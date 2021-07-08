https://ria.ru/20210708/gaiti-1740366906.html

После убийства президента Гаити ликвидировали четырех наемников

После убийства президента Гаити ликвидировали четырех наемников - РИА Новости, 08.07.2021

После убийства президента Гаити ликвидировали четырех наемников

После убийства президента Гаити Жовенеля Моиза ликвидированы четверо наемников, еще двое задержаны, сообщил глава полиции страны Леон Шарль на... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T04:14

2021-07-08T04:14

2021-07-08T07:21

убийство президента гаити

гаити

в мире

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ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. После убийства президента Гаити Жовенеля Моиза ликвидированы четверо наемников, еще двое задержаны, сообщил глава полиции страны Леон Шарль на пресс-конференции, которую транслировал телеканал RTNH.О задержании предполагаемых преступников ранее заявил министр связи Гаити Франц Экзантус.Леон Шарль добавил, что трое полицейских, взятых в заложники, освобождены.Исполняющий обязанности главы правительства Гаити Клод Жозеф, в свою очередь, призвал граждан сохранять спокойствие, заверив, что ситуация под контролем.Президент Гаити был смертельно ранен в среду при нападении на его резиденцию. Власти страны считают, что за преступлением стоят вооруженные иностранцы. В Гаити на 15 дней ввели военное положение.В соседней Доминиканской Республике предполагают, что нападение на президента Гаити совершил отряд, состоявший из семи южноамериканцев — четырех колумбийцев и трех венесуэльцев. Предположительно, организаторами покушения являются гаитянские наркоторговцы.после убийства Моиза до выборов временного президента власть в стране взял под свой контроль совет министров во главе с премьером.

https://ria.ru/20210707/napadenie-1740348010.html

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убийство президента гаити, гаити, в мире