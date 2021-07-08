Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210708/belorussiya-1740397896.html
Лукашенко пригрозил ответить тем, кто "играет мускулами" на Западе
Лукашенко пригрозил ответить тем, кто "играет мускулами" на Западе - РИА Новости, 08.07.2021
Лукашенко пригрозил ответить тем, кто "играет мускулами" на Западе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов к диалогу со всеми странами, но у него есть чем ответить тем, кто "играет мускулами" на Западе. РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T11:16
2021-07-08T11:25
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739688523_0:0:1509:849_1920x0_80_0_0_ec0b33b306059ca60656ba91fb8efebf.jpg
МИНСК, 8 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов к диалогу со всеми странами, но у него есть чем ответить тем, кто "играет мускулами" на Западе."Мы не хотим воевать. У нас нет такой цели. Мы люди военные, поэтому мы знаем цену мира. Но мы не встанем на колени. Мы не можем сделать то, что они (оппоненты - ред.) хотят. Мы защищаем себя, свои семьи, своих детей, свою землю. Мы больше ничего не хотим", - заявил Лукашенко в четверг на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Его слова приводит агентство Белта.Глава государства отметил, что Минск готов к честному, равноправному диалогу и сотрудничеству с любой страной. В то же время, как подчеркнул Лукашенко, республике есть чем ответить тем силам, которые "пытаются играть мускулами на ее западных рубежах". С этой целью развивается военная организация государства, основу которой составляют вооруженные силы, пояснил он."Белорусская армия мобильная, достаточно хорошо оснащенная, способна противодействовать современным вызовам и угрозам. По крайней мере, мы можем нанести противнику неприемлемый ущерб. Даже наши оппоненты признают, что у нас одна из сильных армий в регионе", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20210623/belorussiya-1738134779.html
https://ria.ru/20210706/sanktsii-1740138184.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739685887_677:0:1721:783_1920x0_80_0_0_27ea84b33908f540630c41fd7ad7b0f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, в мире
Лукашенко пригрозил ответить тем, кто "играет мускулами" на Западе
11:16 08.07.2021 (обновлено: 11:25 08.07.2021)
 
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Торжественном собрании в честь Дня Независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Торжественном собрании в честь Дня Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов к диалогу со всеми странами

Читать ria.ru в
МИНСК, 8 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов к диалогу со всеми странами, но у него есть чем ответить тем, кто "играет мускулами" на Западе.
"Мы не хотим воевать. У нас нет такой цели. Мы люди военные, поэтому мы знаем цену мира. Но мы не встанем на колени. Мы не можем сделать то, что они (оппоненты - ред.) хотят. Мы защищаем себя, свои семьи, своих детей, свою землю. Мы больше ничего не хотим", - заявил Лукашенко в четверг на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Его слова приводит агентство Белта.
Погранпереход Григоровщина на белорусско-латвийской границе - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 08:00
"Взвалить убытки на Россию". Чем опасны новые санкции против Белоруссии
Глава государства отметил, что Минск готов к честному, равноправному диалогу и сотрудничеству с любой страной. В то же время, как подчеркнул Лукашенко, республике есть чем ответить тем силам, которые "пытаются играть мускулами на ее западных рубежах". С этой целью развивается военная организация государства, основу которой составляют вооруженные силы, пояснил он.
"Белорусская армия мобильная, достаточно хорошо оснащенная, способна противодействовать современным вызовам и угрозам. По крайней мере, мы можем нанести противнику неприемлемый ущерб. Даже наши оппоненты признают, что у нас одна из сильных армий в регионе", - подчеркнул Лукашенко.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 17:28
В Австрии рассказали, в чем Запад бессилен перед Россией
 
Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Выложили карты на стол. Для чего Польша заманивает белорусов
07:45Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити
07:17Мать Винника просит правительство Греции вернуть сына к детям в Россию
07:13Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
07:11Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством
07:08Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции
06:38Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
06:35Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете
06:24Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
06:21В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии
06:20Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком
06:19МВД предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев
06:18Генерал сообщил, сколько "граждан женского пола" поступят в военные вузы
06:14Большинство россиян сталкивались с мошенничеством в Сети
06:09Крупнейшие российские банки упростят перевыпуск карт
06:00Далай-лама рассказал, сколько часов сна нужно для здоровья
05:47В Колумбии задержали преступника, который изнасиловал 21 ребенка
05:45Сестра первой леди Парагвая погибла при обрушении здания в Майами
05:36Врач рассказал, как избежать теплового удара
05:13Премьер Украины усомнился в достройке "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния