Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210708/banknoty-1740443179.html
В ЦБ рассказали, что будет со старыми купюрами после обновления банкнот
В ЦБ рассказали, что будет со старыми купюрами после обновления банкнот - РИА Новости, 08.07.2021
В ЦБ рассказали, что будет со старыми купюрами после обновления банкнот
Нынешние рублевые купюры образца 1997 года после появления обновленных банкнот еще долго будут оставаться в обороте, возможно даже десятилетия, заявил зампред... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:48
2021-07-08T15:07
алексеев михаил
россия
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151836/75/1518367533_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_140bfe8a50953db15a7bb9b3a6108040.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Нынешние рублевые купюры образца 1997 года после появления обновленных банкнот еще долго будут оставаться в обороте, возможно даже десятилетия, заявил зампред Банка России Михаил Алексеев."Это серьезная работа, это не какое-то единовременное мероприятие, когда мы взяли и, как это было раньше, в какие-то сжатые, короткие сроки заменили одни денежные знаки на другие. Мы ничего такого не планируем. Это плавная замена - по мере выбытия банкнот в силу ветхости, износа, загрязнения. Купюры образца 1997 года будут еще долго - мы даже думаем, что, может быть, и десятилетия - находиться в обороте", - сказал Алексеев на пресс-конференции.Банк России до 2025 года планирует провести широкий комплекс мероприятий, направленный на повышение качества, защищенности и долговечности бумажных денежных знаков. Для этого он собирается поэтапно модернизировать банкноты шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Планируется усовершенствовать их защитный комплекс и разработать новый дизайн. Банкноты образца 1997 года при этом остаются законным средством платежа и после введения новых банкнот в обращение.Модернизированные банкноты будут вводиться в оборот поэтапно. Планируется, что 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей - в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году, а 10 и 50 рублей - в 2025 году.
https://ria.ru/20210520/rubli-1733067857.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210520/kupyury-1733156946.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151836/75/1518367533_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4787dd5e59fee5e18592be2951472c3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексеев михаил, россия, центральный банк рф (цб рф)
В ЦБ рассказали, что будет со старыми купюрами после обновления банкнот
14:48 08.07.2021 (обновлено: 15:07 08.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000 рублей
Банкноты номиналом 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Зампред ЦБР Алексеев заявил, что купюры образца 1997 года останутся в обороте десятилетия

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Нынешние рублевые купюры образца 1997 года после появления обновленных банкнот еще долго будут оставаться в обороте, возможно даже десятилетия, заявил зампред Банка России Михаил Алексеев.
"Это серьезная работа, это не какое-то единовременное мероприятие, когда мы взяли и, как это было раньше, в какие-то сжатые, короткие сроки заменили одни денежные знаки на другие. Мы ничего такого не планируем. Это плавная замена - по мере выбытия банкнот в силу ветхости, износа, загрязнения. Купюры образца 1997 года будут еще долго - мы даже думаем, что, может быть, и десятилетия - находиться в обороте", - сказал Алексеев на пресс-конференции.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 08:45
В Центробанке раскрыли дизайн новых 100-рублевых купюр
Банк России до 2025 года планирует провести широкий комплекс мероприятий, направленный на повышение качества, защищенности и долговечности бумажных денежных знаков. Для этого он собирается поэтапно модернизировать банкноты шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Планируется усовершенствовать их защитный комплекс и разработать новый дизайн. Банкноты образца 1997 года при этом остаются законным средством платежа и после введения новых банкнот в обращение.
Модернизированные банкноты будут вводиться в оборот поэтапно. Планируется, что 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей - в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году, а 10 и 50 рублей - в 2025 году.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
20 мая, 16:23Сказано в эфире
Эксперт рассказал, какие купюры подделывают чаще всего
 
Алексеев МихаилРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Выложили карты на стол. Для чего Польша заманивает белорусов
07:45Задержанные американцы назвали цель нападения на президента Гаити
07:17Мать Винника просит правительство Греции вернуть сына к детям в Россию
07:13Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
07:11Россияне рассказали, к чему приводят напряженные отношения с начальством
07:08Мать Винника рассказала, когда его освободят из тюрьмы во Франции
06:38Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня
06:35Эксперты объяснили, как безопасно заказывать услуги в интернете
06:24Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
06:21В МИД России рассказали об одной из наиболее острых проблем Ливии
06:20Россияне потратили 6,7 миллиарда рублей на детские туры с кешбэком
06:19МВД предложило отменить разрешения на временное проживание иностранцев
06:18Генерал сообщил, сколько "граждан женского пола" поступят в военные вузы
06:14Большинство россиян сталкивались с мошенничеством в Сети
06:09Крупнейшие российские банки упростят перевыпуск карт
06:00Далай-лама рассказал, сколько часов сна нужно для здоровья
05:47В Колумбии задержали преступника, который изнасиловал 21 ребенка
05:45Сестра первой леди Парагвая погибла при обрушении здания в Майами
05:36Врач рассказал, как избежать теплового удара
05:13Премьер Украины усомнился в достройке "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния