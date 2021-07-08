https://ria.ru/20210708/gaiti-1740364878.html

Задержаны подозреваемые в убийстве президента Гаити

Задержаны подозреваемые в убийстве президента Гаити - РИА Новости, 08.07.2021

Задержаны подозреваемые в убийстве президента Гаити

Предполагаемые убийцы президента Гаити Жовенеля Моиза задержаны, сообщил в Twitter министр связи страны Франц Экзантус. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T02:53

2021-07-08T02:53

2021-07-08T03:22

убийство президента гаити

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в мире

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Предполагаемые убийцы президента Гаити Жовенеля Моиза задержаны, сообщил в Twitter министр связи страны Франц Экзантус.Посол Гаити в США подтвердил в беседе с корреспондентом РИА Новости информацию о задержании подозреваемых. В настоящее время их допрашивают.Президент Гаити был смертельно ранен в среду при нападении на его резиденцию. Власти страны считают, что за преступлением стоят вооруженные иностранцы. В Гаити ввели на 15 дней военное положение.В соседней Доминиканской Республике предполагают, что нападение на президента Гаити совершил отряд, состоявший из семи южноамериканцев — четырех колумбийцев и трех венесуэльцев. Предположительно, организаторами покушения являются гаитянские наркоторговцы.Моиз занял пост президента Гаити 7 февраля 2017 года. Согласно конституции, если президент становится неспособен исполнять обязанности уже после четвертого года правления, временного главу государства избирает парламент. В этом случае он должен собраться не позднее чем через 60 дней после того, как президент прекратил выполнять свои обязанности. Временный президент занимает этот пост до истечения оставшегося срока пятилетнего мандата.До выборов временного президента руководство страной осуществляет совет министров во главе с премьером.

https://ria.ru/20210707/gaiti-1740355073.html

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