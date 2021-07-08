https://ria.ru/20210708/bezdomnye-1740447176.html

В "ЛизаАлерт" призвали создать реестр бездомных

В "ЛизаАлерт" призвали создать реестр бездомных - РИА Новости, 08.07.2021

В "ЛизаАлерт" призвали создать реестр бездомных

Для того, чтобы обеспечить доступную медпомощь бездомным, нужно точно знать их количество, заявил куратор проектов "ЛизаАлерт" Центра поиска пропавших людей... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T15:08

2021-07-08T15:08

2021-07-08T15:08

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Для того, чтобы обеспечить доступную медпомощь бездомным, нужно точно знать их количество, заявил куратор проектов "ЛизаАлерт" Центра поиска пропавших людей Олег Леонов.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву совместно с министерством труда и ФОМС разработать рекомендации по обеспечению доступности медицинской помощи для граждан без определенного места жительства. Поручение должно быть исполнено до 30 октября. В мае этого года Олег Леонов выступил с инициативой создания реестра бездомных людей."То, что государство решило всерьез взяться за помощь бездомным, — хорошо, но мы не знаем, сколько человек нуждаются в такой помощи. Сколько в России бездомных? Ответа на этот вопрос нет. Необходим единый, доступный для добровольцев реестр людей без определенного места жительства. Это не только обеспечит бездомным доступ к медицинской помощи, но и облегчит нам работу по возвращению пропавших домой" — заявил Леонов журналистам.Также он отметил, что регламент межведомственного взаимодействия, предложенный Голиковой, это шаг в правильном направлении, который, однако, без продолжения работы, "повиснет в воздухе" и не изменит ситуацию в целом.

https://ria.ru/20210302/fond-1599486041.html

https://ria.ru/20210708/bezdomnye-1740378717.html

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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество