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В Москву прибыла делегация политического офиса "Талибана"*
В Москву прибыла делегация политического офиса "Талибана"* - РИА Новости, 08.07.2021
В Москву прибыла делегация политического офиса "Талибана"*
Делегация политического офиса радикального движения "Талибан"* прибыла в Москву на переговоры, сообщил РИА Новости официальный представитель политофиса... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T17:25
2021-07-08T17:25
2021-07-08T18:06
сухейль шахин
россия
москва
катар
талибан
политика
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ДОХА, 8 июл - РИА Новости. Делегация политического офиса радикального движения "Талибан"* прибыла в Москву на переговоры, сообщил РИА Новости официальный представитель политофиса движения, чье руководство проживает в Катаре, Сухейль Шахин."Визит продлится два дня", — сказал он.Сам Шахин также вошел в состав делегации.В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД России Сергей Лавров назвал признанием провала миссии США в республике.Некоторые афганские военные уходят на территорию Таджикистана. В Душанбе попросили союзников по ОДКБ помочь справиться с вызовами из Афганистана и совместными усилиями укрепить южные рубежи.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210705/taliban-1739971091.html
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сухейль шахин, россия, москва, катар, талибан, политика
В Москву прибыла делегация политического офиса "Талибана"*
17:25 08.07.2021 (обновлено: 18:06 08.07.2021)
В Москву на переговоры прибыла делегация политического офиса "Талибана"*