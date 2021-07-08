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В Европе призвали восстановить свободное передвижение в Шенгенской зоне
В Европе призвали восстановить свободное передвижение в Шенгенской зоне - РИА Новости, 08.07.2021
В Европе призвали восстановить свободное передвижение в Шенгенской зоне
Европарламент призвал восстановить свободное перемещение людей в Шенгенской зоне, которое было нарушено, в том числе, из-за пандемии, говорится в сообщении ЕП. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T18:43
2021-07-08T18:43
европарламент
шенгенская зона
румыния
болгария
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Европарламент призвал восстановить свободное перемещение людей в Шенгенской зоне, которое было нарушено, в том числе, из-за пандемии, говорится в сообщении ЕП."Депутаты Европарламента призывают к восстановлению свободного передвижения в Шенгенской зоне, которое было нарушено пограничным контролем совсем недавно из-за кризиса COVID-19", - говорится в релизе.Резолюцию с таким призывом большинство депутатов приняло на текущей пленарной сессии.Шенгенский пограничный кодекс предоставляет государствам-членам возможность временно восстанавливать пограничный контроль на внутренних границах в случае серьезной угрозы внутренней безопасности. Ряд стран ЕС запускали этот механизм, в некоторых государствах он действует и сейчас.ЕП также требует полной интеграции Болгарии и Румынии в зону свободного передвижения, отмечая, что обе страны выполнили требования для присоединения к Шенгену.
https://ria.ru/20201110/makron-1583988979.html
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европарламент, шенгенская зона, румыния, болгария, в мире
В Европе призвали восстановить свободное передвижение в Шенгенской зоне
18:43 08.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Депутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Европарламент призвал восстановить свободное передвижение в Шенгенской зоне

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Европарламент призвал восстановить свободное перемещение людей в Шенгенской зоне, которое было нарушено, в том числе, из-за пандемии, говорится в сообщении ЕП.
"Депутаты Европарламента призывают к восстановлению свободного передвижения в Шенгенской зоне, которое было нарушено пограничным контролем совсем недавно из-за кризиса COVID-19", - говорится в релизе.
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Резолюцию с таким призывом большинство депутатов приняло на текущей пленарной сессии.
"Временный режим внутреннего погранконтроля действует с 2015 года, кроме того, пандемия подвергает Шенген опасности", - говорится в пресс-релизе по резолюции.
Шенгенский пограничный кодекс предоставляет государствам-членам возможность временно восстанавливать пограничный контроль на внутренних границах в случае серьезной угрозы внутренней безопасности. Ряд стран ЕС запускали этот механизм, в некоторых государствах он действует и сейчас.
"Отмечая, что с 2015 года действует некоторый внутренний пограничный контроль, депутаты Европарламента заявляют, что такие проверки больше не соответствуют критериям соразмерности и необходимости и, следовательно, являются незаконными", - говорится в релизе.
ЕП также требует полной интеграции Болгарии и Румынии в зону свободного передвижения, отмечая, что обе страны выполнили требования для присоединения к Шенгену.
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