https://ria.ru/20210708/evrosoyuz-1740393817.html

Посол ЕС в России оценил ситуацию со взаимной высылкой дипломатов

Посол ЕС в России оценил ситуацию со взаимной высылкой дипломатов - РИА Новости, 08.07.2021

Посол ЕС в России оценил ситуацию со взаимной высылкой дипломатов

Посол ЕС в России Маркус Эдерер назвал серьезной ситуацию со взаимной высылкой дипломатов России и Евросоюза, сторонам нужно работать над выправлением... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T10:57

2021-07-08T10:57

2021-07-08T12:17

маркус эдерер

брюссель

москва

россия

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Посол ЕС в России Маркус Эдерер назвал серьезной ситуацию со взаимной высылкой дипломатов России и Евросоюза, сторонам нужно работать над выправлением сложившегося положения дел."Мы считаем серьезным развитие "спирали высылок". И над исправлением ситуации должны работать обе стороны", - сказал посол на брифинге.По его словам, сотрудничество по климатической повестке, ее "озеленению", может стать одним из путей налаживания отношений Москвы и Брюсселя."У нас прошло несколько консультаций по "зеленой" повестке, по так называемому энергетическому переходу. "Озеленение" отношений (ЕС и России) может привести к стабилизации отношений в целом, и позитивные знаки в этой связи есть",- отметил Эдерер.

https://ria.ru/20210425/kannibalizm-1729848968.html

https://ria.ru/20210503/vysylka-1731025296.html

брюссель

москва

россия

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маркус эдерер, брюссель, москва, россия, евросоюз, в мире