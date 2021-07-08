https://ria.ru/20210708/dtp-1740522849.html
На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись восемь автомобилей
На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись восемь автомобилей - РИА Новости, 08.07.2021
На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись восемь автомобилей
Восемь автомобилей столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Азовском районе Ростовской области, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T21:39
2021-07-08T21:39
2021-07-08T21:39
volvo ab
ростовская область
азовский район
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июл - РИА Новости. Восемь автомобилей столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Азовском районе Ростовской области, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель Ростовской областной поисково-спасательной службы.По его словам, авария произошла в четверг днем на 1100 километре автодороги М-4 "Дон"."По предварительным данным, грузовик Volvo затормозил из-за остановившегося перед ним автомобиля. Водитель, LADA Granta, который ехал сзади грузовика, не успел среагировать и столкнулся с ним. По той же схеме столкнулись еще шесть сзади идущих автомобилей", - сказал собеседник агентства.В аварии никто не пострадал. Наибольшие повреждения получили три автомобиля из восьми. Прибывшие на место спасатели отбуксировали на обочину поврежденные автомобили. В настоящее время движение на данном участке трассы осуществляется в штатном режиме.
https://ria.ru/20210630/dtp-1739160018.html
https://ria.ru/20210627/dtp-1738833198.html
ростовская область
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volvo ab, ростовская область, азовский район, происшествия
На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись восемь автомобилей
Восемь автомобилей столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, пострадавших нет