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В "ЛизаАлерт" призвали создать реестр бездомных
В "ЛизаАлерт" призвали создать реестр бездомных - РИА Новости, 08.07.2021
В "ЛизаАлерт" призвали создать реестр бездомных
Для того, чтобы обеспечить доступную медпомощь бездомным, нужно точно знать их количество, заявил куратор проектов "ЛизаАлерт" Центра поиска пропавших людей... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T15:08
2021-07-08T15:08
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Для того, чтобы обеспечить доступную медпомощь бездомным, нужно точно знать их количество, заявил куратор проектов "ЛизаАлерт" Центра поиска пропавших людей Олег Леонов.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву совместно с министерством труда и ФОМС разработать рекомендации по обеспечению доступности медицинской помощи для граждан без определенного места жительства. Поручение должно быть исполнено до 30 октября. В мае этого года Олег Леонов выступил с инициативой создания реестра бездомных людей."То, что государство решило всерьез взяться за помощь бездомным, — хорошо, но мы не знаем, сколько человек нуждаются в такой помощи. Сколько в России бездомных? Ответа на этот вопрос нет. Необходим единый, доступный для добровольцев реестр людей без определенного места жительства. Это не только обеспечит бездомным доступ к медицинской помощи, но и облегчит нам работу по возвращению пропавших домой" — заявил Леонов журналистам.Также он отметил, что регламент межведомственного взаимодействия, предложенный Голиковой, это шаг в правильном направлении, который, однако, без продолжения работы, "повиснет в воздухе" и не изменит ситуацию в целом.
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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество
В "ЛизаАлерт" призвали создать реестр бездомных
15:08 08.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей МихеевПятничный выезд программы «Уличная медицина»
Пятничный выезд программы «Уличная медицина» - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Алексей Михеев

Куратор проектов "ЛизаАлерт" заявил, что для оказания медпомощи бездомным нужно знать их число

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Для того, чтобы обеспечить доступную медпомощь бездомным, нужно точно знать их количество, заявил куратор проектов "ЛизаАлерт" Центра поиска пропавших людей Олег Леонов.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву совместно с министерством труда и ФОМС разработать рекомендации по обеспечению доступности медицинской помощи для граждан без определенного места жительства. Поручение должно быть исполнено до 30 октября. В мае этого года Олег Леонов выступил с инициативой создания реестра бездомных людей.
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"То, что государство решило всерьез взяться за помощь бездомным, — хорошо, но мы не знаем, сколько человек нуждаются в такой помощи. Сколько в России бездомных? Ответа на этот вопрос нет. Необходим единый, доступный для добровольцев реестр людей без определенного места жительства. Это не только обеспечит бездомным доступ к медицинской помощи, но и облегчит нам работу по возвращению пропавших домой" — заявил Леонов журналистам.
Также он отметил, что регламент межведомственного взаимодействия, предложенный Голиковой, это шаг в правильном направлении, который, однако, без продолжения работы, "повиснет в воздухе" и не изменит ситуацию в целом.
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