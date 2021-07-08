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Шоубиз
https://ria.ru/20210708/eldzhey-1740469435.html
Суд лишил рэпера Элджея водительских прав
Суд лишил рэпера Элджея водительских прав - РИА Новости, 08.07.2021
Суд лишил рэпера Элджея водительских прав
Мировой суд Тушинского района лишил водительских прав рэп-исполнителя Элджея (Алексей Узенюк), который находился за рулем с признаками алкогольного опьянения и... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T16:41
2021-07-08T16:41
шоубиз
россия
элджей
центр организации дорожного движения (цодд)
москва
происшествия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мировой суд Тушинского района лишил водительских прав рэп-исполнителя Элджея (Алексей Узенюк), который находился за рулем с признаками алкогольного опьянения и отказался от медосвидетельствования, а также назначил ему штраф в 30 тысяч рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тушинского суда Москвы."Узенюк Алексей признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 7 месяцев", - сказала она.Статья 12.26 КоАП (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) предусматривает санкцию в виде штрафа 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.Как сообщал в конце мая ЦОДД, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился Элджей с признаками алкогольного опьянения. Музыкант отказался от медицинского освидетельствования. После этого ЦОДД обратился в прокуратуру и МВД.
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россия, элджей, центр организации дорожного движения (цодд), москва, происшествия
Суд лишил рэпера Элджея водительских прав
16:41 08.07.2021
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкХип-хоп-исполнитель Элджей (Алексей Узенюк)
Хип-хоп-исполнитель Элджей (Алексей Узенюк) - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Суд в Москве лишил водительских прав рэпера Элджея и оштрафовал его на 30 тысяч рублей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мировой суд Тушинского района лишил водительских прав рэп-исполнителя Элджея (Алексей Узенюк), который находился за рулем с признаками алкогольного опьянения и отказался от медосвидетельствования, а также назначил ему штраф в 30 тысяч рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тушинского суда Москвы.
"Узенюк Алексей признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 7 месяцев", - сказала она.
Статья 12.26 КоАП (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) предусматривает санкцию в виде штрафа 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Как сообщал в конце мая ЦОДД, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился Элджей с признаками алкогольного опьянения. Музыкант отказался от медицинского освидетельствования. После этого ЦОДД обратился в прокуратуру и МВД.
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