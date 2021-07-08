https://ria.ru/20210708/chili-1740528527.html

Чили планирует закупить "Спутник V"

Чили планирует закупить "Спутник V" - РИА Новости, 08.07.2021

Чили планирует закупить "Спутник V"

Власти Чили планируют закупить российский препарат "Спутник V" для того, чтобы иметь возможность обеспечить третьей дозой вакцины граждан страны, следует из... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T23:27

2021-07-08T23:27

2021-07-08T23:27

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

себастьян пиньера

чили

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июл – РИА Новости. Власти Чили планируют закупить российский препарат "Спутник V" для того, чтобы иметь возможность обеспечить третьей дозой вакцины граждан страны, следует из заявления президента Себастьяна Пиньеры."Мы хотим проинформировать граждан, что благодаря переговорам и соглашениям с Pfizer, Sinovac, Moderna и "Спутник V" мы располагаем гарантированным объемом вакцин, необходимым для возможного введения третьей дозы", - сказал он. Заявление президента транслировалось в Twitter.По словам Пиньеры, уже более 11 миллионов граждан получили две дозы вакцины, более 13 миллионов получили первую дозу."Что это означает? Что более 73% взрослых граждан уже завершили процесс вакцинации. Две недели назад мы начали вакцинацию подростков в возрасте 12-17 лет, и когда придет время – вакцинируем также и детей в возрасте от трех до 11 лет", - сказал он.В начале июня замглавы МИД страны по внешнеэкономическим вопросам Родриго Яньес сообщил РИА Новости, что Чили рассчитывает приобрести российскую вакцину "Спутник V", переговоры находятся в продвинутой фазе.

https://ria.ru/20210625/sputnik-v-1738519707.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210628/sputnikv-1738925139.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, себастьян пиньера, чили, в мире