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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210708/dobrovoltsy-1740407704.html
РПЦ отправит добровольцев в "красную зону"
РПЦ отправит добровольцев в "красную зону" - РИА Новости, 08.07.2021
РПЦ отправит добровольцев в "красную зону"
Председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви епископ Верейский Пантелеимон (Шатов)... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T12:00
2021-07-08T12:00
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
русская православная церковь
москва
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) призвал записываться на курсы волонтеров для работы в ковидных больницах, отметив, что добровольческой помощи не бывает много.В среду в учебном центре столичной церковной Больницы святителя Алексия прошло первое занятие курсов для волонтеров, которые будут работать с больными ковидом.Любви и заботы не бывает много"Добровольцев не может быть много. К нам записались уже несколько сотен человек. Приходят врачи, монахи, полицейские, есть машинист электропоезда, многодетная мама. Просятся дети до 18, но мы их не можем брать. Подъем, как во время войны – все для фронта, все для победы", - сказал журналистам епископ Пантелеимон перед началом курсов.По его словам, на курсах расскажут, как надевать защитный костюм, оказывать больным психологическую помощь и ухаживать за ними: перестелить постель, кормить, мыть, стричь ногти - "самый простые манипуляции, которые человек в тяжелом состоянии сам сделать не может". Но, уверен архиерей, когда человеку помогают, он "получает облегчение, его настроение улучшается, и от этого зависит часто его выздоровление"."Эта болезнь (коронавирусная инфекция – ред.) влияет на психику человека, в стрессе случаются панические атаки, падает сатурация. Когда человек успокоен, чувствует себя лучше, это способствует выздоровлению", - отметил епископ."Речь не о том, что в московских больницах не хватает людей, а о том, чтобы сделать жизнь больных лучше. Любви и заботы никогда не бывает много. В это тяжелое время пандемии мы все должны помогать болеющим: те, кто в церковь ходит, и те, кто нет", - добавил глава синодального отдела.В свою очередь руководитель управления по связям с общественностью департамента здравоохранения Москвы Светлана Браун отметила положительный опыт служения священников Русской православной церкви в столичных больницах."Неоценима помощь священников и граждан, которые будут проходить эти волонтерские курсы. Волонтерская помощь нам необходима, мы ей очень рады. В Москве это единственные, уникальные курсы для гражданского населения (для волонтеров по работе в "красной зоне" – ред.). Похожие есть только у волонтеров-медиков. Наша задача – научить добровольцев пребывать в "красной зоне", - сказала Браун.Вместе с тем она подчеркнула, что вакцинация - "единственный способ защититься от коронавируса".Мотивация для "красной зоны"Как пояснила РИА Новости координатор комиссии по больничному служению при епархиальном совете Москвы Наталья Шакуро, сейчас в Москве шесть больниц попросили комиссию о добровольческой помощи."Волонтеры в основном идут в больницы раз в неделю - на четыре часа. Реже нежелательно, чаще – можно. Время визита можно согласовать с координатором, можно ходить даже ночью. Все это делается для работающих людей. Даже сами курсы проходят вечерами в будни или в выходные", - рассказала координатор.По ее словам, на курсы принимают добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, из требований – регулярная сдача анализов на антитела, но "в приоритете – иммунизированные: переболевшие или вакцинировавшийся"."Риск заразиться есть, но он минимальный. Люди же идут в защитных костюмах. Есть опыт священников, которые ходят в красную зону более года и некоторые так и не переболели", - сказала Шакуро.Она также уточнила, что для добровольца важна мотивация, с которой он идет в "красную зону". "Костяк наших добровольцев – православные верующие. Для них основная мотивация - их вера. Но мы не предъявляем конфессиональных требований к волонтерам. К нам приходят и атеисты, и представители других конфессий. У нас нет задачи воцерковить человека, но если у него возникнут вопросы, будет с кем об этом поговорить", - заключила собеседница агентства.Как ранее уточнили в синодальном отделе по благотворительности, в программе курсов - три дня обучения, 12 академических часов. Волонтеров обучат общению с пациентами и уходу за ними, расскажут, как пользоваться средствами индивидуальной защиты, после чего добровольцы пройдут практику в "красной зоне" одного из ковид -госпиталей Москвы. А по окончании обучения "выпускники будут прикреплены к московским больницам в качестве волонтеров".Курсы организованы комиссией по больничному служению при епархиальном совете Москвы, учебным центром больницы святителя Алексия при поддержке департамента здравоохранения и департамента труда и социальной защиты населения Москвы.Во время пандемии при комиссии по больничному служению Московской городской епархии начала действовать специальная группа священников, которые со 2 апреля 2020 года провели свыше 2,5 тысяч выездов к больным коронавирусной инфекцией в 57 больниц московского региона. Такие группы созданы и в других епархиях. В настоящее время в РПЦ насчитывается более 350 сестричеств милосердия, 61 приют для пожилых людей, 400 проектов помощи людям с инвалидностью, 450 крупных благотворительных столовых и 219 центров гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20210630/svyaschenniki-1739313355.html
https://ria.ru/20210707/letalnost-1740231731.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210618/kovid-1737606228.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, русская православная церковь, москва

РПЦ отправит добровольцев в "красную зону"

12:00 08.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) "Москва"
Медицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в автомобильном торговом центре (АТЦ) Москва - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви епископ Верейский Пантелеимон (Шатов) призвал записываться на курсы волонтеров для работы в ковидных больницах, отметив, что добровольческой помощи не бывает много.
В среду в учебном центре столичной церковной Больницы святителя Алексия прошло первое занятие курсов для волонтеров, которые будут работать с больными ковидом.

