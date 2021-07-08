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Посол ЕС в России оценил ситуацию со взаимной высылкой дипломатов
Посол ЕС в России оценил ситуацию со взаимной высылкой дипломатов - РИА Новости, 08.07.2021
Посол ЕС в России оценил ситуацию со взаимной высылкой дипломатов
Посол ЕС в России Маркус Эдерер назвал серьезной ситуацию со взаимной высылкой дипломатов России и Евросоюза, сторонам нужно работать над выправлением... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T10:57
2021-07-08T12:17
маркус эдерер
брюссель
москва
россия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Посол ЕС в России Маркус Эдерер назвал серьезной ситуацию со взаимной высылкой дипломатов России и Евросоюза, сторонам нужно работать над выправлением сложившегося положения дел."Мы считаем серьезным развитие "спирали высылок". И над исправлением ситуации должны работать обе стороны", - сказал посол на брифинге.По его словам, сотрудничество по климатической повестке, ее "озеленению", может стать одним из путей налаживания отношений Москвы и Брюсселя."У нас прошло несколько консультаций по "зеленой" повестке, по так называемому энергетическому переходу. "Озеленение" отношений (ЕС и России) может привести к стабилизации отношений в целом, и позитивные знаки в этой связи есть",- отметил Эдерер.
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маркус эдерер, брюссель, москва, россия, евросоюз, в мире
Посол ЕС в России оценил ситуацию со взаимной высылкой дипломатов
10:57 08.07.2021 (обновлено: 12:17 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Посол ЕС в России призвал работать над исправлением ситуации со взаимной высылкой дипломатов

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Посол ЕС в России Маркус Эдерер назвал серьезной ситуацию со взаимной высылкой дипломатов России и Евросоюза, сторонам нужно работать над выправлением сложившегося положения дел.
"Мы считаем серьезным развитие "спирали высылок". И над исправлением ситуации должны работать обе стороны", - сказал посол на брифинге.
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По его словам, сотрудничество по климатической повестке, ее "озеленению", может стать одним из путей налаживания отношений Москвы и Брюсселя.
"У нас прошло несколько консультаций по "зеленой" повестке, по так называемому энергетическому переходу. "Озеленение" отношений (ЕС и России) может привести к стабилизации отношений в целом, и позитивные знаки в этой связи есть",- отметил Эдерер.
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