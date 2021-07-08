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В Ивановской области построят 52 новых ФАПа
В Ивановской области построят 52 новых ФАПа - РИА Новости, 08.07.2021
В Ивановской области построят 52 новых ФАПа
В рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Ивановской области в этом году планируется построить 52 новых... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T16:35
2021-07-08T16:35
ивановская область
ивановская область
общество
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ИВАНОВО, 8 июл – РИА Новости. В рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Ивановской области в этом году планируется построить 52 новых фельдшерско-акушерских пункта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.Представитель пресс-службы уточнил, что глава региона поручил руководителям муниципалитетов выполнить свою часть работ: заблаговременно подготовить земельный участок для строительства, обеспечить подведение электричества, канализации, водоснабжения, сделать подъездные пути и благоустройство там, где это необходимо.Ранее в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Ивановскую область поступила первая за последние 15 лет централизованная поставка медицинского транспорта. Зимой этого года для районных больниц приобрели 25 машин: это автомобили "Лада Гранта", "Нива" и "УАЗ Патриот". Всего же в текущем году в медучреждения Ивановской области приобретут 90 машин.
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ивановская область, общество

В Ивановской области построят 52 новых ФАПа

16:35 08.07.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкФельдшерско-акушерский пункт в селе
Фельдшерско-акушерский пункт в селе - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ИВАНОВО, 8 июл – РИА Новости. В рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Ивановской области в этом году планируется построить 52 новых фельдшерско-акушерских пункта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"В этом году мы планируем построить 52 новых ФАПа. Вы сами знаете, насколько особенно в сельской местности люди ждут ФАПы. Важно, чтобы не получилось так, что мы сейчас ФАПы поставим, а на местах нет элементарных базовых вещей", - сказал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
Представитель пресс-службы уточнил, что глава региона поручил руководителям муниципалитетов выполнить свою часть работ: заблаговременно подготовить земельный участок для строительства, обеспечить подведение электричества, канализации, водоснабжения, сделать подъездные пути и благоустройство там, где это необходимо.
Ранее в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Ивановскую область поступила первая за последние 15 лет централизованная поставка медицинского транспорта. Зимой этого года для районных больниц приобрели 25 машин: это автомобили "Лада Гранта", "Нива" и "УАЗ Патриот". Всего же в текущем году в медучреждения Ивановской области приобретут 90 машин.
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