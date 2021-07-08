https://ria.ru/20210708/eksperty-1740462663.html

Эксперт оценил стратегии представления партсписков на выборы в Госдуму

Эксперт оценил стратегии представления партсписков на выборы в Госдуму - РИА Новости, 08.07.2021

Эксперт оценил стратегии представления партсписков на выборы в Госдуму

Конкуренция на выборах в Госдуму будет на высочайшем уровне – об этом можно судить по спискам, которые представили партии, отметил директор Центра политического РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T16:10

2021-07-08T16:10

2021-07-08T16:10

павел данилин

госдума рф

политика

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Конкуренция на выборах в Госдуму будет на высочайшем уровне – об этом можно судить по спискам, которые представили партии, отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в ходе круглого стола "Стратегии выдвижения. Конкуренция, обновление, выгода".Он отмечает, что характер формирования партийного предвыборного списка говорит о том, как именно партия собирается представлять себя избирателю, как собирается себя вести в предвыборной кампании.По его словам, политическая конкуренция в России имеет неуклонную тенденцию к возрастанию. Об этом свидетельствует анализ статистики региональных и местных выборов с 2017 по 2020 год. Увеличивается как количество выдвинутых кандидатов и партий, так и количество зарегистрированных кандидатов. Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования будет проходить в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210707/vybory-1740285832.html

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павел данилин, госдума рф, политика