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Контрабандист из Индии пытался ввезти в Россию 13,5 килограмма бус
Контрабандист из Индии пытался ввезти в Россию 13,5 килограмма бус - РИА Новости, 08.07.2021
Контрабандист из Индии пытался ввезти в Россию 13,5 килограмма бус
Сотрудники таможни в аэропорту "Шереметьево" задержали пассажира из Дели, у которого обнаружили 549 бус из природных камней весом 13,5 килограмм, контрабанду... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T13:13
2021-07-08T13:16
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
шереметьево (аэропорт)
индия
происшествия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сотрудники таможни в аэропорту "Шереметьево" задержали пассажира из Дели, у которого обнаружили 549 бус из природных камней весом 13,5 килограмм, контрабанду мужчина спрятал под одеждой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТС России."Сотрудники шереметьевской таможни в результате проверки имеющейся оперативной информации обнаружили 13,5 кг украшений у гражданина Индии, прибывшего рейсом из Дели. В специальных карманах в подкладке рубашки пассажир пытался провезти 549 бус из природных камней", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что драгоценности изъяты и направлены на товароведческую экспертизу.По его словам, в действиях гражданина Индии усматриваются признаки состава преступлений, предусмотренных ст. 194 УК РФ (Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица) и ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда опасных веществ, оружия, стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей, либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов).
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россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), шереметьево (аэропорт), индия, происшествия
Контрабандист из Индии пытался ввезти в Россию 13,5 килограмма бус
13:13 08.07.2021 (обновлено: 13:16 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники таможенной службы во время досмотра груза в грузовом терминале "Москва Карго" в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
Сотрудники таможенной службы во время досмотра груза в грузовом терминале Москва Карго в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Контрабандист из Индии пытался ввезти в Россию 13,5 килограмма бус в подкладке рубашки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сотрудники таможни в аэропорту "Шереметьево" задержали пассажира из Дели, у которого обнаружили 549 бус из природных камней весом 13,5 килограмм, контрабанду мужчина спрятал под одеждой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТС России.
"Сотрудники шереметьевской таможни в результате проверки имеющейся оперативной информации обнаружили 13,5 кг украшений у гражданина Индии, прибывшего рейсом из Дели. В специальных карманах в подкладке рубашки пассажир пытался провезти 549 бус из природных камней", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что драгоценности изъяты и направлены на товароведческую экспертизу.
По его словам, в действиях гражданина Индии усматриваются признаки состава преступлений, предусмотренных ст. 194 УК РФ (Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица) и ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда опасных веществ, оружия, стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей, либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов).
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РоссияФедеральная таможенная служба (ФТС России)Шереметьево (аэропорт)ИндияПроисшествия
 
 
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