https://ria.ru/20210708/banknoty-1740443179.html
В ЦБ рассказали, что будет со старыми купюрами после обновления банкнот
В ЦБ рассказали, что будет со старыми купюрами после обновления банкнот - РИА Новости, 08.07.2021
В ЦБ рассказали, что будет со старыми купюрами после обновления банкнот
Нынешние рублевые купюры образца 1997 года после появления обновленных банкнот еще долго будут оставаться в обороте, возможно даже десятилетия, заявил зампред... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T14:48
2021-07-08T14:48
2021-07-08T15:07
алексеев михаил
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Нынешние рублевые купюры образца 1997 года после появления обновленных банкнот еще долго будут оставаться в обороте, возможно даже десятилетия, заявил зампред Банка России Михаил Алексеев."Это серьезная работа, это не какое-то единовременное мероприятие, когда мы взяли и, как это было раньше, в какие-то сжатые, короткие сроки заменили одни денежные знаки на другие. Мы ничего такого не планируем. Это плавная замена - по мере выбытия банкнот в силу ветхости, износа, загрязнения. Купюры образца 1997 года будут еще долго - мы даже думаем, что, может быть, и десятилетия - находиться в обороте", - сказал Алексеев на пресс-конференции.Банк России до 2025 года планирует провести широкий комплекс мероприятий, направленный на повышение качества, защищенности и долговечности бумажных денежных знаков. Для этого он собирается поэтапно модернизировать банкноты шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. Планируется усовершенствовать их защитный комплекс и разработать новый дизайн. Банкноты образца 1997 года при этом остаются законным средством платежа и после введения новых банкнот в обращение.Модернизированные банкноты будут вводиться в оборот поэтапно. Планируется, что 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей - в 2023 году, 500 рублей - в 2024 году, а 10 и 50 рублей - в 2025 году.
https://ria.ru/20210520/rubli-1733067857.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210520/kupyury-1733156946.html
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алексеев михаил, россия, центральный банк рф (цб рф)
В ЦБ рассказали, что будет со старыми купюрами после обновления банкнот
14:48 08.07.2021 (обновлено: 15:07 08.07.2021)
Зампред ЦБР Алексеев заявил, что купюры образца 1997 года останутся в обороте десятилетия