Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210708/gaiti-1740366906.html
После убийства президента Гаити ликвидировали четырех наемников
После убийства президента Гаити ликвидировали четырех наемников - РИА Новости, 08.07.2021
После убийства президента Гаити ликвидировали четырех наемников
После убийства президента Гаити Жовенеля Моиза ликвидированы четверо наемников, еще двое задержаны, сообщил глава полиции страны Леон Шарль на... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T04:14
2021-07-08T07:21
убийство президента гаити
гаити
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740246916_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_244dc8054447a6a7a52a3098c13ac372.jpg
ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. После убийства президента Гаити Жовенеля Моиза ликвидированы четверо наемников, еще двое задержаны, сообщил глава полиции страны Леон Шарль на пресс-конференции, которую транслировал телеканал RTNH.О задержании предполагаемых преступников ранее заявил министр связи Гаити Франц Экзантус.Леон Шарль добавил, что трое полицейских, взятых в заложники, освобождены.Исполняющий обязанности главы правительства Гаити Клод Жозеф, в свою очередь, призвал граждан сохранять спокойствие, заверив, что ситуация под контролем.Президент Гаити был смертельно ранен в среду при нападении на его резиденцию. Власти страны считают, что за преступлением стоят вооруженные иностранцы. В Гаити на 15 дней ввели военное положение.В соседней Доминиканской Республике предполагают, что нападение на президента Гаити совершил отряд, состоявший из семи южноамериканцев — четырех колумбийцев и трех венесуэльцев. Предположительно, организаторами покушения являются гаитянские наркоторговцы.после убийства Моиза до выборов временного президента власть в стране взял под свой контроль совет министров во главе с премьером.
https://ria.ru/20210707/napadenie-1740348010.html
https://ria.ru/20210707/gaiti-1740355073.html
гаити
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740246916_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6190e28dd55d18cf6d963f0ece67311.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
убийство президента гаити, гаити, в мире
После убийства президента Гаити ликвидировали четырех наемников
04:14 08.07.2021 (обновлено: 07:21 08.07.2021)
 
© AP Photo / Dieu Nalio CheryПрезидент Гаити Жовенель Моиз
Президент Гаити Жовенель Моиз - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© AP Photo / Dieu Nalio Chery

Четверых наемников ликвидировали и двоих задержали после убийства президента Гаити

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 8 июл - РИА Новости. После убийства президента Гаити Жовенеля Моиза ликвидированы четверо наемников, еще двое задержаны, сообщил глава полиции страны Леон Шарль на пресс-конференции, которую транслировал телеканал RTNH.
О задержании предполагаемых преступников ранее заявил министр связи Гаити Франц Экзантус.
Леон Шарль добавил, что трое полицейских, взятых в заложники, освобождены.
Исполняющий обязанности главы правительства Гаити Клод Жозеф, в свою очередь, призвал граждан сохранять спокойствие, заверив, что ситуация под контролем.
Президент Гаити Жовенель Моиз - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
Вчера, 21:44
Появилось видео нападения на президента Гаити
Президент Гаити был смертельно ранен в среду при нападении на его резиденцию. Власти страны считают, что за преступлением стоят вооруженные иностранцы. В Гаити на 15 дней ввели военное положение.
В соседней Доминиканской Республике предполагают, что нападение на президента Гаити совершил отряд, состоявший из семи южноамериканцев — четырех колумбийцев и трех венесуэльцев. Предположительно, организаторами покушения являются гаитянские наркоторговцы.
после убийства Моиза до выборов временного президента власть в стране взял под свой контроль совет министров во главе с премьером.
Автомобиль выезжает из резиденции покойного президента Гаити Жовенеля Моиса в Порт-о-Пренсе - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
Вчера, 23:20
Посол Гаити в США оценил ситуацию в стране
 
Убийство президента ГаитиГаитиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10Спецпредставитель президента России рассказал о межсирийских переговорах
08:09Москвичей предупредили о 30-градусной жаре
08:02Глава Туркмении опробовал на Каспии новый корабль, построенный в России
07:36В Черное море направился транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma
07:28Священник рассказал о судьбе Дня семьи, любви и верности в России
07:15Лавров: России непонятна реакция Японии на развитие Курильских островов
07:11Названы максимально подорожавшие несетевой рознице продукты
07:09Жара отягощает течение коронавируса, предупредил врач
07:06Названы самые невостребованные вакансии
07:00Постпред Крыма допустил вероятность провокации Запада в Азовском море
06:47Гордон пришел в ужас от состояния украинских поездов
06:28Лавров рассказал о позиции России на переговорах с Японией
06:18Лавров ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан
06:11Ученые рассказали, как экипажи МКС относятся к работе в выходные дни
06:09Треть россиян положительно относится к браку по расчету
06:05Врач рассказал, как изменить рацион питания в жару
06:04Британцы оценили перехват российскими Су-30 американского самолета
06:02Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане
05:23Лавров рассказал, как Киев "вертит" своими кураторами в Европе
05:18Россия надеется получить от Японии разъяснения по военному союзу с США
Лента новостейМолния