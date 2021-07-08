https://ria.ru/20210708/dokumenty-1740379322.html

В России разрешили оформлять электронные дубликаты бумажных документов

В России разрешили оформлять электронные дубликаты бумажных документов - РИА Новости, 08.07.2021

В России разрешили оформлять электронные дубликаты бумажных документов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому теперь можно будет получать электронные дубликаты документов в МФЦ, сообщает... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T09:18

2021-07-08T09:18

2021-07-08T09:18

михаил мишустин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576559333_0:143:3270:1982_1920x0_80_0_0_47f817e9c79df5f51d201db77f36e6ec.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому теперь можно будет получать электронные дубликаты документов в МФЦ, сообщает пресс-служба правительства."В многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) можно будет оформить электронные дубликаты бумажных документов. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что перечень документов, на которые можно сделать электронные дубликаты, будет утверждён отдельным постановлением кабмина."Сама процедура проста. Сотрудник отсканирует документ, заверит электронной цифровой подписью и вернёт владельцу. Затем электронный дубликат появится в личном кабинете гражданина на портале госуслуг. Таким образом, при последующем обращении в МФЦ или органы власти гражданину больше не потребуется лично предоставлять оригинал того или иного документа и ещё больше государственных и муниципальных услуг можно будет оформлять дистанционно", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210215/gazifikatsiya-1597576406.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, общество