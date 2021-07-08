https://ria.ru/20210708/eda-1740372277.html

Названы максимально подорожавшие несетевой рознице продукты

Названы максимально подорожавшие несетевой рознице продукты - РИА Новости, 08.07.2021

Названы максимально подорожавшие несетевой рознице продукты

Цены на продукты в несетевой рознице РФ за июнь по сравнению с маем выросли на 1,2%, в годовом выражении - на 6,8%, а больше всего за месяц подорожали пельмени, РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T07:11

2021-07-08T07:11

2021-07-08T07:12

россия

продукты

экономика

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Цены на продукты в несетевой рознице РФ за июнь по сравнению с маем выросли на 1,2%, в годовом выражении - на 6,8%, а больше всего за месяц подорожали пельмени, майонез и газировка, сообщили РИА Новости в компании "Эвотор".Цена на печенье, зефир и пастилу, на йогурты, кефир и мясные полуфабрикаты в "магазинах у дома" выросла по сравнению с маем на 2%, на растительное и сливочное масло, сливки, сметану, маргарин и крупы - на 1%. Пряники, конфеты, мармелад, соки, выпечка, молотый и растворимый кофе, вода и сосиски также подорожали на 1% к маю.Цена на молоко, макароны, сыр, муку, рыбные пресервы, шоколад, какао и каши в мае не изменилась, а рис, творог и мюсли, согласно данным "Эвотора", подешевели на 1%.Компания оценивает динамику цен на основании собственного продуктового индекса, который основан на фактических данных о покупках в несетевой торговле. При расчете используется 187 товарных наименований из 47 ключевых для традиционной торговли продуктовых категорий.

https://ria.ru/20210705/sistema-1739856690.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, продукты, экономика