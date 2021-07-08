https://ria.ru/20210708/dokhod-1740364390.html

Финансист научил, как без хлопот получить двойной доход

Финансист научил, как без хлопот получить двойной доход - РИА Новости, 08.07.2021

Финансист научил, как без хлопот получить двойной доход

РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T02:17

2021-07-08T02:17

2021-07-08T02:17

бкс мир инвестиций

андрей русецкий

россия

инвестиции

уоррен баффет

доходы

экономика

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Моментально удвоить доходов с помощью финансовых инструментов нереально. Это долгосрочная цель, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.По его словам, это еще не все, к данным результатам нужно добавить "альфу": то мастерство, с которым вы будете обгонять индекс. У профессиональных управляющих этот уровень равен 3-5% в год на длинных горизонтах, добавляет Русецкий, приводя в пример Уоррена Баффета, Питера Линча, Джона Темплтона. Но, оговаривает он, такой подход требует полного вовлечения в рынок и станет вашей основной работой.

https://ria.ru/20210707/oshibki-1740189067.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бкс мир инвестиций, андрей русецкий, россия, инвестиции, уоррен баффет, доходы, экономика