https://ria.ru/20210708/eksport-1740420860.html

РЭЦ и "БелВЭБлизинг" намерены продвигать экспорт в Белоруссию

РЭЦ и "БелВЭБлизинг" намерены продвигать экспорт в Белоруссию - РИА Новости, 08.07.2021

РЭЦ и "БелВЭБлизинг" намерены продвигать экспорт в Белоруссию

Группа "РЭЦ" и "БелВЭБлизинг" обсуждают создание нового продукта для продвижения экспортных поставок в Белоруссию, сообщает пресс-служба РЭЦ. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T13:03

2021-07-08T13:03

2021-07-08T17:58

парламентское собрание союза беларуси и россии

российский экспортный центр (рэц)

ао "российский экспортный центр"

российский экспортный центр

росэксимбанк

иннопром

белоруссия

екатеринбург

экономика

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Группа "РЭЦ" и "БелВЭБлизинг" обсуждают создание нового продукта для продвижения экспортных поставок в Белоруссию, сообщает пресс-служба РЭЦ."Новое решение Группы РЭЦ и "БелВЭБлизинга" может обеспечить покупателей российской продукции дополнительными источниками финансирования через лизинговые инструменты. В рамках нового продукта "БелВЭБлизинг" рассматривает возможность предоставления финансирования белорусским предпринимателям под поставки российской высокотехнологичной продукции с упрощением требований и оптимизации процесса принятия решения", - рассказал руководитель представительства РЭЦ в Белоруссии Виктор Доронкевич на круглом столе на площадке "Иннопром 2021"."Преимущество от создания нового продукта почувствуют и российские экспортёры, и белорусские предприятия", - добавил генеральный директор ООО "БелВЭБлизинг" Павел Агеенков.В 2020 году 53% от объемов поддержи РЭЦ экспорта в Белоруссию пришлось на продукцию машиностроения. Затем идут товары металлургической промышленности, АПК, химпрома, леспрома, легкой промышленности, а также фармы и косметической промышленности.Экспортерам, принимающим участие в Деловой миссии РЭЦ в Екатеринбурге, рассказали о существующих финансовых мерах поддержки торговли между странами, страховых и кредитно-гарантийных продуктах ЭКСАРа и Росэксимбанка, входящих в группу РЭЦ, а также о возможности подключения инструментов "БелВЭБлизинга" при экспортных поставках.

https://ria.ru/20210706/keysy-1740160470.html

белоруссия

екатеринбург

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российский экспортный центр (рэц), ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр, росэксимбанк, иннопром, белоруссия, екатеринбург, экономика