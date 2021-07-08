Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210708/dollar-1740381929.html
Доллар поднялся выше 75 рублей
Доллар поднялся выше 75 рублей - РИА Новости, 08.07.2021
Доллар поднялся выше 75 рублей
На утренних торгах доллар впервые за два месяца пробил отметку в 75 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T09:41
2021-07-08T10:53
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225469_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_12702072248f1b764cef2d588ee5e23e.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На утренних торгах доллар впервые за два месяца пробил отметку в 75 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 9:52 мск повышался на 35 копеек — до 75,06 рубля.Несколькими минутами ранее доллар поднимался до 75,08 рубля — максимума с 4 мая.Аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин отметил, что состоявшееся накануне заседание ФРС не добавило оптимизма инвесторам.В пользу доллара также работают летние выплаты дивидендов по акциям, часть которых переводится в валюту. Покупают ее и туристы после открытия новых направлений для отдыха.
https://ria.ru/20210706/fnb-1740161668.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225469_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_b2e00832fe9ff9925b188bf122379635.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская биржа, динамика курсов валют, экономика
Доллар поднялся выше 75 рублей
09:41 08.07.2021 (обновлено: 10:53 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк

Доллар впервые за два месяца поднялся выше отметки 75 рублей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На утренних торгах доллар впервые за два месяца пробил отметку в 75 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс американской валюты расчетами "завтра" на 9:52 мск повышался на 35 копеек — до 75,06 рубля.
Несколькими минутами ранее доллар поднимался до 75,08 рубля — максимума с 4 мая.
Аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин отметил, что состоявшееся накануне заседание ФРС не добавило оптимизма инвесторам.

"Риски сокращения поддержки рынка долларовой ликвидностью через выкуп облигаций (сейчас 120 миллиардов долларов в месяц)​ повышают спрос на защитные активы", — пояснил собеседник агентства.

В пользу доллара также работают летние выплаты дивидендов по акциям, часть которых переводится в валюту. Покупают ее и туристы после открытия новых направлений для отдыха.
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 19:13
Минфин представил новую структуру ФНБ без доллара
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаДинамика курсов валютЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:03Бурятия с 12 июля отменит локдаун
08:00Выложили карты на стол. Для чего Польша заманивает белорусов
07:45Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити
07:17Мать Винника просит правительство Греции вернуть сына к детям в Россию
07:13Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
07:11Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством
07:08Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции
06:38Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
06:35Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете
06:24Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
06:21В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии
06:20Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком
06:19МВД предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев
06:18Генерал сообщил, сколько "граждан женского пола" поступят в военные вузы
06:14Большинство россиян сталкивались с мошенничеством в Сети
06:09Крупнейшие российские банки упростят перевыпуск карт
06:00Далай-лама рассказал, сколько часов сна нужно для здоровья
05:47В Колумбии задержали преступника, который изнасиловал 21 ребенка
05:45Сестра первой леди Парагвая погибла при обрушении здания в Майами
05:36Врач рассказал, как избежать теплового удара
Лента новостейМолния