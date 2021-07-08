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ЛНР зафиксировала тяжелое вооружение силовиков в Рубежном
ЛНР зафиксировала тяжелое вооружение силовиков в Рубежном - РИА Новости, 08.07.2021
ЛНР зафиксировала тяжелое вооружение силовиков в Рубежном
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала размещение тяжелого вооружения украинских силовиков на железнодорожной станции... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T18:48
2021-07-08T18:48
ситуация в днр и лнр
обсе
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
рубежное
оон
в мире
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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала размещение тяжелого вооружения украинских силовиков на железнодорожной станции подконтрольного Киеву Рубежного в Донбассе, заявил в четверг журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Ранее в четверг заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Владимир Жеглов на заседании постсовета ОБСЕ заявил, что ВСУ наращивают транспортировки тяжелого вооружения на железнодорожной станции Рубежное в Луганской области."В нарушение третьего пункта дополнительных мер, противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - сообщил официальный представитель Народной милиции.Филипоненко уточнил, что на железнодорожной станции в Рубежном зафиксированы двенадцать самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" калибром 122 миллиметра. По его словам, бронетехника украинских силовиков также выявлена вблизи подконтрольных Киеву Лобачево, Крутой Горы и Мироновского.Летом прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210708/tekhnika-1740483494.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, рубежное, оон, в мире
ЛНР зафиксировала тяжелое вооружение силовиков в Рубежном
18:48 08.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРабота офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛНР зафиксировала тяжелое вооружение силовиков на железнодорожной станции в Донбассе

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала размещение тяжелого вооружения украинских силовиков на железнодорожной станции подконтрольного Киеву Рубежного в Донбассе, заявил в четверг журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее в четверг заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Владимир Жеглов на заседании постсовета ОБСЕ заявил, что ВСУ наращивают транспортировки тяжелого вооружения на железнодорожной станции Рубежное в Луганской области.
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"В нарушение третьего пункта дополнительных мер, противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - сообщил официальный представитель Народной милиции.
Филипоненко уточнил, что на железнодорожной станции в Рубежном зафиксированы двенадцать самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" калибром 122 миллиметра. По его словам, бронетехника украинских силовиков также выявлена вблизи подконтрольных Киеву Лобачево, Крутой Горы и Мироновского.
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