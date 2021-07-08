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В Башкирии задержали мотоциклиста, сбившего девочку на электросамокате
В Башкирии задержали мотоциклиста, сбившего девочку на электросамокате - РИА Новости, 08.07.2021
В Башкирии задержали мотоциклиста, сбившего девочку на электросамокате
Мотоциклист, в башкирском Сибае сбивший девочку на электросамокате и скрывшийся, задержан, на него завели уголовное дело, сообщает пресс-служба управления МВД... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T10:24
2021-07-08T10:24
2021-07-08T10:24
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сибай
челябинская область
происшествия
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УФА, 8 июл – РИА Новости. Мотоциклист, в башкирском Сибае сбивший девочку на электросамокате и скрывшийся, задержан, на него завели уголовное дело, сообщает пресс-служба управления МВД по республике.Ранее СУСК РФ по региону рассказало, что в ночь на 7 июля в Сибае мотоциклист сбил 10-летнюю девочку, которая ехала на электросамокате по проезжей части во встречном направлении, и скрылся. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали."Мотоциклист задержан. По предварительным данным, на ребенка совершил наезд 19-летний житель Челябинской области на мотоцикле Racer. Он стал фигурантом уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью, сопряженном с оставлением водителем места его совершения", - сообщает пресс-служба.
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россия, сибай, челябинская область, происшествия
В Башкирии задержали мотоциклиста, сбившего девочку на электросамокате
В Сибае задержали мотоциклиста, сбившего девочку на электросамокате