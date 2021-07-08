https://ria.ru/20210708/dollar-1740381929.html

Доллар поднялся выше 75 рублей

Доллар поднялся выше 75 рублей - РИА Новости, 08.07.2021

Доллар поднялся выше 75 рублей

На утренних торгах доллар впервые за два месяца пробил отметку в 75 рублей, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T09:41

2021-07-08T09:41

2021-07-08T10:53

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

экономика

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. На утренних торгах доллар впервые за два месяца пробил отметку в 75 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 9:52 мск повышался на 35 копеек — до 75,06 рубля.Несколькими минутами ранее доллар поднимался до 75,08 рубля — максимума с 4 мая.Аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин отметил, что состоявшееся накануне заседание ФРС не добавило оптимизма инвесторам.В пользу доллара также работают летние выплаты дивидендов по акциям, часть которых переводится в валюту. Покупают ее и туристы после открытия новых направлений для отдыха.

https://ria.ru/20210706/fnb-1740161668.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская биржа, динамика курсов валют, экономика