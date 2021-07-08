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Туризм
https://ria.ru/20210708/egipet-1740474521.html
Путин отменил запрет полетов на курорты Египта
Путин отменил запрет полетов на курорты Египта - РИА Новости, 08.07.2021
Путин отменил запрет полетов на курорты Египта
Президент России Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на курорты Египта и рекомендацию туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в эту РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T17:02
2021-07-08T17:19
туризм
россия
синайский полуостров
дмитрий песков
владимир путин
туризм
египет
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на курорты Египта и рекомендацию туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в эту страну, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Признать утратившим силу указ президента РФ от 8 ноября 2015 года №553 "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий"... Указ президента РФ от 2 января 2018 года №7 "О внесении изменений в указ президента РФ от 8 ноября 2015 года №553 "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий", - говорится в документе.Прежде российским авиакомпаниям временно запрещались воздушные перевозки (в том числе коммерческие) россиян в Египет, за исключением регулярных воздушных перевозок в Каир и перевозок в служебных целях. Кроме того, туроператорам и турагентам рекомендовалось на время действия запрета воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта.Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Египетские курорты по-прежнему закрыты для чартеров из России. Двадцать третьего апреля пресс-служба президента Египта сообщила, что Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости договоренности лидеров РФ и Египта о возобновлении полетов между курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх и РФ.
https://ria.ru/20210708/egipet-1740423199.html
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россия, синайский полуостров, дмитрий песков, владимир путин, туризм, египет, общество
Путин отменил запрет полетов на курорты Египта
17:02 08.07.2021 (обновлено: 17:19 08.07.2021)
 
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с финалистами Всероссийского конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин отменил запрет полетов на курорты Египта и рекомендацию не продавать туда туры

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на курорты Египта и рекомендацию туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в эту страну, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Признать утратившим силу указ президента РФ от 8 ноября 2015 года №553 "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий"... Указ президента РФ от 2 января 2018 года №7 "О внесении изменений в указ президента РФ от 8 ноября 2015 года №553 "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий", - говорится в документе.
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Прежде российским авиакомпаниям временно запрещались воздушные перевозки (в том числе коммерческие) россиян в Египет, за исключением регулярных воздушных перевозок в Каир и перевозок в служебных целях. Кроме того, туроператорам и турагентам рекомендовалось на время действия запрета воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта.
Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Египетские курорты по-прежнему закрыты для чартеров из России. Двадцать третьего апреля пресс-служба президента Египта сообщила, что Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости договоренности лидеров РФ и Египта о возобновлении полетов между курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх и РФ.
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