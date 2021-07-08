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Суд лишил рэпера Элджея водительских прав

Суд лишил рэпера Элджея водительских прав - РИА Новости, 08.07.2021

Суд лишил рэпера Элджея водительских прав

Мировой суд Тушинского района лишил водительских прав рэп-исполнителя Элджея (Алексей Узенюк), который находился за рулем с признаками алкогольного опьянения и... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T16:41

2021-07-08T16:41

2021-07-08T16:41

шоубиз

россия

элджей

центр организации дорожного движения (цодд)

москва

происшествия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мировой суд Тушинского района лишил водительских прав рэп-исполнителя Элджея (Алексей Узенюк), который находился за рулем с признаками алкогольного опьянения и отказался от медосвидетельствования, а также назначил ему штраф в 30 тысяч рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тушинского суда Москвы."Узенюк Алексей признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 7 месяцев", - сказала она.Статья 12.26 КоАП (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) предусматривает санкцию в виде штрафа 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.Как сообщал в конце мая ЦОДД, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился Элджей с признаками алкогольного опьянения. Музыкант отказался от медицинского освидетельствования. После этого ЦОДД обратился в прокуратуру и МВД.

https://radiosputnik.ria.ru/20210529/znamenitosti-1734710782.html

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россия, элджей, центр организации дорожного движения (цодд), москва, происшествия