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В Екатеринбурге обвиняемого в убийстве депутата поместили под арест
В Екатеринбурге обвиняемого в убийстве депутата поместили под арест - РИА Новости, 08.07.2021
В Екатеринбурге обвиняемого в убийстве депутата поместили под арест
Ленинский районный суд в Екатеринбурге изменил депутату думы Артемовского округа Свердловской области Геннадию Виноградову, обвиняемому в убийстве, меру... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T17:06
2021-07-08T17:06
2021-07-08T17:06
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Ленинский районный суд в Екатеринбурге изменил депутату думы Артемовского округа Свердловской области Геннадию Виноградову, обвиняемому в убийстве, меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Свердловского облсуда.Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что Виноградов и его 40-летний сын Роман арестованы по обвинению об убийстве, совершенном в 2003 году. Им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Секретарь свердловского отделения партии Виктор Шептий сообщил, что членство депутата в "Единой России" приостановлено до решения суда.
https://ria.ru/20210515/ubiystvo-1732465071.html
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россия, единая россия, происшествия
В Екатеринбурге обвиняемого в убийстве депутата поместили под арест
Суд в Екатеринбурге поместил под домашний арест депутата, обвиняемого в убийстве