https://ria.ru/20210708/donbass-1740501972.html

ЛНР зафиксировала тяжелое вооружение силовиков в Рубежном

ЛНР зафиксировала тяжелое вооружение силовиков в Рубежном - РИА Новости, 08.07.2021

ЛНР зафиксировала тяжелое вооружение силовиков в Рубежном

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала размещение тяжелого вооружения украинских силовиков на железнодорожной станции... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T18:48

2021-07-08T18:48

2021-07-08T18:48

ситуация в днр и лнр

обсе

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

рубежное

оон

в мире

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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала размещение тяжелого вооружения украинских силовиков на железнодорожной станции подконтрольного Киеву Рубежного в Донбассе, заявил в четверг журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Ранее в четверг заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Владимир Жеглов на заседании постсовета ОБСЕ заявил, что ВСУ наращивают транспортировки тяжелого вооружения на железнодорожной станции Рубежное в Луганской области."В нарушение третьего пункта дополнительных мер, противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - сообщил официальный представитель Народной милиции.Филипоненко уточнил, что на железнодорожной станции в Рубежном зафиксированы двенадцать самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" калибром 122 миллиметра. По его словам, бронетехника украинских силовиков также выявлена вблизи подконтрольных Киеву Лобачево, Крутой Горы и Мироновского.Летом прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210708/tekhnika-1740483494.html

https://ria.ru/20210708/obstrel-1740453520.html

https://ria.ru/20210708/donbass-1740377689.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

рубежное

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ситуация в днр и лнр, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, рубежное, оон, в мире