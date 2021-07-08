https://ria.ru/20210708/flot-1740373128.html

В Черное море направился транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma

В Черное море направился транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma - РИА Новости, 08.07.2021

В Черное море направился транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma

Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США направился в Черное море, сообщает американский Шестой флот. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T07:36

2021-07-08T07:36

2021-07-08T07:47

черное море

военно-морские силы сша

сша

в мире

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США направился в Черное море, сообщает американский Шестой флот.В конце июня в Черном море стартовали международные учения Sea Breeze. В них принимают участие пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля из 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО.Как отмечали в Минобороны России, силы и средства Черноморского флота "выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей", принимающих участие в маневрах.Посольство России в США отмечало, что масштаб учений повышает риски непреднамеренных инцидентов в Черном море, поэтому Москва призывает Вашингтон и его союзников отказаться от отработки военных действий в регионе.

https://ria.ru/20210707/more-1740230030.html

черное море

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черное море, военно-морские силы сша, сша, в мире