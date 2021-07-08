https://ria.ru/20210708/bochkarev-1740457441.html

Бочкарев: участок ЦКАД сформирует новые точки роста в новой Москве

Бочкарев: участок ЦКАД сформирует новые точки роста в новой Москве - РИА Новости, 08.07.2021

Бочкарев: участок ЦКАД сформирует новые точки роста в новой Москве

Открытие московского участка ЦКАД протяженностью более 20 километров повысит инвестиционную привлекательность новой Москвы и позволит сформировать новые точки... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T15:44

2021-07-08T15:44

2021-07-08T15:44

стройкомплекс москвы

новая москва

автомобильные дороги

андрей бочкарев

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Недвижимость. Открытие московского участка ЦКАД протяженностью более 20 километров повысит инвестиционную привлекательность новой Москвы и позволит сформировать новые точки роста, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Планы по развитию прилегающей к ЦКАД территории очень масштабные: здесь может быть построено около 4-5 миллионов квадратных метров недвижимости. Причем 80% этих площадей составят объекты, создающие рабочие места - технопарки, логистические центры, офисные и бизнес-площадки", - сказал заммэра.По его словам, такой объем коммерческих площадей позволит создать не менее 100 тысяч новых рабочих мест в зоне притяжения московского участка ЦКАД. В частности, 40 гектаров земли уже приобретены для возведения логоцентра на 300 тысяч квадратных метров. Бочкарев напомнил, что в 2021 году в новой Москве запланирован ввод более 570 тысяч "квадратов" недвижимости социального и промышленного назначения.Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги началось в 2014 году. Протяженность трассы составит более 330 километров, она пройдет в основном по территории Подмосковья и частично новой Москвы, примерно в 50 километрах от МКАД параллельно трассе А-107 ("Малой бетонке").

https://realty.ria.ru/20181025/1531450425.html

новая москва

москва

московская область (подмосковье)

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стройкомплекс москвы, новая москва, автомобильные дороги, андрей бочкарев, москва, московская область (подмосковье)