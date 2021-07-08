Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210708/ezda-1740486582.html
В ЕР осудили задержанного за пьяную езду депутата Госдумы
В ЕР осудили задержанного за пьяную езду депутата Госдумы - РИА Новости, 08.07.2021
В ЕР осудили задержанного за пьяную езду депутата Госдумы
Депутат Госдумы Алексей Бурнашов, задержанный в Перми за нарушение ПДД, не был членом "Единой России", поэтому к нему нельзя применять меры партийного... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T17:54
2021-07-08T18:18
россия
евгений ревенко
следственный комитет россии (ск рф)
единая россия
пермь
происшествия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740485818_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_795a9ec57a7fd293a20a66306215dad1.jpg
МОСКВА/ПЕРМЬ, 8 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Бурнашов, задержанный в Перми за нарушение ПДД, не был членом "Единой России", поэтому к нему нельзя применять меры партийного взыскания, но вообще в подобных случаях грозит исключение из партии, сообщается в Telegram-канале единороссов.Как утверждают в партии, члена фракции ЕР в Госдуме Бурнашова остановили сотрудники ДПС, выяснилось, что он был за рулём в состоянии сильного алкогольного опьянения. Когда его остановили, Бурнашов, "потеряв человеческий облик, вёл себя агрессивно, оскорблял полицейских и, по некоторым сведениям, ударил одного из них", говорится в сообщении."Бурнашов не является членом партии, и поэтому мы не можем применить к нему меры партийного взыскания (а здесь могло бы быть только исключение - больше никак). Разбирательство данного инцидента должно быть беспристрастным, а наказание по всей строгости закона. Своими действиями он позорит высокое звание народного избранника. Таким не место в Думе. И тем более, у таких не может быть мандата депутата", - заявил замсекретаря генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко, слова которого приводятся в сообщении.Он отметил, что люди уже дали оценку деятельности Бурнашова в качестве депутата: он проиграл предварительное голосование и на выборы в Госдуму не идёт.В свою очередь, в реготделении "Единой России" назвали поведение депутата неприемлемым."Несмотря на то, что Алексей Бурнашов не является ни членом, ни сторонником партии, он – депутат федерального парламента и член фракции "Единая Россия". И такое поведение абсолютно неприемлемо! В то время, как одни работают волонтерами и помогают людям, другие ведут себя недостойно, пороча себя и честь депутатского мандата", – прокомментировал ситуацию секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Пермского края Вячеслав Григорьев.Представитель реготделения пояснил РИА Новости, что информация об инциденте будет проверяться, готовятся запросы в соответствующие ведомства.В пермском управлении СК РФ и краевом МВД отказались от комментариев.По данным СМИ, Бурнашова доставили в СК и опросили в рамках доследственной проверки.Алексей Бурнашов родился в Перми в 1973 году. Работал на пермском домостроительном комбинате, являлся депутатом гордумы и краевого заксобрания. В 2016 году был избран депутатом Государственной Думы по № 59 одномандатному избирательному округу. Состоит во фракции "Единая Россия", является членом комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
https://radiosputnik.ria.ru/20210412/primore-1727899222.html
россия
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740485818_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_8e6314d60be1c1e974e00c9665a0e394.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евгений ревенко, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, пермь, происшествия, политика
В ЕР осудили задержанного за пьяную езду депутата Госдумы
17:54 08.07.2021 (обновлено: 18:18 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАлексей Бурнашов
Алексей Бурнашов - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

В ЕР осудили задержанного за пьяную езду депутата Госдумы Алексея Бурнашова

Читать ria.ru в
МОСКВА/ПЕРМЬ, 8 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Бурнашов, задержанный в Перми за нарушение ПДД, не был членом "Единой России", поэтому к нему нельзя применять меры партийного взыскания, но вообще в подобных случаях грозит исключение из партии, сообщается в Telegram-канале единороссов.
Как утверждают в партии, члена фракции ЕР в Госдуме Бурнашова остановили сотрудники ДПС, выяснилось, что он был за рулём в состоянии сильного алкогольного опьянения. Когда его остановили, Бурнашов, "потеряв человеческий облик, вёл себя агрессивно, оскорблял полицейских и, по некоторым сведениям, ударил одного из них", говорится в сообщении.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на втором социальном онлайн-форуме партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 14:06
В Приморье из "Единой России" исключили функционера за "пустую канистру"
"Бурнашов не является членом партии, и поэтому мы не можем применить к нему меры партийного взыскания (а здесь могло бы быть только исключение - больше никак). Разбирательство данного инцидента должно быть беспристрастным, а наказание по всей строгости закона. Своими действиями он позорит высокое звание народного избранника. Таким не место в Думе. И тем более, у таких не может быть мандата депутата", - заявил замсекретаря генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко, слова которого приводятся в сообщении.
Он отметил, что люди уже дали оценку деятельности Бурнашова в качестве депутата: он проиграл предварительное голосование и на выборы в Госдуму не идёт.
В свою очередь, в реготделении "Единой России" назвали поведение депутата неприемлемым.
"Несмотря на то, что Алексей Бурнашов не является ни членом, ни сторонником партии, он – депутат федерального парламента и член фракции "Единая Россия". И такое поведение абсолютно неприемлемо! В то время, как одни работают волонтерами и помогают людям, другие ведут себя недостойно, пороча себя и честь депутатского мандата", – прокомментировал ситуацию секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Пермского края Вячеслав Григорьев.
Представитель реготделения пояснил РИА Новости, что информация об инциденте будет проверяться, готовятся запросы в соответствующие ведомства.
В пермском управлении СК РФ и краевом МВД отказались от комментариев.
По данным СМИ, Бурнашова доставили в СК и опросили в рамках доследственной проверки.
Алексей Бурнашов родился в Перми в 1973 году. Работал на пермском домостроительном комбинате, являлся депутатом гордумы и краевого заксобрания. В 2016 году был избран депутатом Государственной Думы по № 59 одномандатному избирательному округу. Состоит во фракции "Единая Россия", является членом комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
 
РоссияЕвгений РевенкоСледственный комитет России (СК РФ)Единая РоссияПермьПроисшествияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:03Бурятия с 12 июля отменит локдаун
08:00Выложили карты на стол. Для чего Польша заманивает белорусов
07:45Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити
07:17Мать Винника просит правительство Греции вернуть сына к детям в Россию
07:13Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
07:11Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством
07:08Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции
06:38Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
06:35Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете
06:24Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
06:21В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии
06:20Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком
06:19МВД предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев
06:18Генерал сообщил, сколько "граждан женского пола" поступят в военные вузы
06:14Большинство россиян сталкивались с мошенничеством в Сети
06:09Крупнейшие российские банки упростят перевыпуск карт
06:00Далай-лама рассказал, сколько часов сна нужно для здоровья
05:47В Колумбии задержали преступника, который изнасиловал 21 ребенка
05:45Сестра первой леди Парагвая погибла при обрушении здания в Майами
05:36Врач рассказал, как избежать теплового удара
Лента новостейМолния