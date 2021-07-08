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В Москве заблокировали более 800 сайтов с фальшивыми COVID-сертификатами
В Москве заблокировали более 800 сайтов с фальшивыми COVID-сертификатами - РИА Новости, 08.07.2021
В Москве заблокировали более 800 сайтов с фальшивыми COVID-сертификатами
Московская полиция помогла заблокировать более 800 сайтов, на которых продавали фейковые сертификаты о вакцинации от коронавируса, сообщил врио замначальника... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T13:26
2021-07-08T13:26
2021-07-08T13:26
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
общество
происшествия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Московская полиция помогла заблокировать более 800 сайтов, на которых продавали фейковые сертификаты о вакцинации от коронавируса, сообщил врио замначальника столичного главка МВД РФ Александр Половинка."Из 800 сайтов, которые мы заблокировали, чуть более, значительная часть из них были просто мошенники, которые предлагали услуги по реализации сертификатов, просили у людей деньги, забирали и все", - сказал Половинка на пресс-конференции.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, общество, происшествия
В Москве заблокировали более 800 сайтов с фальшивыми COVID-сертификатами
В Москве заблокировали более 800 сайтов, продававших фальшивые COVID-сертификаты