ЛНР зафиксировала тяжелое вооружение силовиков в Рубежном
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРабота офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения
ЛНР зафиксировала тяжелое вооружение силовиков на железнодорожной станции в Донбассе
ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала размещение тяжелого вооружения украинских силовиков на железнодорожной станции подконтрольного Киеву Рубежного в Донбассе, заявил в четверг журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее в четверг заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Владимир Жеглов на заседании постсовета ОБСЕ заявил, что ВСУ наращивают транспортировки тяжелого вооружения на железнодорожной станции Рубежное в Луганской области.
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер, противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - сообщил официальный представитель Народной милиции.
Филипоненко уточнил, что на железнодорожной станции в Рубежном зафиксированы двенадцать самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" калибром 122 миллиметра. По его словам, бронетехника украинских силовиков также выявлена вблизи подконтрольных Киеву Лобачево, Крутой Горы и Мироновского.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.