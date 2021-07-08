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В Москву прибыла делегация политического офиса "Талибана"*
В Москву прибыла делегация политического офиса "Талибана"* - РИА Новости, 08.07.2021
В Москву прибыла делегация политического офиса "Талибана"*
Делегация политического офиса радикального движения "Талибан"* прибыла в Москву на переговоры, сообщил РИА Новости официальный представитель политофиса... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T17:25
2021-07-08T18:06
сухейль шахин
россия
москва
катар
талибан
политика
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ДОХА, 8 июл - РИА Новости. Делегация политического офиса радикального движения "Талибан"* прибыла в Москву на переговоры, сообщил РИА Новости официальный представитель политофиса движения, чье руководство проживает в Катаре, Сухейль Шахин."Визит продлится два дня", — сказал он.Сам Шахин также вошел в состав делегации.В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД России Сергей Лавров назвал признанием провала миссии США в республике.Некоторые афганские военные уходят на территорию Таджикистана. В Душанбе попросили союзников по ОДКБ помочь справиться с вызовами из Афганистана и совместными усилиями укрепить южные рубежи.* Террористическая организация, запрещена в России
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сухейль шахин, россия, москва, катар, талибан, политика
В Москву прибыла делегация политического офиса "Талибана"*
17:25 08.07.2021 (обновлено: 18:06 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКомплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В Москву на переговоры прибыла делегация политического офиса "Талибана"*

Читать ria.ru в
ДОХА, 8 июл - РИА Новости. Делегация политического офиса радикального движения "Талибан"* прибыла в Москву на переговоры, сообщил РИА Новости официальный представитель политофиса движения, чье руководство проживает в Катаре, Сухейль Шахин.
"Визит продлится два дня", — сказал он.
Сам Шахин также вошел в состав делегации.
В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД России Сергей Лавров назвал признанием провала миссии США в республике.
Некоторые афганские военные уходят на территорию Таджикистана. В Душанбе попросили союзников по ОДКБ помочь справиться с вызовами из Афганистана и совместными усилиями укрепить южные рубежи.
* Террористическая организация, запрещена в России
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