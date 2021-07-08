https://ria.ru/20210708/delegatsiya-1740479237.html

В Москву прибыла делегация политического офиса "Талибана"*

В Москву прибыла делегация политического офиса "Талибана"* - РИА Новости, 08.07.2021

В Москву прибыла делегация политического офиса "Талибана"*

Делегация политического офиса радикального движения "Талибан"* прибыла в Москву на переговоры, сообщил РИА Новости официальный представитель политофиса... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T17:25

2021-07-08T17:25

2021-07-08T18:06

сухейль шахин

россия

москва

катар

талибан

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573018949_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_587236b0d4e56cba5cc407a5789f4143.jpg

ДОХА, 8 июл - РИА Новости. Делегация политического офиса радикального движения "Талибан"* прибыла в Москву на переговоры, сообщил РИА Новости официальный представитель политофиса движения, чье руководство проживает в Катаре, Сухейль Шахин."Визит продлится два дня", — сказал он.Сам Шахин также вошел в состав делегации.В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД России Сергей Лавров назвал признанием провала миссии США в республике.Некоторые афганские военные уходят на территорию Таджикистана. В Душанбе попросили союзников по ОДКБ помочь справиться с вызовами из Афганистана и совместными усилиями укрепить южные рубежи.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210705/taliban-1739971091.html

россия

москва

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сухейль шахин, россия, москва, катар, талибан, политика