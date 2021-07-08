https://ria.ru/20210708/friske-1740390613.html

Шепелев в день рождения Фриске разместил редкий снимок с их сыном

Шепелев в день рождения Фриске разместил редкий снимок с их сыном - РИА Новости, 08.07.2021

Шепелев в день рождения Фриске разместил редкий снимок с их сыном

Телеведущий Дмитрий Шепелев в день рождения Жанны Фриске (певице сегодня могло исполниться 47 лет) опубликовал в Instagram снимок, на котором показывает их... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T11:04

2021-07-08T11:04

2021-07-08T11:04

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Шепелев в день рождения Жанны Фриске (певице сегодня могло исполниться 47 лет) опубликовал в Instagram снимок, на котором показывает их общего сына Платона. На фотографии бывший возлюбленный Жанны Фриске держит сына на плечах. Оба при этом чему-то сильно радуются. Лицо мальчика видно не полностью — Дмитрий Шепелев скрывает Платона от публики. К публикации ведущий также прикрепил текст, в котором поразмышлял на тему жалости. По его мнению, "нет ничего хуже и унизительнее" этого явления, особенно когда кто-то пытается жалеть Платона. В комментариях большинство пользователей написало, что Дмитрий Шепелев — "замечательный папа" и пожелали его семье счастья. В конце марта телеведущий стал отцом во второй раз. У Шепелева и его возлюбленной Екатерины Тулуповой в одной из элитных столичных клиник родился сын. Мальчика назвали Тихоном.

https://ria.ru/20210630/shepelev-1739261320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, знаменитости, дмитрий шепелев, звезды, жанна фриске