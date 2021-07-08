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ВЦИОМ выяснил отношение россиян к браку и семье
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к браку и семье - РИА Новости, 08.07.2021
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к браку и семье
Более 70% россиян убеждены, что в наши дни предпочтительнее вступить в брак и жить в семье, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T16:03
2021-07-08T16:03
россия
вциом
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 70% россиян убеждены, что в наши дни предпочтительнее вступить в брак и жить в семье, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Согласно опросу, по мнению большинства россиян (71%), в наши дни предпочтительнее вступить в брак и жить в семье, 10% полагают, что следует жить в семье, но не регистрировать брак официально. Еще 11% считают, что лучше жить одному и в брак не вступать, а 2% ответили, что предпочтительнее вступить в фиктивный брак, но жить одному.Отмечается, что за четыре года снизилась доля россиян, называющих предпочтительным вступление в брак и жизнь в семье (78% в 2017 году). Кроме того, выросла доля тех, кто предпочитает жить один, не вступая в брак (5% в 2017 году).Как подчеркивается в опросе, в среднем респонденты считают, что мужчине лучше всего жениться в 28 лет, а женщине выходить замуж в 24 года. За последние четыре года среднее значение сдвинулось на год (в 2017 году оно составляло 27 лет для мужчин и 23 года для женщин).Подавляющее большинство россиян (81%) знают, что 8 июля в России и некоторых других странах отмечается День семьи, любви и верности, приуроченный к православному дню памяти князя Петра и его жены Февронии, не знает о празднике каждый пятый (19%). Две трети россиян (65%) считают важным, чтобы в нашей стране официально отмечался этот праздник, (32%) не считают это важным, свидетельствуют данные опроса.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 июля 2021 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://realty.ria.ru/20210708/lgoty-1740424012.html
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россия, вциом, общество
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к браку и семье
16:03 08.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВо время церемонии заключения брака
Во время церемонии заключения брака - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Опрос ВЦИОМ показал, что более 70% россиян убеждены, что нужно вступить в брак и жить в семье

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 70% россиян убеждены, что в наши дни предпочтительнее вступить в брак и жить в семье, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Согласно опросу, по мнению большинства россиян (71%), в наши дни предпочтительнее вступить в брак и жить в семье, 10% полагают, что следует жить в семье, но не регистрировать брак официально. Еще 11% считают, что лучше жить одному и в брак не вступать, а 2% ответили, что предпочтительнее вступить в фиктивный брак, но жить одному.
Отмечается, что за четыре года снизилась доля россиян, называющих предпочтительным вступление в брак и жизнь в семье (78% в 2017 году). Кроме того, выросла доля тех, кто предпочитает жить один, не вступая в брак (5% в 2017 году).
Как подчеркивается в опросе, в среднем респонденты считают, что мужчине лучше всего жениться в 28 лет, а женщине выходить замуж в 24 года. За последние четыре года среднее значение сдвинулось на год (в 2017 году оно составляло 27 лет для мужчин и 23 года для женщин).
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Подавляющее большинство россиян (81%) знают, что 8 июля в России и некоторых других странах отмечается День семьи, любви и верности, приуроченный к православному дню памяти князя Петра и его жены Февронии, не знает о празднике каждый пятый (19%). Две трети россиян (65%) считают важным, чтобы в нашей стране официально отмечался этот праздник, (32%) не считают это важным, свидетельствуют данные опроса.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 3 июля 2021 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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