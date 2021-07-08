Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210708/belorussiya-1740401511.html
В белорусской оппозиционной газете заявили об исчезновении главреда
В белорусской оппозиционной газете заявили об исчезновении главреда - РИА Новости, 08.07.2021
В белорусской оппозиционной газете заявили об исчезновении главреда
Редакция белорусской оппозиционной газеты "Наша Нива" заявила, что потеряла связь с главредом Егором Мартиновичем и некоторыми сотрудниками. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T11:28
2021-07-08T11:28
протесты в белоруссии
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576271680_310:417:3209:2048_1920x0_80_0_0_c1fba6d001f80747e0bd543e0e789cdf.jpg
МИНСК, 8 июл – РИА Новости. Редакция белорусской оппозиционной газеты "Наша Нива" заявила, что потеряла связь с главредом Егором Мартиновичем и некоторыми сотрудниками."Мы не можем связаться с некоторыми сотрудниками редакции, в том числе с главным редактором Егором Мартиновичем", - говорится в сообщении редакции в ее Telegram-канале.В редакции допустили, что "в этот момент он может быть задержан, поскольку читатели сообщают, что в здании, где он находился, видели сотрудников ГУБОПиК (главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД – ред.)".На данный момент РИА Новости не располагает комментарием правоохранительных органов Белоруссии на этот счет.В четверг в республике был заблокирован доступ к сайту "Наша Нива". Мининформ уточнил, что решение о блокировке ресурса принято на основании уведомления Генпрокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено законом.
https://radiosputnik.ria.ru/20201205/belorussiya-1587847612.html
https://ria.ru/20210618/materialy-1737567849.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576271680_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_946c14f3c74e888d9f7cba43ebccc8f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, в мире
В белорусской оппозиционной газете заявили об исчезновении главреда
11:28 08.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

Редакция оппозиционной белорусской газеты "Наша Нива" заявила, что потеряла связь с главредом

Читать ria.ru в
МИНСК, 8 июл – РИА Новости. Редакция белорусской оппозиционной газеты "Наша Нива" заявила, что потеряла связь с главредом Егором Мартиновичем и некоторыми сотрудниками.
"Мы не можем связаться с некоторыми сотрудниками редакции, в том числе с главным редактором Егором Мартиновичем", - говорится в сообщении редакции в ее Telegram-канале.
Участники акции протеста и военнослужащие в Минске - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
5 декабря 2020, 20:29
В СК Белоруссии вызвали всех сотрудников газеты "Наша нива"
В редакции допустили, что "в этот момент он может быть задержан, поскольку читатели сообщают, что в здании, где он находился, видели сотрудников ГУБОПиК (главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД – ред.)".
На данный момент РИА Новости не располагает комментарием правоохранительных органов Белоруссии на этот счет.
В четверг в республике был заблокирован доступ к сайту "Наша Нива". Мининформ уточнил, что решение о блокировке ресурса принято на основании уведомления Генпрокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено законом.
Страница информационного портала tut.by на мониторе - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 14:16Протесты в Белоруссии
МВД Белоруссии попросило признать материалы tut.by экстремистскими
 
Протесты в БелоруссииБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Выложили карты на стол. Для чего Польша заманивает белорусов
07:45Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити
07:17Мать Винника просит правительство Греции вернуть сына к детям в Россию
07:13Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
07:11Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством
07:08Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции
06:38Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
06:35Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете
06:24Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
06:21В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии
06:20Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком
06:19МВД предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев
06:18Генерал сообщил, сколько "граждан женского пола" поступят в военные вузы
06:14Большинство россиян сталкивались с мошенничеством в Сети
06:09Крупнейшие российские банки упростят перевыпуск карт
06:00Далай-лама рассказал, сколько часов сна нужно для здоровья
05:47В Колумбии задержали преступника, который изнасиловал 21 ребенка
05:45Сестра первой леди Парагвая погибла при обрушении здания в Майами
05:36Врач рассказал, как избежать теплового удара
05:13Премьер Украины усомнился в достройке "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния