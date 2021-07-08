https://ria.ru/20210708/ekologiya-1740446068.html
Украина создает условия для ухудшения экологии Крыма, заявил полпред
Украина создает условия для ухудшения экологии Крыма, заявил полпред - РИА Новости, 08.07.2021
Украина создает условия для ухудшения экологии Крыма, заявил полпред
Украина специально создает условия для ухудшения ситуации с экологией в Крыму, заявил в четверг полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:05
2021-07-08T15:05
2021-07-08T15:05
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МАЙКОП, 8 июл – РИА Новости. Украина специально создает условия для ухудшения ситуации с экологией в Крыму, заявил в четверг полпред президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов."Эти регионы округа вплотную столкнулись с внешнеполитическим давлением со стороны Украины, которая умышленно создает условия для ухудшения экологической обстановки на Крымском полуострове", - констатировал Устинов на совещании в Майкопе с участием секретаря Совбеза Николая Патрушева.Поэтому, продолжил он, в текущей, "достаточно сложной" ситуации с водоснабжением нужно обеспечить максимально возможный экологический контроль за мерами, которые экстренно предпринимаются для обеспечения людей водой.
https://ria.ru/20210707/krym-1740352693.html
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россия, владимир устинов, республика крым, украина, в мире
Украина создает условия для ухудшения экологии Крыма, заявил полпред
Полпред Владимир Устинов заявил, что Украина создает условия для ухудшения экологии Крыма