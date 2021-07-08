https://ria.ru/20210708/evropa-1740500380.html

В Европе призвали восстановить свободное передвижение в Шенгенской зоне

В Европе призвали восстановить свободное передвижение в Шенгенской зоне - РИА Новости, 08.07.2021

В Европе призвали восстановить свободное передвижение в Шенгенской зоне

Европарламент призвал восстановить свободное перемещение людей в Шенгенской зоне, которое было нарушено, в том числе, из-за пандемии, говорится в сообщении ЕП. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T18:43

2021-07-08T18:43

2021-07-08T18:43

европарламент

шенгенская зона

румыния

болгария

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Европарламент призвал восстановить свободное перемещение людей в Шенгенской зоне, которое было нарушено, в том числе, из-за пандемии, говорится в сообщении ЕП."Депутаты Европарламента призывают к восстановлению свободного передвижения в Шенгенской зоне, которое было нарушено пограничным контролем совсем недавно из-за кризиса COVID-19", - говорится в релизе.Резолюцию с таким призывом большинство депутатов приняло на текущей пленарной сессии.Шенгенский пограничный кодекс предоставляет государствам-членам возможность временно восстанавливать пограничный контроль на внутренних границах в случае серьезной угрозы внутренней безопасности. Ряд стран ЕС запускали этот механизм, в некоторых государствах он действует и сейчас.ЕП также требует полной интеграции Болгарии и Румынии в зону свободного передвижения, отмечая, что обе страны выполнили требования для присоединения к Шенгену.

https://ria.ru/20201110/makron-1583988979.html

https://ria.ru/20201113/shengen-1584519061.html

румыния

болгария

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европарламент, шенгенская зона, румыния, болгария, в мире