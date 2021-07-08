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Финансист научил, как без хлопот получить двойной доход
Финансист научил, как без хлопот получить двойной доход - РИА Новости, 08.07.2021
Финансист научил, как без хлопот получить двойной доход
РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T02:17
2021-07-08T02:17
бкс мир инвестиций
андрей русецкий
россия
инвестиции
уоррен баффет
доходы
экономика
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Моментально удвоить доходов с помощью финансовых инструментов нереально. Это долгосрочная цель, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.По его словам, это еще не все, к данным результатам нужно добавить "альфу": то мастерство, с которым вы будете обгонять индекс. У профессиональных управляющих этот уровень равен 3-5% в год на длинных горизонтах, добавляет Русецкий, приводя в пример Уоррена Баффета, Питера Линча, Джона Темплтона. Но, оговаривает он, такой подход требует полного вовлечения в рынок и станет вашей основной работой.
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бкс мир инвестиций, андрей русецкий, россия, инвестиции, уоррен баффет, доходы, экономика
Финансист научил, как без хлопот получить двойной доход
02:17 08.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Эксперт заявил о невозможности моментально удвоить свой доход с помощью инвестиций

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Моментально удвоить доходов с помощью финансовых инструментов нереально. Это долгосрочная цель, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

"Самый подходящий класс активов с высокой предсказуемостью в данном случае – это акции. Если говорить о российских акциях, то они демонстрируют в последние пять лет доходность в 19-23% в год. В целом с момента основания индекс акций Мосбиржи прирастает на 16% в год", - считает аналитик.

По его словам, это еще не все, к данным результатам нужно добавить "альфу": то мастерство, с которым вы будете обгонять индекс. У профессиональных управляющих этот уровень равен 3-5% в год на длинных горизонтах, добавляет Русецкий, приводя в пример Уоррена Баффета, Питера Линча, Джона Темплтона.
Но, оговаривает он, такой подход требует полного вовлечения в рынок и станет вашей основной работой.
Экран, транслирующий биржевые графики и диаграммы - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
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БКС Мир инвестицийАндрей РусецкийРоссияИнвестицииУоррен БаффетДоходыЭкономика
 
 
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