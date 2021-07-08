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РЭЦ и "БелВЭБлизинг" намерены продвигать экспорт в Белоруссию
РЭЦ и "БелВЭБлизинг" намерены продвигать экспорт в Белоруссию - РИА Новости, 08.07.2021
РЭЦ и "БелВЭБлизинг" намерены продвигать экспорт в Белоруссию
Группа "РЭЦ" и "БелВЭБлизинг" обсуждают создание нового продукта для продвижения экспортных поставок в Белоруссию, сообщает пресс-служба РЭЦ. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T13:03
2021-07-08T17:58
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Группа "РЭЦ" и "БелВЭБлизинг" обсуждают создание нового продукта для продвижения экспортных поставок в Белоруссию, сообщает пресс-служба РЭЦ."Новое решение Группы РЭЦ и "БелВЭБлизинга" может обеспечить покупателей российской продукции дополнительными источниками финансирования через лизинговые инструменты. В рамках нового продукта "БелВЭБлизинг" рассматривает возможность предоставления финансирования белорусским предпринимателям под поставки российской высокотехнологичной продукции с упрощением требований и оптимизации процесса принятия решения", - рассказал руководитель представительства РЭЦ в Белоруссии Виктор Доронкевич на круглом столе на площадке "Иннопром 2021"."Преимущество от создания нового продукта почувствуют и российские экспортёры, и белорусские предприятия", - добавил генеральный директор ООО "БелВЭБлизинг" Павел Агеенков.В 2020 году 53% от объемов поддержи РЭЦ экспорта в Белоруссию пришлось на продукцию машиностроения. Затем идут товары металлургической промышленности, АПК, химпрома, леспрома, легкой промышленности, а также фармы и косметической промышленности.Экспортерам, принимающим участие в Деловой миссии РЭЦ в Екатеринбурге, рассказали о существующих финансовых мерах поддержки торговли между странами, страховых и кредитно-гарантийных продуктах ЭКСАРа и Росэксимбанка, входящих в группу РЭЦ, а также о возможности подключения инструментов "БелВЭБлизинга" при экспортных поставках.
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российский экспортный центр (рэц), ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр, росэксимбанк, иннопром, белоруссия, екатеринбург, экономика

РЭЦ и "БелВЭБлизинг" намерены продвигать экспорт в Белоруссию

13:03 08.07.2021 (обновлено: 17:58 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчастники круглого стола на тему: "Расширение сотрудничества и производственной кооперации с предприятиями Республики Беларусь. Перспективы и возможности." в рамках "Иннопром-2021"
Участники круглого стола на тему: Расширение сотрудничества и производственной кооперации с предприятиями Республики Беларусь. Перспективы и возможности. в рамках Иннопром-2021 - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Группа "РЭЦ" и "БелВЭБлизинг" обсуждают создание нового продукта для продвижения экспортных поставок в Белоруссию, сообщает пресс-служба РЭЦ.
"Новое решение Группы РЭЦ и "БелВЭБлизинга" может обеспечить покупателей российской продукции дополнительными источниками финансирования через лизинговые инструменты. В рамках нового продукта "БелВЭБлизинг" рассматривает возможность предоставления финансирования белорусским предпринимателям под поставки российской высокотехнологичной продукции с упрощением требований и оптимизации процесса принятия решения", - рассказал руководитель представительства РЭЦ в Белоруссии Виктор Доронкевич на круглом столе на площадке "Иннопром 2021".
"Преимущество от создания нового продукта почувствуют и российские экспортёры, и белорусские предприятия", - добавил генеральный директор ООО "БелВЭБлизинг" Павел Агеенков.
"Объем поддержанного экспорта в Беларусь за время существования представительства РЭЦ в республике превысил 7 миллиардов долларов, что само по себе говорит о больших объемах товарооборота между странами и о встречном интересе к российской продукции со стороны белорусских покупателей", - прокомментировал Доронкевич востребованность расширения мер финансовой поддержки направления.
В 2020 году 53% от объемов поддержи РЭЦ экспорта в Белоруссию пришлось на продукцию машиностроения. Затем идут товары металлургической промышленности, АПК, химпрома, леспрома, легкой промышленности, а также фармы и косметической промышленности.
"Экспорт фармацевтической и косметической промышленности сейчас на 7 месте по товарно-сырьевой статистике РЭЦ, но это направление динамично развивается – увеличиваются объемы: как в количестве, так и в качестве, в том числе при поддержке РЭЦ", - отметил Доронкевич.
Экспортерам, принимающим участие в Деловой миссии РЭЦ в Екатеринбурге, рассказали о существующих финансовых мерах поддержки торговли между странами, страховых и кредитно-гарантийных продуктах ЭКСАРа и Росэксимбанка, входящих в группу РЭЦ, а также о возможности подключения инструментов "БелВЭБлизинга" при экспортных поставках.
Вице-президент АО ЭКСАР Максим Кобин выступает у стенда Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
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