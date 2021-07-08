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Эксперт оценил стратегии представления партсписков на выборы в Госдуму
Эксперт оценил стратегии представления партсписков на выборы в Госдуму - РИА Новости, 08.07.2021
Эксперт оценил стратегии представления партсписков на выборы в Госдуму
Конкуренция на выборах в Госдуму будет на высочайшем уровне – об этом можно судить по спискам, которые представили партии, отметил директор Центра политического РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T16:10
2021-07-08T16:10
павел данилин
госдума рф
политика
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Конкуренция на выборах в Госдуму будет на высочайшем уровне – об этом можно судить по спискам, которые представили партии, отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в ходе круглого стола "Стратегии выдвижения. Конкуренция, обновление, выгода".Он отмечает, что характер формирования партийного предвыборного списка говорит о том, как именно партия собирается представлять себя избирателю, как собирается себя вести в предвыборной кампании.По его словам, политическая конкуренция в России имеет неуклонную тенденцию к возрастанию. Об этом свидетельствует анализ статистики региональных и местных выборов с 2017 по 2020 год. Увеличивается как количество выдвинутых кандидатов и партий, так и количество зарегистрированных кандидатов. Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования будет проходить в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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павел данилин, госдума рф, политика

Эксперт оценил стратегии представления партсписков на выборы в Госдуму

16:10 08.07.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
 Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Конкуренция на выборах в Госдуму будет на высочайшем уровне – об этом можно судить по спискам, которые представили партии, отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в ходе круглого стола "Стратегии выдвижения. Конкуренция, обновление, выгода".

"Сейчас есть две диаметрально противоположные стратегии представления партсписков. Первая – это стратегия представления реальных лидеров общественного мнения. Вторая – это стратегия, когда от общественности прячут тех товарищей партии, которых никто показывать не хочет. Какая из них выиграет, мы узнаем уже в самое ближайшее время", – пояснил Данилин.

Он отмечает, что характер формирования партийного предвыборного списка говорит о том, как именно партия собирается представлять себя избирателю, как собирается себя вести в предвыборной кампании.
Женщина голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 16:16
Эксперты оценили уровень конкуренции на российских выборах
По его словам, политическая конкуренция в России имеет неуклонную тенденцию к возрастанию. Об этом свидетельствует анализ статистики региональных и местных выборов с 2017 по 2020 год. Увеличивается как количество выдвинутых кандидатов и партий, так и количество зарегистрированных кандидатов.

"В 2020 году был зафиксирован абсолютный рекорд участия партий в региональных выборах: в среднем по единому округу было зарегистрировано 8,5 партии, были и регионы, в которых было зарегистрировано 11 списков партий", – прокомментировал Данилин.

Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования будет проходить в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
 
Павел ДанилинГосдума РФПолитика
 
 
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