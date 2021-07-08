https://ria.ru/20210708/ezda-1740486582.html

В ЕР осудили задержанного за пьяную езду депутата Госдумы

В ЕР осудили задержанного за пьяную езду депутата Госдумы - РИА Новости, 08.07.2021

В ЕР осудили задержанного за пьяную езду депутата Госдумы

Депутат Госдумы Алексей Бурнашов, задержанный в Перми за нарушение ПДД, не был членом "Единой России", поэтому к нему нельзя применять меры партийного... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T17:54

2021-07-08T17:54

2021-07-08T18:18

россия

евгений ревенко

следственный комитет россии (ск рф)

единая россия

пермь

происшествия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740485818_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_795a9ec57a7fd293a20a66306215dad1.jpg

МОСКВА/ПЕРМЬ, 8 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Бурнашов, задержанный в Перми за нарушение ПДД, не был членом "Единой России", поэтому к нему нельзя применять меры партийного взыскания, но вообще в подобных случаях грозит исключение из партии, сообщается в Telegram-канале единороссов.Как утверждают в партии, члена фракции ЕР в Госдуме Бурнашова остановили сотрудники ДПС, выяснилось, что он был за рулём в состоянии сильного алкогольного опьянения. Когда его остановили, Бурнашов, "потеряв человеческий облик, вёл себя агрессивно, оскорблял полицейских и, по некоторым сведениям, ударил одного из них", говорится в сообщении."Бурнашов не является членом партии, и поэтому мы не можем применить к нему меры партийного взыскания (а здесь могло бы быть только исключение - больше никак). Разбирательство данного инцидента должно быть беспристрастным, а наказание по всей строгости закона. Своими действиями он позорит высокое звание народного избранника. Таким не место в Думе. И тем более, у таких не может быть мандата депутата", - заявил замсекретаря генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко, слова которого приводятся в сообщении.Он отметил, что люди уже дали оценку деятельности Бурнашова в качестве депутата: он проиграл предварительное голосование и на выборы в Госдуму не идёт.В свою очередь, в реготделении "Единой России" назвали поведение депутата неприемлемым."Несмотря на то, что Алексей Бурнашов не является ни членом, ни сторонником партии, он – депутат федерального парламента и член фракции "Единая Россия". И такое поведение абсолютно неприемлемо! В то время, как одни работают волонтерами и помогают людям, другие ведут себя недостойно, пороча себя и честь депутатского мандата", – прокомментировал ситуацию секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Пермского края Вячеслав Григорьев.Представитель реготделения пояснил РИА Новости, что информация об инциденте будет проверяться, готовятся запросы в соответствующие ведомства.В пермском управлении СК РФ и краевом МВД отказались от комментариев.По данным СМИ, Бурнашова доставили в СК и опросили в рамках доследственной проверки.Алексей Бурнашов родился в Перми в 1973 году. Работал на пермском домостроительном комбинате, являлся депутатом гордумы и краевого заксобрания. В 2016 году был избран депутатом Государственной Думы по № 59 одномандатному избирательному округу. Состоит во фракции "Единая Россия", является членом комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

https://radiosputnik.ria.ru/20210412/primore-1727899222.html

россия

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений ревенко, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, пермь, происшествия, политика