Любви и заботы не бывает много

"Добровольцев не может быть много. К нам записались уже несколько сотен человек. Приходят врачи, монахи, полицейские, есть машинист электропоезда, многодетная мама. Просятся дети до 18, но мы их не можем брать. Подъем, как во время войны – все для фронта, все для победы", - сказал журналистам епископ Пантелеимон перед началом курсов.
По его словам, на курсах расскажут, как надевать защитный костюм, оказывать больным психологическую помощь и ухаживать за ними: перестелить постель, кормить, мыть, стричь ногти - "самый простые манипуляции, которые человек в тяжелом состоянии сам сделать не может". Но, уверен архиерей, когда человеку помогают, он "получает облегчение, его настроение улучшается, и от этого зависит часто его выздоровление".
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"Эта болезнь (коронавирусная инфекция – ред.) влияет на психику человека, в стрессе случаются панические атаки, падает сатурация. Когда человек успокоен, чувствует себя лучше, это способствует выздоровлению", - отметил епископ.
"Речь не о том, что в московских больницах не хватает людей, а о том, чтобы сделать жизнь больных лучше. Любви и заботы никогда не бывает много. В это тяжелое время пандемии мы все должны помогать болеющим: те, кто в церковь ходит, и те, кто нет", - добавил глава синодального отдела.
В свою очередь руководитель управления по связям с общественностью департамента здравоохранения Москвы Светлана Браун отметила положительный опыт служения священников Русской православной церкви в столичных больницах.
"Неоценима помощь священников и граждан, которые будут проходить эти волонтерские курсы. Волонтерская помощь нам необходима, мы ей очень рады. В Москве это единственные, уникальные курсы для гражданского населения (для волонтеров по работе в "красной зоне" – ред.). Похожие есть только у волонтеров-медиков. Наша задача – научить добровольцев пребывать в "красной зоне", - сказала Браун.
Вместе с тем она подчеркнула, что вакцинация - "единственный способ защититься от коронавируса".
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Мотивация для "красной зоны"

Как пояснила РИА Новости координатор комиссии по больничному служению при епархиальном совете Москвы Наталья Шакуро, сейчас в Москве шесть больниц попросили комиссию о добровольческой помощи.
"Волонтеры в основном идут в больницы раз в неделю - на четыре часа. Реже нежелательно, чаще – можно. Время визита можно согласовать с координатором, можно ходить даже ночью. Все это делается для работающих людей. Даже сами курсы проходят вечерами в будни или в выходные", - рассказала координатор.
По ее словам, на курсы принимают добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, из требований – регулярная сдача анализов на антитела, но "в приоритете – иммунизированные: переболевшие или вакцинировавшийся".
"Риск заразиться есть, но он минимальный. Люди же идут в защитных костюмах. Есть опыт священников, которые ходят в красную зону более года и некоторые так и не переболели", - сказала Шакуро.
Она также уточнила, что для добровольца важна мотивация, с которой он идет в "красную зону". "Костяк наших добровольцев – православные верующие. Для них основная мотивация - их вера. Но мы не предъявляем конфессиональных требований к волонтерам. К нам приходят и атеисты, и представители других конфессий. У нас нет задачи воцерковить человека, но если у него возникнут вопросы, будет с кем об этом поговорить", - заключила собеседница агентства.
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Как ранее уточнили в синодальном отделе по благотворительности, в программе курсов - три дня обучения, 12 академических часов. Волонтеров обучат общению с пациентами и уходу за ними, расскажут, как пользоваться средствами индивидуальной защиты, после чего добровольцы пройдут практику в "красной зоне" одного из ковид -госпиталей Москвы. А по окончании обучения "выпускники будут прикреплены к московским больницам в качестве волонтеров".
Курсы организованы комиссией по больничному служению при епархиальном совете Москвы, учебным центром больницы святителя Алексия при поддержке департамента здравоохранения и департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
Во время пандемии при комиссии по больничному служению Московской городской епархии начала действовать специальная группа священников, которые со 2 апреля 2020 года провели свыше 2,5 тысяч выездов к больным коронавирусной инфекцией в 57 больниц московского региона. Такие группы созданы и в других епархиях. В настоящее время в РПЦ насчитывается более 350 сестричеств милосердия, 61 приют для пожилых людей, 400 проектов помощи людям с инвалидностью, 450 крупных благотворительных столовых и 219 центров гуманитарной помощи.
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