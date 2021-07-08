https://ria.ru/20210708/barber-1740392554.html

О барбершопах: за что мы платим и как отличить хорошего парикмахера?

О барбершопах: за что мы платим и как отличить хорошего парикмахера? - РИА Новости, 08.07.2021

О барбершопах: за что мы платим и как отличить хорошего парикмахера?

Если в начале 2010-х барбершопы были в России чем-то новым, то сейчас они есть даже в удаленных от Москвы регионах. Что есть в барбершопе такого, чего нет в простой парикмахерской? Какие мужские прически сейчас в тренде? Почему только умение хорошо стричь не сделает из барбера профессионала? И кто для парикмахера — худший клиент?

2021-07-08T12:00

2021-07-08T12:00

2021-07-08T12:00

яснопонятно

подкаст

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О барбершопах: за что мы платим и как отличить хорошего парикмахера? Если в начале 2010-х барбершопы были в России чем-то новым, то сейчас они есть даже в удаленных от Москвы регионах. Что есть в барбершопе такого, чего нет в простой парикмахерской? Какие мужские прически сейчас в тренде? Почему только умение хорошо стричь не сделает из барбера профессионала? И кто для парикмахера — худший клиент? audio/mpeg

О барбершопах: за что мы платим и как отличить хорошего парикмахера? Если в начале 2010-х барбершопы были в России чем-то новым, то сейчас они есть даже в удаленных от Москвы регионах. Что есть в барбершопе такого, чего нет в простой парикмахерской? Какие мужские прически сейчас в тренде? Почему только умение хорошо стричь не сделает из барбера профессионала? И кто для парикмахера — худший клиент? audio/mpeg

Какая концепция у барбершопов, что должен знать каждый хороший парикмахер (и неважно, где он работает) и почему пока в России мужчины редко делают модные удлиненные стрижки рассказал Кирилл Бабинец, парикмахер и международный преподаватель курсов по мужским стрижкам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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