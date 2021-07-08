https://ria.ru/20210708/belorussiya-1740525959.html

КГБ Белоруссии заявил об операции по зачистке страны от радикалов

КГБ Белоруссии заявил об операции по зачистке страны от радикалов - РИА Новости, 08.07.2021

КГБ Белоруссии заявил об операции по зачистке страны от радикалов

Широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц - участников Telegram-ресурсов проводится в Белоруссии, заявил в четверг заместитель... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T22:42

2021-07-08T22:42

2021-07-08T23:08

протесты в белоруссии

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МИНСК, 8 июл - РИА Новости. Широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц - участников Telegram-ресурсов проводится в Белоруссии, заявил в четверг заместитель начальника следственного управления КГБ республики Константин Бычек.Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что в стране вскрыты "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, с которыми связаны страны Запада - Германия, США, Польша, Литва, а также Украина. По его словам, целью этих отрядов была насильственная смена власти. По данным главы государства, отряды самообороны объединял Telegram-ресурс с 2,5 тысячами подписчиков, при этом владелец чата - гражданин Германии."Для проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий участники этих Telegram-каналов деанонизированы, их личности установлены. В настоящее время в рамках расследования проводится широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц, проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия, в том числе обыски и задержания, в ходе которых будет проверена причастность каждого участника к совершению противоправных деяний", - заявил Бычек в эфире телеканала "Беларусь 1".Как уточнил со своей стороны телеканал, речь, в частности, идет о Telegram-сообществах "Отряды гражданской самообороны Беларуси" и "Буслы ляцяць" (с белорусского – "Аисты летят").По данным телеканала, в этих деструктивных чатах "осуществлялась вербовка и подбор потенциальных молодчиков для новых массовых беспорядков и даже актов терроризма".Также телеканал сообщил, что белорусские правоохранители получили доступ к информации для раскрытия преступлений, совершенных в стране в августе 2020 года, а заполучить сведения удалось в результате проведенной ранее силовиками антитеррористической операции.Кроме того, отмечено, что в четверг в рамках операции по установлению участников деструктивных чатов идет работа во всех регионах страны, "проведены десятки обысков и задержаний", при этом "кто-то проходит в качестве подозреваемых, а кто-то – как свидетель".Оппозиция считает победителем президентских выборов Светлану Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и регионах на первоначальном этапе они были сопряжены с беспорядками. Для пресечения несанкционированных акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".

https://ria.ru/20210526/doklad-1733986759.html

https://ria.ru/20210708/belorussiya-1740429514.html

https://ria.ru/20210708/lukashenko-1740416204.html

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кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, сша, украина, в мире