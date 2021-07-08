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Биография Станислава Черчесова
Биография Станислава Черчесова - РИА Новости, 08.07.2021
Биография Станислава Черчесова
Российский футбольный тренер, футболист, вратарь сборных СССР и России Станислав Саламович Черчесов родился 2 сентября 1963 года в городе Алагир... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T17:14
2021-07-08T17:14
россия
евро-2020
станислав черчесов
справки
футбол
спорт
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Российский футбольный тренер, футболист, вратарь сборных СССР и России Станислав Саламович Черчесов родился 2 сентября 1963 года в городе Алагир Северо-Осетинской АССР (ныне Республика Северная Осетия - Алания).Футболом начал заниматься в школе "Спартак" родного города.Профессиональную карьеру Станислав Черчесов начал вратарем орджоникидзевского "Спартака" и выступал за эту команду с 1981 года по 1984 год, после чего был приглашен в московский "Спартак". Станислав Черчесов выступал за красно-белых с 1984 по 1987 год, с 1989 по 1993 год, в 1995 и 2002 годах. За это время он провел за "Спартак" 200 матчей.В разные годы Станислав Черчесов также играл за московский "Локомотив" (1988), дрезденское "Динамо" (1993-1995), австрийский "Тироль" (1996-2002).В 1990-2002 годах Черчесов сыграл 49 матчей за сборные СССР (8), СНГ (2) и России (39). За время игровой карьеры Станислав Черчесов стал четырехкратным чемпионом СССР и России (1987, 1989, 1992, 1993); серебряным призером чемпионата СССР (1991); бронзовым призером чемпионата России (2002); обладателем Кубка СССР (1991/1992) и Кубка чемпионов Содружества (1993). Черчесов – трехкратный чемпион Австрии (1999/2000, 2000/2001, 2001/2002); финалист Кубка Австрии (2000/2001); финалист Суперкубка Австрии (2000, 2001); участник чемпионатов мира (1994, 2002) и Европы (1992, 1996).Входил в сборную ФИФА в матче с командой Америки (1995) и в сборную Европы в матче с командой Африки (1997). Трижды становился обладателем приза Вратарь года журнала "Огонек" (1989, 1990, 1992). В 2004 году начался тренерский этап в карьере Станислава Черчесова, он стал наставником австрийского клуба "Куфштайн", затем перешел в свою бывшую команду "Тироль", к тому времени сменившую название на "Ваккер-Тироль", где проработал по 2006 год.Черчесов вернулся в московский "Спартак" в качестве спортивного директора, в 2007-2008 годах был главным тренером команды. В 2007 году красно-белые завоевали под его руководством серебряные медали чемпионата России. В 2008 году "Спартак" не лучшим образом выступал в чемпионате, а также провалил квалификацию Лиги чемпионов – после домашнего поражения от киевского "Динамо" с разгромным счетом 1:4 Черчесов подал в отставку.После продолжительной паузы Станислав Черчесов в 2010 году стал главным тренером ФК "Жемчужина-Сочи", а в 2011 году перешел в грозненский "Терек". После этого работал в пермском "Амкаре" (2013-2014) и в московском "Динамо" (2014-2015).В 2015 году Черчесов возглавил варшавскую "Легию", с которой провел успешный сезон, сделав золотой дубль в Польше – выиграл чемпионат и национальный Кубок. Летом 2016 года он покинул клуб.11 августа 2016 года Станислав Черчесов был назначен главным тренером сборной России.Под его руководством российские футболисты дошли до четвертьфинала домашнего чемпионата мира (2018), однако в 2021 году сборная России не смогла выйти в плей-офф на чемпионате Европы, заняв последнее место в группе B. Команда победила сборную Финляндии (1:0), проиграла бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4).8 июля 2021 года стало известно, что Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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россия, евро-2020, станислав черчесов, справки, футбол, спорт

Биография Станислава Черчесова

17:14 08.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтанислав Черчесов
Станислав Черчесов - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Российский футбольный тренер, футболист, вратарь сборных СССР и России Станислав Саламович Черчесов родился 2 сентября 1963 года в городе Алагир Северо-Осетинской АССР (ныне Республика Северная Осетия - Алания).
Футболом начал заниматься в школе "Спартак" родного города.
Профессиональную карьеру Станислав Черчесов начал вратарем орджоникидзевского "Спартака" и выступал за эту команду с 1981 года по 1984 год, после чего был приглашен в московский "Спартак". Станислав Черчесов выступал за красно-белых с 1984 по 1987 год, с 1989 по 1993 год, в 1995 и 2002 годах. За это время он провел за "Спартак" 200 матчей.
В разные годы Станислав Черчесов также играл за московский "Локомотив" (1988), дрезденское "Динамо" (1993-1995), австрийский "Тироль" (1996-2002).
В 1990-2002 годах Черчесов сыграл 49 матчей за сборные СССР (8), СНГ (2) и России (39).
За время игровой карьеры Станислав Черчесов стал четырехкратным чемпионом СССР и России (1987, 1989, 1992, 1993); серебряным призером чемпионата СССР (1991); бронзовым призером чемпионата России (2002); обладателем Кубка СССР (1991/1992) и Кубка чемпионов Содружества (1993). Черчесов – трехкратный чемпион Австрии (1999/2000, 2000/2001, 2001/2002); финалист Кубка Австрии (2000/2001); финалист Суперкубка Австрии (2000, 2001); участник чемпионатов мира (1994, 2002) и Европы (1992, 1996).
Входил в сборную ФИФА в матче с командой Америки (1995) и в сборную Европы в матче с командой Африки (1997). Трижды становился обладателем приза Вратарь года журнала "Огонек" (1989, 1990, 1992).
В 2004 году начался тренерский этап в карьере Станислава Черчесова, он стал наставником австрийского клуба "Куфштайн", затем перешел в свою бывшую команду "Тироль", к тому времени сменившую название на "Ваккер-Тироль", где проработал по 2006 год.
Черчесов вернулся в московский "Спартак" в качестве спортивного директора, в 2007-2008 годах был главным тренером команды. В 2007 году красно-белые завоевали под его руководством серебряные медали чемпионата России. В 2008 году "Спартак" не лучшим образом выступал в чемпионате, а также провалил квалификацию Лиги чемпионов – после домашнего поражения от киевского "Динамо" с разгромным счетом 1:4 Черчесов подал в отставку.
После продолжительной паузы Станислав Черчесов в 2010 году стал главным тренером ФК "Жемчужина-Сочи", а в 2011 году перешел в грозненский "Терек". После этого работал в пермском "Амкаре" (2013-2014) и в московском "Динамо" (2014-2015).
В 2015 году Черчесов возглавил варшавскую "Легию", с которой провел успешный сезон, сделав золотой дубль в Польше – выиграл чемпионат и национальный Кубок. Летом 2016 года он покинул клуб.
11 августа 2016 года Станислав Черчесов был назначен главным тренером сборной России.
Под его руководством российские футболисты дошли до четвертьфинала домашнего чемпионата мира (2018), однако в 2021 году сборная России не смогла выйти в плей-офф на чемпионате Европы, заняв последнее место в группе B. Команда победила сборную Финляндии (1:0), проиграла бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4).
8 июля 2021 года стало известно, что Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияЕвро-2020Станислав ЧерчесовСправкиФутболСпорт
 
 
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