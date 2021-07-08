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https://ria.ru/20210708/barber-1740392554.html
О барбершопах: за что мы платим и как отличить хорошего парикмахера?
О барбершопах: за что мы платим и как отличить хорошего парикмахера? - РИА Новости, 08.07.2021
О барбершопах: за что мы платим и как отличить хорошего парикмахера?
Если в начале 2010-х барбершопы были в России чем-то новым, то сейчас они есть даже в удаленных от Москвы регионах. Что есть в барбершопе такого, чего нет в простой парикмахерской? Какие мужские прически сейчас в тренде? Почему только умение хорошо стричь не сделает из барбера профессионала? И кто для парикмахера — худший клиент?
2021-07-08T12:00
2021-07-08T12:00
яснопонятно
подкаст
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О барбершопах: за что мы платим и как отличить хорошего парикмахера?
Если в начале 2010-х барбершопы были в России чем-то новым, то сейчас они есть даже в удаленных от Москвы регионах. Что есть в барбершопе такого, чего нет в простой парикмахерской? Какие мужские прически сейчас в тренде? Почему только умение хорошо стричь не сделает из барбера профессионала? И кто для парикмахера — худший клиент?
audio/mpeg
О барбершопах: за что мы платим и как отличить хорошего парикмахера?
Если в начале 2010-х барбершопы были в России чем-то новым, то сейчас они есть даже в удаленных от Москвы регионах. Что есть в барбершопе такого, чего нет в простой парикмахерской? Какие мужские прически сейчас в тренде? Почему только умение хорошо стричь не сделает из барбера профессионала? И кто для парикмахера — худший клиент?
audio/mpeg
Какая концепция у барбершопов, что должен знать каждый хороший парикмахер (и неважно, где он работает) и почему пока в России мужчины редко делают модные удлиненные стрижки рассказал Кирилл Бабинец, парикмахер и международный преподаватель курсов по мужским стрижкам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст

О барбершопах: за что мы платим и как отличить хорошего парикмахера?

12:00 08.07.2021
 
ЯсноПонятно
О барбершопах: за что мы платим и как отличить хорошего парикмахера?
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Если в начале 2010-х барбершопы были в России чем-то новым, то сейчас они есть даже в удаленных от Москвы регионах. Что есть в барбершопе такого, чего нет в простой парикмахерской? Какие мужские прически сейчас в тренде? Почему только умение хорошо стричь не сделает из барбера профессионала? И кто для парикмахера — худший клиент?
Какая концепция у барбершопов, что должен знать каждый хороший парикмахер (и неважно, где он работает) и почему пока в России мужчины редко делают модные удлиненные стрижки рассказал Кирилл Бабинец, парикмахер и международный преподаватель курсов по мужским стрижкам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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