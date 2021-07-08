https://ria.ru/20210708/belorussiya-1740401511.html

В белорусской оппозиционной газете заявили об исчезновении главреда

В белорусской оппозиционной газете заявили об исчезновении главреда - РИА Новости, 08.07.2021

В белорусской оппозиционной газете заявили об исчезновении главреда

Редакция белорусской оппозиционной газеты "Наша Нива" заявила, что потеряла связь с главредом Егором Мартиновичем и некоторыми сотрудниками. РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T11:28

2021-07-08T11:28

2021-07-08T11:28

протесты в белоруссии

белоруссия

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МИНСК, 8 июл – РИА Новости. Редакция белорусской оппозиционной газеты "Наша Нива" заявила, что потеряла связь с главредом Егором Мартиновичем и некоторыми сотрудниками."Мы не можем связаться с некоторыми сотрудниками редакции, в том числе с главным редактором Егором Мартиновичем", - говорится в сообщении редакции в ее Telegram-канале.В редакции допустили, что "в этот момент он может быть задержан, поскольку читатели сообщают, что в здании, где он находился, видели сотрудников ГУБОПиК (главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД – ред.)".На данный момент РИА Новости не располагает комментарием правоохранительных органов Белоруссии на этот счет.В четверг в республике был заблокирован доступ к сайту "Наша Нива". Мининформ уточнил, что решение о блокировке ресурса принято на основании уведомления Генпрокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено законом.

https://radiosputnik.ria.ru/20201205/belorussiya-1587847612.html

https://ria.ru/20210618/materialy-1737567849.html

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