https://ria.ru/20210708/donbass-1740377689.html
Украинские силовики выпустили 13 мин по окраинам Донецка, заявили в ДНР
Украинские силовики выпустили 13 мин по окраинам Донецка, заявили в ДНР - РИА Новости, 08.07.2021
Украинские силовики выпустили 13 мин по окраинам Донецка, заявили в ДНР
Украинские силовики в четверг обстреляли окраины Донецка, выпущено 13 мин калибром 120 миллиметров, сказал журналистам представитель самопровозглашенной... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T08:58
2021-07-08T08:58
2021-07-08T08:58
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ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли окраины Донецка, выпущено 13 мин калибром 120 миллиметров, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В 5.00 (мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поселка Старомихайловка (окраины Донецка - ред.). Выпущено 13 мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ведомства.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210705/donbass-1739884857.html
https://ria.ru/20210702/dnr-1739609648.html
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире
Украинские силовики выпустили 13 мин по окраинам Донецка, заявили в ДНР
Украинские силовики выпустили по Донецку 13 мин калибром 120 миллиметров, заявили в ДНР