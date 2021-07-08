https://ria.ru/20210708/egipet-1740423199.html

Эксперты рассказали, чем электронная виза в Египет лучше обычной

Эксперты рассказали, чем электронная виза в Египет лучше обычной - РИА Новости, 08.07.2021

Эксперты рассказали, чем электронная виза в Египет лучше обычной

Власти Египта возобновили выдачу электронных туристических виз, которую приостановили в марте 2020 года из-за пандемии. По данным министерства туризма и... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T14:39

2021-07-08T14:39

2021-07-08T14:39

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каир (город)

авиация

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россия

туризм

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Власти Египта возобновили выдачу электронных туристических виз, которую приостановили в марте 2020 года из-за пандемии. По данным министерства туризма и древностей Египта, эта услуга доступна путешественникам из 74 стран и на восьми языках, в том числе и на русском, сообщает АТОР.Турист может оформить либо однократную электронную визу — за 25 долларов (стоит так же, как и виза по прибытии), либо многократную — за 60 долларов.Документ заявители получают после заполнения необходимой информации и оплаты визового сбора при помощи кредитной или дебетовой карты. По словам экспертов, в этом и заключается главное преимущество e-visa перед стандартной. Оплатить визовый сбор банковской картой в аэропорту Каира или, например, Хургады, не получится: там можно это сделать только наличными, в долларах США или египетских фунтах.После получения чека на электронную почту заявителя придет ссылка для загрузки электронной визы. Документ надо в печатном виде предъявить на паспортном контроле.Эксперты предупреждают, что власти Египта имеют право отказать в визе без объяснения причин.При въезде в аэропорт или порт Шарм-эш-Шейха оплачивать визовый сбор не нужно: в этом случае бесплатно ставится "синайский штамп".Россия возобновила авиасообщение с Египтом. Сейчас из городов России разрешены только прямые перелеты в Каир.

https://ria.ru/20210706/egipet-1740061297.html

каир (город)

россия

хургада

шарм-эш-шейх

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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