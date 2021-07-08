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Посол ЕС в России отверг слова о политизации признания вакцин Европой
Посол ЕС в России отверг слова о политизации признания вакцин Европой - РИА Новости, 08.07.2021
Посол ЕС в России отверг слова о политизации признания вакцин Европой
Посол ЕС в России Маркус Эдерер отвергает заявления, что признание Евросоюзом вакцин, в том числе российской вакцины "Спутник V", политизировано, и отмечает,... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T11:16
2021-07-08T11:24
маркус эдерер
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Посол ЕС в России Маркус Эдерер отвергает заявления, что признание Евросоюзом вакцин, в том числе российской вакцины "Спутник V", политизировано, и отмечает, что это техническая работа."Я категорически против идеи того, что процесс разрешения, авторизации потенциальной вакцины для вывода на рынок Евросоюза должен быть вообще политизированным. Я категорически против этого", - сказал Эдерер на пресс-конференции.По его словам, он встречался с инспекторами Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которые являются техническими специалистами и ведут техническую работу."Их хорошо приняли в Российской Федерации, они провели свою работу. Они составили отчеты, их представили российским властям. Процесс конфиденциальный, поэтому о самом процессе вы мало услышите даже от российских властей. Поэтому комментировать я тоже не могу. Процесс идет, это называется текущий обзор, ему сейчас подвержен "Спутник". Я уверен, что он закончится рационально и непредвзято", - подчеркнул Эдерер.Российская вакцина "Спутник V" одобрена в 68 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20210623/vaktsina-1738259105.html
https://ria.ru/20210128/vaktsina-1594961521.html
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маркус эдерер, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, евросоюз, в мире
Посол ЕС в России отверг слова о политизации признания вакцин Европой
11:16 08.07.2021 (обновлено: 11:24 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Посол ЕС в России отверг заявление, что признание вакцин Европой политизировано

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Посол ЕС в России Маркус Эдерер отвергает заявления, что признание Евросоюзом вакцин, в том числе российской вакцины "Спутник V", политизировано, и отмечает, что это техническая работа.
"Я категорически против идеи того, что процесс разрешения, авторизации потенциальной вакцины для вывода на рынок Евросоюза должен быть вообще политизированным. Я категорически против этого", - сказал Эдерер на пресс-конференции.
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По его словам, он встречался с инспекторами Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которые являются техническими специалистами и ведут техническую работу.
"Их хорошо приняли в Российской Федерации, они провели свою работу. Они составили отчеты, их представили российским властям. Процесс конфиденциальный, поэтому о самом процессе вы мало услышите даже от российских властей. Поэтому комментировать я тоже не могу. Процесс идет, это называется текущий обзор, ему сейчас подвержен "Спутник". Я уверен, что он закончится рационально и непредвзято", - подчеркнул Эдерер.
Российская вакцина "Спутник V" одобрена в 68 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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Маркус ЭдерерРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЕвросоюзВ мире
 
 
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