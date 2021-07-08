https://ria.ru/20210708/fap-1740465851.html

В Ивановской области построят 52 новых ФАПа

В Ивановской области построят 52 новых ФАПа - РИА Новости, 08.07.2021

В Ивановской области построят 52 новых ФАПа

В рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Ивановской области в этом году планируется построить 52 новых... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T16:35

2021-07-08T16:35

2021-07-08T16:35

ивановская область

ивановская область

общество

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ИВАНОВО, 8 июл – РИА Новости. В рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Ивановской области в этом году планируется построить 52 новых фельдшерско-акушерских пункта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.Представитель пресс-службы уточнил, что глава региона поручил руководителям муниципалитетов выполнить свою часть работ: заблаговременно подготовить земельный участок для строительства, обеспечить подведение электричества, канализации, водоснабжения, сделать подъездные пути и благоустройство там, где это необходимо.Ранее в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Ивановскую область поступила первая за последние 15 лет централизованная поставка медицинского транспорта. Зимой этого года для районных больниц приобрели 25 машин: это автомобили "Лада Гранта", "Нива" и "УАЗ Патриот". Всего же в текущем году в медучреждения Ивановской области приобретут 90 машин.

https://ria.ru/20210630/sorevnovaniya-1739197175.html

ивановская область

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ивановская область, общество