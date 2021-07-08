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Роспотребнадзор объяснил, почему не следует купаться в фонтанах
Роспотребнадзор объяснил, почему не следует купаться в фонтанах - РИА Новости, 08.07.2021
Роспотребнадзор объяснил, почему не следует купаться в фонтанах
Купание в фонтане может привести к развитию ряда инфекций, кроме того, человек, находясь в воде, может получить электротравму, сообщает Роспотребнадзор. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T03:51
2021-07-08T03:51
2021-07-08T03:51
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Купание в фонтане может привести к развитию ряда инфекций, кроме того, человек, находясь в воде, может получить электротравму, сообщает Роспотребнадзор.Ведомство отмечает, что фонтан предназначен для украшения города и увлажнения воздуха, а не для купания."Фонтаны могут быть как с чашей, так и без нее, однако использование их не по прямому назначению, в том числе в целях купания в жаркую погоду, небезопасно для организма человека", - говорится на сайте Роспотребнадзора.Добавляется, что вода в городских фонтанах обновляется не часто и не обеззараживается, как в бассейнах. Кроме того, жара способствует размножению микроорганизмов. Роспотребнадзор подчеркивает, что купание в фонтанах может привести к простуде, кишечной и респираторной инфекции, конъюнктивиту."Главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А", - добавляется в сообщении.В ведомстве также предупредили, что, купаясь в фонтане, можно упасть или получить электротравму, так как к некоторым из них подведена подсветка.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Роспотребнадзор объяснил, почему не следует купаться в фонтанах
Роспотребнадзор объяснил, почему не следует купаться в фонтанах
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Купание в фонтане может привести к развитию ряда инфекций, кроме того, человек, находясь в воде, может получить электротравму, сообщает Роспотребнадзор
.
Ведомство отмечает, что фонтан предназначен для украшения города и увлажнения воздуха, а не для купания.
"Фонтаны могут быть как с чашей, так и без нее, однако использование их не по прямому назначению, в том числе в целях купания в жаркую погоду, небезопасно для организма человека", - говорится на сайте Роспотребнадзора.
Добавляется, что вода в городских фонтанах обновляется не часто и не обеззараживается, как в бассейнах. Кроме того, жара способствует размножению микроорганизмов. Роспотребнадзор подчеркивает, что купание в фонтанах может привести к простуде, кишечной и респираторной инфекции, конъюнктивиту.
"Главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А", - добавляется в сообщении.
В ведомстве также предупредили, что, купаясь в фонтане, можно упасть или получить электротравму, так как к некоторым из них подведена подсветка.