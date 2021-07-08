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Психолог назвала причины неумения экономить
Психолог назвала причины неумения экономить - РИА Новости, 08.07.2021
Психолог назвала причины неумения экономить
Экономить часто не получается из-за нехватки средств на закрытие базовых потребностей, если следовать принципам, описанным в пирамиде Маслоу. Поэтому, когда... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T01:16
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россия
экономия
общество
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Экономить часто не получается из-за нехватки средств на закрытие базовых потребностей, если следовать принципам, описанным в пирамиде Маслоу. Поэтому, когда средств едва хватает на продукты, оплату счетов за ЖКХ и на проезд до работы, обсуждать экономичное поведение не приходится, рассказала агентству "Прайм" психолог Юлия Зюганова.По ее мнению, есть еще одна распространенная причина неумения экономить - финансовая безграмотность. Из повседневных мелочей, например, ежедневная покупка кофе по дороге на работе, может вырасти внушительного размера расходная статья.Зюганова советует сразу после получения заработной платы убирать 20% на отдельную банковскую карту, а также составлять список покупок из 10 маленьких целей и 5 крупных.
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россия, экономия, общество
Психолог назвала причины неумения экономить
01:16 08.07.2021 (обновлено: 02:12 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Психолог объяснила неумение россиян экономить нехваткой денег на базовые потребности

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Экономить часто не получается из-за нехватки средств на закрытие базовых потребностей, если следовать принципам, описанным в пирамиде Маслоу. Поэтому, когда средств едва хватает на продукты, оплату счетов за ЖКХ и на проезд до работы, обсуждать экономичное поведение не приходится, рассказала агентству "Прайм" психолог Юлия Зюганова.
"Если же доход покрывает все потребности, но человек и в этом случае выходит "в ноль", есть смысл говорить о расточительстве и праздном отношении к финансам", - размышляет эксперт.
По ее мнению, есть еще одна распространенная причина неумения экономить - финансовая безграмотность. Из повседневных мелочей, например, ежедневная покупка кофе по дороге на работе, может вырасти внушительного размера расходная статья.
Зюганова советует сразу после получения заработной платы убирать 20% на отдельную банковскую карту, а также составлять список покупок из 10 маленьких целей и 5 крупных.
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