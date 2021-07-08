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В Черное море направился транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma
В Черное море направился транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma - РИА Новости, 08.07.2021
В Черное море направился транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma
Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США направился в Черное море, сообщает американский Шестой флот. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T07:36
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черное море
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сша
в мире
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США направился в Черное море, сообщает американский Шестой флот.В конце июня в Черном море стартовали международные учения Sea Breeze. В них принимают участие пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля из 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО.Как отмечали в Минобороны России, силы и средства Черноморского флота "выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей", принимающих участие в маневрах.Посольство России в США отмечало, что масштаб учений повышает риски непреднамеренных инцидентов в Черном море, поэтому Москва призывает Вашингтон и его союзников отказаться от отработки военных действий в регионе.
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черное море, военно-морские силы сша, сша, в мире
В Черное море направился транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma
07:36 08.07.2021 (обновлено: 07:47 08.07.2021)
 
© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th FleetБыстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США
Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© Фото : U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Транспортно-десантный корабль ВМС США USNS Yuma направился в Черное море

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США направился в Черное море, сообщает американский Шестой флот.
"USNS Yuma начал следование в северном направлении в Черное море для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в сообщении шестого флота в Twitter.
В конце июня в Черном море стартовали международные учения Sea Breeze. В них принимают участие пять тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля из 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО.
Как отмечали в Минобороны России, силы и средства Черноморского флота "выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей", принимающих участие в маневрах.
Посольство России в США отмечало, что масштаб учений повышает риски непреднамеренных инцидентов в Черном море, поэтому Москва призывает Вашингтон и его союзников отказаться от отработки военных действий в регионе.
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Черное мореВоенно-морские силы СШАСШАВ мире
 
 
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