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В "Сбербанк страхование жизни" доходность по НСЖ составила 8% годовых
В "Сбербанк страхование жизни" доходность по НСЖ составила 8% годовых - РИА Новости, 08.07.2021
В "Сбербанк страхование жизни" доходность по НСЖ составила 8% годовых
Дочерняя компания Сбербанка "Сбербанк страхование жизни" подвела итоги инвестиционной деятельности в 2020 году и объявила доходность по договорам накопительного РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:40
2021-07-08T14:40
2021-07-08T14:40
пресс-релизы
ск "сбербанк страхование жизни"
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МОСКВА, 8 июл – СК "Сбербанк страхование жизни". Дочерняя компания Сбербанка "Сбербанк страхование жизни" подвела итоги инвестиционной деятельности в 2020 году и объявила доходность по договорам накопительного страхования жизни (НСЖ). Для рублёвых полисов доходность составила 8% годовых, для полисов, номинированных в долларах, — 3%.Чтобы приумножать капитал клиентов и приносить дополнительный доход, компания выбирает для инвестиций надёжные финансовые инструменты и обеспечивает качественное управление рисками. На конец 2020 года в компании действовало 355 тысяч договоров НСЖ, страховые резервы по которым превысили 139 миллиардов рублей. 72% резервов было размещено в долгосрочных государственных облигациях, остальные средства инвестированы в облигации корпоративных эмитентов, муниципальные облигации и депозиты."Сбербанк страхование жизни" занимается накопительным страхованием жизни с 2012 года и ежегодно распределяет дополнительный инвестиционный доход, исходя из фактической доходности портфеля. По итогам 2019 года объявленные ставки инвестиционной доходности составили 8,15% для полисов НСЖ, номинированных в рублях, и 3,62% для полисов НСЖ, номинированных в долларах.ООО СК "Сбербанк страхование жизни" — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Входит в блок "Управление благосостоянием" Сбербанка. Объём собранной страховой премии за 2020 год составил 107 миллиардов рублей (по данным ОСБУ). Активы компании по состоянию на 31 декабря 2020 года — 551,9 миллиарда рублей, страховые резервы — 484,4 миллиарда рублей. Лидер российского рынка страхования жизни. Рейтинговый класс по шкале RAEX ("Эксперт РА") — ruAAA. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы, ск "сбербанк страхование жизни"
МОСКВА, 8 июл – СК "Сбербанк страхование жизни". Дочерняя компания Сбербанка "Сбербанк страхование жизни" подвела итоги инвестиционной деятельности в 2020 году и объявила доходность по договорам накопительного страхования жизни (НСЖ). Для рублёвых полисов доходность составила 8% годовых, для полисов, номинированных в долларах, — 3%.
Чтобы приумножать капитал клиентов и приносить дополнительный доход, компания выбирает для инвестиций надёжные финансовые инструменты и обеспечивает качественное управление рисками. На конец 2020 года в компании действовало 355 тысяч договоров НСЖ, страховые резервы по которым превысили 139 миллиардов рублей. 72% резервов было размещено в долгосрочных государственных облигациях, остальные средства инвестированы в облигации корпоративных эмитентов, муниципальные облигации и депозиты.
"Не секрет, что 2020 год ознаменовался рекордно низкими ставками на российском рынке: так, ставка ЦБ достигала 4,25%. Несмотря на это, нам удалось заработать для клиентов высокую доходность в 8%, практически в два раза превысив уровень ключевой ставки ЦБ, а также среднюю ставку по депозитам. Таким образом, мы не только обеспечили страховую защиту жизни и здоровья наших клиентов, но и показали высокую доходность на их сбережения, тем самым приблизив реализацию важных для них целей".
Игорь Кобзарь
генеральный директор СК "Сбербанк страхование жизни"
"Сбербанк страхование жизни" занимается накопительным страхованием жизни с 2012 года и ежегодно распределяет дополнительный инвестиционный доход, исходя из фактической доходности портфеля. По итогам 2019 года объявленные ставки инвестиционной доходности составили 8,15% для полисов НСЖ, номинированных в рублях, и 3,62% для полисов НСЖ, номинированных в долларах.
ООО СК "Сбербанк страхование жизни" — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Входит в блок "Управление благосостоянием" Сбербанка. Объём собранной страховой премии за 2020 год составил 107 миллиардов рублей (по данным ОСБУ). Активы компании по состоянию на 31 декабря 2020 года — 551,9 миллиарда рублей, страховые резервы — 484,4 миллиарда рублей. Лидер российского рынка страхования жизни. Рейтинговый класс по шкале RAEX ("Эксперт РА") — ruAAA.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.