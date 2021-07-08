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Шепелев в день рождения Фриске разместил редкий снимок с их сыном
Шепелев в день рождения Фриске разместил редкий снимок с их сыном - РИА Новости, 08.07.2021
Шепелев в день рождения Фриске разместил редкий снимок с их сыном
Телеведущий Дмитрий Шепелев в день рождения Жанны Фриске (певице сегодня могло исполниться 47 лет) опубликовал в Instagram снимок, на котором показывает их... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T11:04
2021-07-08T11:04
2021-07-08T11:04
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Шепелев в день рождения Жанны Фриске (певице сегодня могло исполниться 47 лет) опубликовал в Instagram снимок, на котором показывает их общего сына Платона. На фотографии бывший возлюбленный Жанны Фриске держит сына на плечах. Оба при этом чему-то сильно радуются. Лицо мальчика видно не полностью — Дмитрий Шепелев скрывает Платона от публики. К публикации ведущий также прикрепил текст, в котором поразмышлял на тему жалости. По его мнению, "нет ничего хуже и унизительнее" этого явления, особенно когда кто-то пытается жалеть Платона. В комментариях большинство пользователей написало, что Дмитрий Шепелев — "замечательный папа" и пожелали его семье счастья. В конце марта телеведущий стал отцом во второй раз. У Шепелева и его возлюбленной Екатерины Тулуповой в одной из элитных столичных клиник родился сын. Мальчика назвали Тихоном.
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шоу-бизнес, знаменитости, дмитрий шепелев, звезды, жанна фриске
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Шепелев в день рождения Жанны Фриске (певице сегодня могло исполниться 47 лет) опубликовал в Instagram снимок, на котором показывает их общего сына Платона.
На фотографии бывший возлюбленный Жанны Фриске держит сына на плечах. Оба при этом чему-то сильно радуются. Лицо мальчика видно не полностью — Дмитрий Шепелев скрывает Платона от публики.
К публикации ведущий также прикрепил текст, в котором поразмышлял на тему жалости. По его мнению, "нет ничего хуже и унизительнее" этого явления, особенно когда кто-то пытается жалеть Платона.
"Мой сын Платон необыкновенно яркий, умный мальчишка, у него так много талантов и успехов в учебе, музыке, спорте! Его обожают семья, друзья, учителя, у него, я знаю, большое будущее — он взял лучшее от своих родителей. Он живет насыщенной и яркой жизнью, перед ним открыт весь мир, его окружают достойные люди. Он солнечный, улыбающийся и не по годам мудрый человек. Платон достоин только восхищения и уважения", — написал Дмитрий Шепелев. — Поэтому когда я вижу жалостливые сообщения, меня это удивляет, потому что жалость — это слишком мелко для него, он совсем не заслуживает жалости, а только самых теплых слов".
В комментариях большинство пользователей написало, что Дмитрий Шепелев — "замечательный папа" и пожелали его семье счастья.
В конце марта телеведущий стал отцом во второй раз. У Шепелева и его возлюбленной Екатерины Тулуповой в одной из элитных столичных клиник родился сын. Мальчика назвали Тихоном.