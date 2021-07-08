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В России разрешили оформлять электронные дубликаты бумажных документов
В России разрешили оформлять электронные дубликаты бумажных документов - РИА Новости, 08.07.2021
В России разрешили оформлять электронные дубликаты бумажных документов
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому теперь можно будет получать электронные дубликаты документов в МФЦ, сообщает... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T09:18
2021-07-08T09:18
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому теперь можно будет получать электронные дубликаты документов в МФЦ, сообщает пресс-служба правительства."В многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) можно будет оформить электронные дубликаты бумажных документов. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что перечень документов, на которые можно сделать электронные дубликаты, будет утверждён отдельным постановлением кабмина."Сама процедура проста. Сотрудник отсканирует документ, заверит электронной цифровой подписью и вернёт владельцу. Затем электронный дубликат появится в личном кабинете гражданина на портале госуслуг. Таким образом, при последующем обращении в МФЦ или органы власти гражданину больше не потребуется лично предоставлять оригинал того или иного документа и ещё больше государственных и муниципальных услуг можно будет оформлять дистанционно", - добавляется в сообщении.
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михаил мишустин, общество
В России разрешили оформлять электронные дубликаты бумажных документов
09:18 08.07.2021
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМногофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Мишустин подписал постановление о возможности получать электронные дубликаты документов в МФЦ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому теперь можно будет получать электронные дубликаты документов в МФЦ, сообщает пресс-служба правительства.
"В многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) можно будет оформить электронные дубликаты бумажных документов. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что перечень документов, на которые можно сделать электронные дубликаты, будет утверждён отдельным постановлением кабмина.
"Сама процедура проста. Сотрудник отсканирует документ, заверит электронной цифровой подписью и вернёт владельцу. Затем электронный дубликат появится в личном кабинете гражданина на портале госуслуг. Таким образом, при последующем обращении в МФЦ или органы власти гражданину больше не потребуется лично предоставлять оригинал того или иного документа и ещё больше государственных и муниципальных услуг можно будет оформлять дистанционно", - добавляется в сообщении.
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