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Названы максимально подорожавшие несетевой рознице продукты
Названы максимально подорожавшие несетевой рознице продукты - РИА Новости, 08.07.2021
Названы максимально подорожавшие несетевой рознице продукты
Цены на продукты в несетевой рознице РФ за июнь по сравнению с маем выросли на 1,2%, в годовом выражении - на 6,8%, а больше всего за месяц подорожали пельмени, РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T07:11
2021-07-08T07:12
россия
продукты
экономика
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Цены на продукты в несетевой рознице РФ за июнь по сравнению с маем выросли на 1,2%, в годовом выражении - на 6,8%, а больше всего за месяц подорожали пельмени, майонез и газировка, сообщили РИА Новости в компании "Эвотор".Цена на печенье, зефир и пастилу, на йогурты, кефир и мясные полуфабрикаты в "магазинах у дома" выросла по сравнению с маем на 2%, на растительное и сливочное масло, сливки, сметану, маргарин и крупы - на 1%. Пряники, конфеты, мармелад, соки, выпечка, молотый и растворимый кофе, вода и сосиски также подорожали на 1% к маю.Цена на молоко, макароны, сыр, муку, рыбные пресервы, шоколад, какао и каши в мае не изменилась, а рис, творог и мюсли, согласно данным "Эвотора", подешевели на 1%.Компания оценивает динамику цен на основании собственного продуктового индекса, который основан на фактических данных о покупках в несетевой торговле. При расчете используется 187 товарных наименований из 47 ключевых для традиционной торговли продуктовых категорий.
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россия, продукты, экономика
Названы максимально подорожавшие несетевой рознице продукты
07:11 08.07.2021 (обновлено: 07:12 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка в супермаркете
Девушка в супермаркете - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Газировка и пельмени лидировали в июне по росту цены в несетевой российской рознице

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Цены на продукты в несетевой рознице РФ за июнь по сравнению с маем выросли на 1,2%, в годовом выражении - на 6,8%, а больше всего за месяц подорожали пельмени, майонез и газировка, сообщили РИА Новости в компании "Эвотор".
"По данным индекса Эвотора, в июне одним из самых подорожавших продуктов стали пельмени. Средняя цена на пельмени выросла за месяц на 3%, а за год - на 9%. Рост цен на этот продукт, скорее всего, связан с ростом цен на свинину", - сообщили в компании. Майонез и газированные напитки в июне подорожали на 3%; между тем, за год майонез подорожал на 30%, а лимонад и другие газированные напитки - только на 7%.
Цена на печенье, зефир и пастилу, на йогурты, кефир и мясные полуфабрикаты в "магазинах у дома" выросла по сравнению с маем на 2%, на растительное и сливочное масло, сливки, сметану, маргарин и крупы - на 1%. Пряники, конфеты, мармелад, соки, выпечка, молотый и растворимый кофе, вода и сосиски также подорожали на 1% к маю.
Цена на молоко, макароны, сыр, муку, рыбные пресервы, шоколад, какао и каши в мае не изменилась, а рис, творог и мюсли, согласно данным "Эвотора", подешевели на 1%.
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Компания оценивает динамику цен на основании собственного продуктового индекса, который основан на фактических данных о покупках в несетевой торговле. При расчете используется 187 товарных наименований из 47 ключевых для традиционной торговли продуктовых категорий.
 
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