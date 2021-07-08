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Лукашенко пригрозил ответить тем, кто "играет мускулами" на Западе
Лукашенко пригрозил ответить тем, кто "играет мускулами" на Западе - РИА Новости, 08.07.2021
Лукашенко пригрозил ответить тем, кто "играет мускулами" на Западе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов к диалогу со всеми странами, но у него есть чем ответить тем, кто "играет мускулами" на Западе. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T11:16
2021-07-08T11:16
2021-07-08T11:25
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 8 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов к диалогу со всеми странами, но у него есть чем ответить тем, кто "играет мускулами" на Западе."Мы не хотим воевать. У нас нет такой цели. Мы люди военные, поэтому мы знаем цену мира. Но мы не встанем на колени. Мы не можем сделать то, что они (оппоненты - ред.) хотят. Мы защищаем себя, свои семьи, своих детей, свою землю. Мы больше ничего не хотим", - заявил Лукашенко в четверг на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Его слова приводит агентство Белта.Глава государства отметил, что Минск готов к честному, равноправному диалогу и сотрудничеству с любой страной. В то же время, как подчеркнул Лукашенко, республике есть чем ответить тем силам, которые "пытаются играть мускулами на ее западных рубежах". С этой целью развивается военная организация государства, основу которой составляют вооруженные силы, пояснил он."Белорусская армия мобильная, достаточно хорошо оснащенная, способна противодействовать современным вызовам и угрозам. По крайней мере, мы можем нанести противнику неприемлемый ущерб. Даже наши оппоненты признают, что у нас одна из сильных армий в регионе", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738134779.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
Лукашенко пригрозил ответить тем, кто "играет мускулами" на Западе
11:16 08.07.2021 (обновлено: 11:25 08.07.2021)
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов к диалогу со всеми странами
МИНСК, 8 июл – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что Минск готов к диалогу со всеми странами, но у него есть чем ответить тем, кто "играет мускулами" на Западе.
"Мы не хотим воевать. У нас нет такой цели. Мы люди военные, поэтому мы знаем цену мира. Но мы не встанем на колени. Мы не можем сделать то, что они (оппоненты - ред.) хотят. Мы защищаем себя, свои семьи, своих детей, свою землю. Мы больше ничего не хотим", - заявил Лукашенко в четверг на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Его слова приводит агентство Белта.
Глава государства отметил, что Минск готов к честному, равноправному диалогу и сотрудничеству с любой страной. В то же время, как подчеркнул Лукашенко, республике есть чем ответить тем силам, которые "пытаются играть мускулами на ее западных рубежах". С этой целью развивается военная организация государства, основу которой составляют вооруженные силы, пояснил он.
"Белорусская армия мобильная, достаточно хорошо оснащенная, способна противодействовать современным вызовам и угрозам. По крайней мере, мы можем нанести противнику неприемлемый ущерб. Даже наши оппоненты признают, что у нас одна из сильных армий в регионе", - подчеркнул Лукашенко.