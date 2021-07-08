https://ria.ru/20210708/ekaterinburg-1740475686.html

В Екатеринбурге обвиняемого в убийстве депутата поместили под арест

В Екатеринбурге обвиняемого в убийстве депутата поместили под арест - РИА Новости, 08.07.2021

В Екатеринбурге обвиняемого в убийстве депутата поместили под арест

Ленинский районный суд в Екатеринбурге изменил депутату думы Артемовского округа Свердловской области Геннадию Виноградову, обвиняемому в убийстве, меру... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T17:06

2021-07-08T17:06

2021-07-08T17:06

россия

единая россия

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Ленинский районный суд в Екатеринбурге изменил депутату думы Артемовского округа Свердловской области Геннадию Виноградову, обвиняемому в убийстве, меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Свердловского облсуда.Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что Виноградов и его 40-летний сын Роман арестованы по обвинению об убийстве, совершенном в 2003 году. Им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Секретарь свердловского отделения партии Виктор Шептий сообщил, что членство депутата в "Единой России" приостановлено до решения суда.

https://ria.ru/20210515/ubiystvo-1732465071.html

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россия, единая россия, происшествия