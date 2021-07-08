Посол ЕС в России отверг слова о политизации признания вакцин Европой
11:16 08.07.2021 (обновлено: 11:24 08.07.2021)
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Посол ЕС в России отверг заявление, что признание вакцин Европой политизировано
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Посол ЕС в России Маркус Эдерер отвергает заявления, что признание Евросоюзом вакцин, в том числе российской вакцины "Спутник V", политизировано, и отмечает, что это техническая работа.
"Я категорически против идеи того, что процесс разрешения, авторизации потенциальной вакцины для вывода на рынок Евросоюза должен быть вообще политизированным. Я категорически против этого", - сказал Эдерер на пресс-конференции.
По его словам, он встречался с инспекторами Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которые являются техническими специалистами и ведут техническую работу.
"Их хорошо приняли в Российской Федерации, они провели свою работу. Они составили отчеты, их представили российским властям. Процесс конфиденциальный, поэтому о самом процессе вы мало услышите даже от российских властей. Поэтому комментировать я тоже не могу. Процесс идет, это называется текущий обзор, ему сейчас подвержен "Спутник". Я уверен, что он закончится рационально и непредвзято", - подчеркнул Эдерер.
Российская вакцина "Спутник V" одобрена в 68 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.