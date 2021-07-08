https://ria.ru/20210708/bayden-1740526163.html
Байден исключил падение правительства в Афганистане
Байден исключил падение правительства в Афганистане - РИА Новости, 08.07.2021
Байден исключил падение правительства в Афганистане
Президент США Джо Байден заявил, что не считает неизбежным падением правительства Афганистана после вывода из страны американских сил, поскольку оно располагает РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T22:44
2021-07-08T22:44
2021-07-08T22:45
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не считает неизбежным падением правительства Афганистана после вывода из страны американских сил, поскольку оно располагает 300 тысячами военных против 75 тысяч бойцов радикального движения "Талибан"* (запрещено в РФ)."Нет, это не так", - ответил он на вопрос журналиста, является ли падение властей неизбежным следствием ухода американских войск."У вас есть 300 тысяч афганских войск, хорошо оснащенных - на уровне любой армии мира, с военно-воздушными силами против порядка 75 тысяч талибов", - сказал Байден.Он также опроверг недавние публикации о том, что американская разведка прогнозирует падение правительства в течение полугода после вывода американских войск.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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россия, джо байден, афганистан, талибан, сша, в мире
Байден исключил падение правительства в Афганистане
22:44 08.07.2021 (обновлено: 22:45 08.07.2021)
Байден заявил, что не считает неизбежным падением правительства Афганистана