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В Екатеринбурге обвиняемого в убийстве депутата поместили под арест
В Екатеринбурге обвиняемого в убийстве депутата поместили под арест - РИА Новости, 08.07.2021
В Екатеринбурге обвиняемого в убийстве депутата поместили под арест
Ленинский районный суд в Екатеринбурге изменил депутату думы Артемовского округа Свердловской области Геннадию Виноградову, обвиняемому в убийстве, меру... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T17:06
2021-07-08T17:06
россия
единая россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Ленинский районный суд в Екатеринбурге изменил депутату думы Артемовского округа Свердловской области Геннадию Виноградову, обвиняемому в убийстве, меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Свердловского облсуда.Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что Виноградов и его 40-летний сын Роман арестованы по обвинению об убийстве, совершенном в 2003 году. Им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Секретарь свердловского отделения партии Виктор Шептий сообщил, что членство депутата в "Единой России" приостановлено до решения суда.
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россия, единая россия, происшествия
В Екатеринбурге обвиняемого в убийстве депутата поместили под арест
17:06 08.07.2021
 
© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Яков Андреев

Суд в Екатеринбурге поместил под домашний арест депутата, обвиняемого в убийстве

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Ленинский районный суд в Екатеринбурге изменил депутату думы Артемовского округа Свердловской области Геннадию Виноградову, обвиняемому в убийстве, меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Свердловского облсуда.
"Его задержали в городе Березовский. Березовский районный суд рассматривал по мере пресечения материалы, поместил его под стражу. В апелляции это осталось в силе. 12 июля у него истекал срок меры пресечения. Вышло следствие с новыми материалами. Суд изменил меру пресечения на домашний арест", - сказали в суде.
Ранее источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что Виноградов и его 40-летний сын Роман арестованы по обвинению об убийстве, совершенном в 2003 году. Им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Секретарь свердловского отделения партии Виктор Шептий сообщил, что членство депутата в "Единой России" приостановлено до решения суда.
Депутат думы Артемовского округа Свердловской области Геннадий Виноградов - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
15 мая, 18:28
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