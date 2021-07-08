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Доллар поднялся выше 75 рублей
Доллар поднялся выше 75 рублей - РИА Новости, 08.07.2021
Доллар поднялся выше 75 рублей
На утренних торгах доллар впервые за два месяца пробил отметку в 75 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T09:41
2021-07-08T09:41
2021-07-08T10:53
московская биржа
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экономика
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На утренних торгах доллар впервые за два месяца пробил отметку в 75 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 9:52 мск повышался на 35 копеек — до 75,06 рубля.Несколькими минутами ранее доллар поднимался до 75,08 рубля — максимума с 4 мая.Аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин отметил, что состоявшееся накануне заседание ФРС не добавило оптимизма инвесторам.В пользу доллара также работают летние выплаты дивидендов по акциям, часть которых переводится в валюту. Покупают ее и туристы после открытия новых направлений для отдыха.
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московская биржа, динамика курсов валют, экономика
Доллар поднялся выше 75 рублей
09:41 08.07.2021 (обновлено: 10:53 08.07.2021)
Доллар впервые за два месяца поднялся выше отметки 75 рублей
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости.
На утренних торгах доллар впервые за два месяца пробил отметку в 75 рублей, следует из данных Московской биржи
.
Курс американской валюты расчетами "завтра" на 9:52 мск повышался на 35 копеек — до 75,06 рубля.
Несколькими минутами ранее доллар поднимался до 75,08 рубля — максимума с 4 мая.
Аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин отметил, что состоявшееся накануне заседание ФРС не добавило оптимизма инвесторам.
"Риски сокращения поддержки рынка долларовой ликвидностью через выкуп облигаций (сейчас 120 миллиардов долларов в месяц) повышают спрос на защитные активы", — пояснил собеседник агентства.
В пользу доллара также работают летние выплаты дивидендов по акциям, часть которых переводится в валюту. Покупают ее и туристы после открытия новых направлений для отдыха.