https://ria.ru/20210708/ekonomiya-1740361576.html

Психолог назвала причины неумения экономить

Психолог назвала причины неумения экономить - РИА Новости, 08.07.2021

Психолог назвала причины неумения экономить

Экономить часто не получается из-за нехватки средств на закрытие базовых потребностей, если следовать принципам, описанным в пирамиде Маслоу. Поэтому, когда... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T01:16

2021-07-08T01:16

2021-07-08T02:12

россия

экономия

общество

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Экономить часто не получается из-за нехватки средств на закрытие базовых потребностей, если следовать принципам, описанным в пирамиде Маслоу. Поэтому, когда средств едва хватает на продукты, оплату счетов за ЖКХ и на проезд до работы, обсуждать экономичное поведение не приходится, рассказала агентству "Прайм" психолог Юлия Зюганова.По ее мнению, есть еще одна распространенная причина неумения экономить - финансовая безграмотность. Из повседневных мелочей, например, ежедневная покупка кофе по дороге на работе, может вырасти внушительного размера расходная статья.Зюганова советует сразу после получения заработной платы убирать 20% на отдельную банковскую карту, а также составлять список покупок из 10 маленьких целей и 5 крупных.

https://ria.ru/20210702/tseny-1739520382.html

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2021

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россия, экономия, общество