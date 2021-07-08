https://ria.ru/20210708/evrosoyuz-1740397997.html

Посол ЕС в России отверг слова о политизации признания вакцин Европой

Посол ЕС в России отверг слова о политизации признания вакцин Европой - РИА Новости, 08.07.2021

Посол ЕС в России отверг слова о политизации признания вакцин Европой

Посол ЕС в России Маркус Эдерер отвергает заявления, что признание Евросоюзом вакцин, в том числе российской вакцины "Спутник V", политизировано, и отмечает,... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T11:16

2021-07-08T11:16

2021-07-08T11:24

маркус эдерер

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Посол ЕС в России Маркус Эдерер отвергает заявления, что признание Евросоюзом вакцин, в том числе российской вакцины "Спутник V", политизировано, и отмечает, что это техническая работа."Я категорически против идеи того, что процесс разрешения, авторизации потенциальной вакцины для вывода на рынок Евросоюза должен быть вообще политизированным. Я категорически против этого", - сказал Эдерер на пресс-конференции.По его словам, он встречался с инспекторами Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которые являются техническими специалистами и ведут техническую работу."Их хорошо приняли в Российской Федерации, они провели свою работу. Они составили отчеты, их представили российским властям. Процесс конфиденциальный, поэтому о самом процессе вы мало услышите даже от российских властей. Поэтому комментировать я тоже не могу. Процесс идет, это называется текущий обзор, ему сейчас подвержен "Спутник". Я уверен, что он закончится рационально и непредвзято", - подчеркнул Эдерер.Российская вакцина "Спутник V" одобрена в 68 странах с общим населением свыше 3,4 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210623/vaktsina-1738259105.html

https://ria.ru/20210128/vaktsina-1594961521.html

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маркус эдерер, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, евросоюз, в мире