https://ria.ru/20210708/egipet-1740423199.html
Эксперты рассказали, чем электронная виза в Египет лучше обычной
Эксперты рассказали, чем электронная виза в Египет лучше обычной - РИА Новости, 08.07.2021
Эксперты рассказали, чем электронная виза в Египет лучше обычной
Власти Египта возобновили выдачу электронных туристических виз, которую приостановили в марте 2020 года из-за пандемии. По данным министерства туризма и... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:39
2021-07-08T14:39
2021-07-08T14:39
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авиация
туризм
куда можно лететь
отдых на море
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россия
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Власти Египта возобновили выдачу электронных туристических виз, которую приостановили в марте 2020 года из-за пандемии. По данным министерства туризма и древностей Египта, эта услуга доступна путешественникам из 74 стран и на восьми языках, в том числе и на русском, сообщает АТОР.Турист может оформить либо однократную электронную визу — за 25 долларов (стоит так же, как и виза по прибытии), либо многократную — за 60 долларов.Документ заявители получают после заполнения необходимой информации и оплаты визового сбора при помощи кредитной или дебетовой карты. По словам экспертов, в этом и заключается главное преимущество e-visa перед стандартной. Оплатить визовый сбор банковской картой в аэропорту Каира или, например, Хургады, не получится: там можно это сделать только наличными, в долларах США или египетских фунтах.После получения чека на электронную почту заявителя придет ссылка для загрузки электронной визы. Документ надо в печатном виде предъявить на паспортном контроле.Эксперты предупреждают, что власти Египта имеют право отказать в визе без объяснения причин.При въезде в аэропорт или порт Шарм-эш-Шейха оплачивать визовый сбор не нужно: в этом случае бесплатно ставится "синайский штамп".Россия возобновила авиасообщение с Египтом. Сейчас из городов России разрешены только прямые перелеты в Каир.
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коронавирус covid-19, каир (город), авиация, куда можно лететь, отдых на море, куда поехать, россия, туризм, туристы, визы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости.
Власти Египта возобновили выдачу электронных туристических виз, которую приостановили в марте 2020 года из-за пандемии. По данным министерства туризма и древностей Египта, эта услуга доступна путешественникам из 74 стран и на восьми языках, в том числе и на русском, сообщает
АТОР.
Турист может оформить либо однократную электронную визу — за 25 долларов (стоит так же, как и виза по прибытии), либо многократную — за 60 долларов.
Документ заявители получают после заполнения необходимой информации и оплаты визового сбора при помощи кредитной или дебетовой карты. По словам экспертов, в этом и заключается главное преимущество e-visa перед стандартной. Оплатить визовый сбор банковской картой в аэропорту Каира или, например, Хургады, не получится: там можно это сделать только наличными, в долларах США или египетских фунтах.
После получения чека на электронную почту заявителя придет ссылка для загрузки электронной визы. Документ надо в печатном виде предъявить на паспортном контроле.
Эксперты предупреждают, что власти Египта имеют право отказать в визе без объяснения причин.
При въезде в аэропорт или порт Шарм-эш-Шейха оплачивать визовый сбор не нужно: в этом случае бесплатно ставится "синайский штамп".
Россия возобновила авиасообщение с Египтом. Сейчас из городов России разрешены только прямые перелеты в Каир.