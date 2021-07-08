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Контрабандист из Индии пытался ввезти в Россию 13,5 килограмма бус

Контрабандист из Индии пытался ввезти в Россию 13,5 килограмма бус - РИА Новости, 08.07.2021

Контрабандист из Индии пытался ввезти в Россию 13,5 килограмма бус

Сотрудники таможни в аэропорту "Шереметьево" задержали пассажира из Дели, у которого обнаружили 549 бус из природных камней весом 13,5 килограмм, контрабанду... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T13:13

2021-07-08T13:13

2021-07-08T13:16

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

шереметьево (аэропорт)

индия

происшествия

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сотрудники таможни в аэропорту "Шереметьево" задержали пассажира из Дели, у которого обнаружили 549 бус из природных камней весом 13,5 килограмм, контрабанду мужчина спрятал под одеждой, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТС России."Сотрудники шереметьевской таможни в результате проверки имеющейся оперативной информации обнаружили 13,5 кг украшений у гражданина Индии, прибывшего рейсом из Дели. В специальных карманах в подкладке рубашки пассажир пытался провезти 549 бус из природных камней", - рассказал собеседник агентства.Он добавил, что драгоценности изъяты и направлены на товароведческую экспертизу.По его словам, в действиях гражданина Индии усматриваются признаки состава преступлений, предусмотренных ст. 194 УК РФ (Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица) и ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда опасных веществ, оружия, стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей, либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов).

https://ria.ru/20210528/tamozhnya-1734623988.html

россия

индия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), шереметьево (аэропорт), индия, происшествия