В Европе призвали восстановить свободное передвижение в Шенгенской зоне
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Европарламент призвал восстановить свободное передвижение в Шенгенской зоне
БРЮССЕЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Европарламент призвал восстановить свободное перемещение людей в Шенгенской зоне, которое было нарушено, в том числе, из-за пандемии, говорится в сообщении ЕП.
"Депутаты Европарламента призывают к восстановлению свободного передвижения в Шенгенской зоне, которое было нарушено пограничным контролем совсем недавно из-за кризиса COVID-19", - говорится в релизе.
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Резолюцию с таким призывом большинство депутатов приняло на текущей пленарной сессии.
"Временный режим внутреннего погранконтроля действует с 2015 года, кроме того, пандемия подвергает Шенген опасности", - говорится в пресс-релизе по резолюции.
Шенгенский пограничный кодекс предоставляет государствам-членам возможность временно восстанавливать пограничный контроль на внутренних границах в случае серьезной угрозы внутренней безопасности. Ряд стран ЕС запускали этот механизм, в некоторых государствах он действует и сейчас.
"Отмечая, что с 2015 года действует некоторый внутренний пограничный контроль, депутаты Европарламента заявляют, что такие проверки больше не соответствуют критериям соразмерности и необходимости и, следовательно, являются незаконными", - говорится в релизе.
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