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В трех районах Иркутска произошло аварийное отключение электричества
В трех районах Иркутска произошло аварийное отключение электричества - РИА Новости, 08.07.2021
В трех районах Иркутска произошло аварийное отключение электричества
Электроснабжение из-за ливня отключено на 11 улицах в трех районах Иркутска, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T18:59
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россия
иркутск
происшествия
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ИРКУТСК, 8 июля – РИА Новости. Электроснабжение из-за ливня отключено на 11 улицах в трех районах Иркутска, сообщает пресс-служба администрации города.Ранее сообщалось, что аварийные службы Иркутска переведены в режим повышенной готовности и задействованы на устранении последствий ливня. По уточненным данным в городе сильными порывами ветра было повалено шесть деревьев. Одно из них упало на трамвайные пути, движение по которым в настоящее время восстановлено. Особое внимание уделяется восстановлению электроснабжения."Сейчас без электроснабжения остаются порядка семи улиц в Правобережном округе, трех - в Октябрьском и один - в Свердловском. На устранении аварий работают электросетевые организации. На улице Карла Либкнехта ведется укрепление электроподстанции", - говорится в сообщении.По прогнозу синоптиков, дождь в Иркутске прекратится в ближайшие два-три часа.
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Сильнейшие ливни затопили Иркутск. Кадры ЧС
Сильный ливень затопил Иркутск. Аварийные службы убирают поваленные деревья, откачивают воду на ряде улиц.
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россия, иркутск, происшествия
В трех районах Иркутска произошло аварийное отключение электричества
18:59 08.07.2021 (обновлено: 19:44 08.07.2021)
 

В трех районах Иркутска произошло аварийное отключение электричества из-за ливня

Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 8 июля – РИА Новости. Электроснабжение из-за ливня отключено на 11 улицах в трех районах Иркутска, сообщает пресс-служба администрации города.
Ранее сообщалось, что аварийные службы Иркутска переведены в режим повышенной готовности и задействованы на устранении последствий ливня. По уточненным данным в городе сильными порывами ветра было повалено шесть деревьев. Одно из них упало на трамвайные пути, движение по которым в настоящее время восстановлено. Особое внимание уделяется восстановлению электроснабжения.
"Сейчас без электроснабжения остаются порядка семи улиц в Правобережном округе, трех - в Октябрьском и один - в Свердловском. На устранении аварий работают электросетевые организации. На улице Карла Либкнехта ведется укрепление электроподстанции", - говорится в сообщении.
По прогнозу синоптиков, дождь в Иркутске прекратится в ближайшие два-три часа.
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