https://ria.ru/20210708/bezopasnost-1740472203.html
Секретарь Совбеза обсудил с главой Адыгеи вопросы безопасности в регионе
Секретарь Совбеза обсудил с главой Адыгеи вопросы безопасности в регионе - РИА Новости, 08.07.2021
Секретарь Совбеза обсудил с главой Адыгеи вопросы безопасности в регионе
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудили вопросы антитеррористической защищённости социальных и инфраструктурных РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T16:52
2021-07-08T16:52
2021-07-08T16:52
республика адыгея
россия
мурат кумпилов
николай патрушев
республика адыгея
общество
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КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудили вопросы антитеррористической защищённости социальных и инфраструктурных объектов и продовольственной безопасности в регионе, сообщает пресс-служба республиканского правительства."В рамках рабочей поездки в Адыгею секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл встречу с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. Стороны обсудили вопросы антитеррористической защищённости социальных и инфраструктурных объектов, туристической отрасли. Также были затронуты темы социально-экономического развития региона, продовольственной безопасности. Николай Патрушев обозначил приоритетные задачи в работе по защите населения и объектов жизнедеятельности, указав на роль региональной власти в этих процессах", - говорится в сообщении.Кумпилов в свою очередь проинформировал секретаря Совбеза о принимаемых в республике мерах для реализации поставленных федеральным руководством задач."В Адыгее проведена паспортизация объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. Предприняты необходимые шаги по обеспечению их защищённости. Осуществляется постоянный мониторинг соблюдения требований безопасности на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения", - отмечает пресс-служба республиканского правительства со ссылкой на Кумпилова.Кроме того, была отмечена положительная динамика социально-экономического развития Адыгеи: ВРП в 2020 году по сравнению с предыдущим вырос с 132,2 миллиарда рублей до, по предварительным оценкам, 140 миллиардов рублей, индекс промышленного производства в январе-мае текущего года достиг 110,7%, рост объема производства сельхозпродукции в минувшем году составил 114,1%.
https://ria.ru/20210701/adygeya-1739490979.html
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россия, мурат кумпилов, николай патрушев, республика адыгея, общество
Секретарь Совбеза обсудил с главой Адыгеи вопросы безопасности в регионе
Секретарь Совбеза Патрушев и глава Адыгеи Кумпилов обсудили вопросы безопасности в республике
КРАСНОДАР, 8 июл – РИА Новости.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
и глава Адыгеи Мурат Кумпилов
обсудили вопросы антитеррористической защищённости социальных и инфраструктурных объектов и продовольственной безопасности в регионе, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"В рамках рабочей поездки в Адыгею секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл встречу с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. Стороны обсудили вопросы антитеррористической защищённости социальных и инфраструктурных объектов, туристической отрасли. Также были затронуты темы социально-экономического развития региона, продовольственной безопасности. Николай Патрушев обозначил приоритетные задачи в работе по защите населения и объектов жизнедеятельности, указав на роль региональной власти в этих процессах", - говорится в сообщении.
Кумпилов в свою очередь проинформировал секретаря Совбеза о принимаемых в республике мерах для реализации поставленных федеральным руководством задач.
"В Адыгее проведена паспортизация объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. Предприняты необходимые шаги по обеспечению их защищённости. Осуществляется постоянный мониторинг соблюдения требований безопасности на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения", - отмечает пресс-служба республиканского правительства со ссылкой на Кумпилова.
Кроме того, была отмечена положительная динамика социально-экономического развития Адыгеи: ВРП в 2020 году по сравнению с предыдущим вырос с 132,2 миллиарда рублей до, по предварительным оценкам, 140 миллиардов рублей, индекс промышленного производства в январе-мае текущего года достиг 110,7%, рост объема производства сельхозпродукции в минувшем году составил 114,1%.