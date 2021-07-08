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Бочкарев: участок ЦКАД сформирует новые точки роста в новой Москве
Бочкарев: участок ЦКАД сформирует новые точки роста в новой Москве - РИА Новости, 08.07.2021
Бочкарев: участок ЦКАД сформирует новые точки роста в новой Москве
Открытие московского участка ЦКАД протяженностью более 20 километров повысит инвестиционную привлекательность новой Москвы и позволит сформировать новые точки... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:44
2021-07-08T15:44
стройкомплекс москвы
новая москва
автомобильные дороги
андрей бочкарев
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Недвижимость. Открытие московского участка ЦКАД протяженностью более 20 километров повысит инвестиционную привлекательность новой Москвы и позволит сформировать новые точки роста, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Планы по развитию прилегающей к ЦКАД территории очень масштабные: здесь может быть построено около 4-5 миллионов квадратных метров недвижимости. Причем 80% этих площадей составят объекты, создающие рабочие места - технопарки, логистические центры, офисные и бизнес-площадки", - сказал заммэра.По его словам, такой объем коммерческих площадей позволит создать не менее 100 тысяч новых рабочих мест в зоне притяжения московского участка ЦКАД. В частности, 40 гектаров земли уже приобретены для возведения логоцентра на 300 тысяч квадратных метров. Бочкарев напомнил, что в 2021 году в новой Москве запланирован ввод более 570 тысяч "квадратов" недвижимости социального и промышленного назначения.Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги началось в 2014 году. Протяженность трассы составит более 330 километров, она пройдет в основном по территории Подмосковья и частично новой Москвы, примерно в 50 километрах от МКАД параллельно трассе А-107 ("Малой бетонке").
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новая москва
москва
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стройкомплекс москвы, новая москва, автомобильные дороги, андрей бочкарев, москва, московская область (подмосковье)

Бочкарев: участок ЦКАД сформирует новые точки роста в новой Москве

15:44 08.07.2021
 
© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
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МОСКВА, 8 июл - РИА Недвижимость. Открытие московского участка ЦКАД протяженностью более 20 километров повысит инвестиционную привлекательность новой Москвы и позволит сформировать новые точки роста, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Планы по развитию прилегающей к ЦКАД территории очень масштабные: здесь может быть построено около 4-5 миллионов квадратных метров недвижимости. Причем 80% этих площадей составят объекты, создающие рабочие места - технопарки, логистические центры, офисные и бизнес-площадки", - сказал заммэра.
Руководитель столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев - РИА Новости, 1920, 25.10.2018
25 октября 2018, 12:41
Андрей Бочкарев: "Умный снос" превращает 90% строймусора во вторсырьеМосква производит около 7 млн т строительного мусора в год, а реновация добавит еще 1,5 млн т. Но бояться, что эти отходы просто окажутся на мусорных полигонах, по словам главы столичного департамента строительства Андрея Бочкарёва, не нужно. Он рассказал РИА Недвижимость, куда отправится мусор от реновации и как его можно повторно использовать.
По его словам, такой объем коммерческих площадей позволит создать не менее 100 тысяч новых рабочих мест в зоне притяжения московского участка ЦКАД. В частности, 40 гектаров земли уже приобретены для возведения логоцентра на 300 тысяч квадратных метров.
Бочкарев напомнил, что в 2021 году в новой Москве запланирован ввод более 570 тысяч "квадратов" недвижимости социального и промышленного назначения.
Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги началось в 2014 году. Протяженность трассы составит более 330 километров, она пройдет в основном по территории Подмосковья и частично новой Москвы, примерно в 50 километрах от МКАД параллельно трассе А-107 ("Малой бетонке").
 
Стройкомплекс МосквыНовая МоскваАвтомобильные дорогиАндрей БочкаревМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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