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Эксперт назвал риски при выдаче карт через картоматы
Эксперт назвал риски при выдаче карт через картоматы - РИА Новости, 08.07.2021
Эксперт назвал риски при выдаче карт через картоматы
Клиенты, а не банк, могут пострадать, если картомат (устройство для выдачи карт) будет взломан, заявил РИА Новости главный эксперт по кибербезопасности... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T16:41
2021-07-08T16:41
сергей голованов
райффайзенбанк
лаборатория касперского
технологии
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Клиенты, а не банк, могут пострадать, если картомат (устройство для выдачи карт) будет взломан, заявил РИА Новости главный эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.В четверг Райффайзенбанк сообщил, что запустил пилотный проект по выдаче перевыпущенных карт через специальные устройства - картоматы: "пластик" не нужно будет предварительно заказывать, а для получения карты будет достаточно ввести код из сообщения.Поскольку это новые для рынка устройства, то инцидентов с ними пока не наблюдалось, отметил Голованов. Однако риски можно оценить по аналогии с другими подобными устройствами - банкоматами, постаматами, вендинговыми аппаратами."Для всех них мы знаем реальные примеры взлома и получения злоумышленниками полного контроля над устройством. Большая проблема тут еще и в том, что если в случае, скажем, хищения денег из банкомата пострадавшим является банк, то в случае взлома картомата пострадавшими могут оказаться клиенты", - прокомментировал эксперт.
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сергей голованов , райффайзенбанк, лаборатория касперского, технологии
Эксперт назвал риски при выдаче карт через картоматы
16:41 08.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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В "Лаборатории Касперского" заявили, что при взломе картомата могут пострадать клиенты банка

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Клиенты, а не банк, могут пострадать, если картомат (устройство для выдачи карт) будет взломан, заявил РИА Новости главный эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
В четверг Райффайзенбанк сообщил, что запустил пилотный проект по выдаче перевыпущенных карт через специальные устройства - картоматы: "пластик" не нужно будет предварительно заказывать, а для получения карты будет достаточно ввести код из сообщения.
URL - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Вчера, 02:09
Названы самые опасные адреса в интернете
Поскольку это новые для рынка устройства, то инцидентов с ними пока не наблюдалось, отметил Голованов. Однако риски можно оценить по аналогии с другими подобными устройствами - банкоматами, постаматами, вендинговыми аппаратами.
"Для всех них мы знаем реальные примеры взлома и получения злоумышленниками полного контроля над устройством. Большая проблема тут еще и в том, что если в случае, скажем, хищения денег из банкомата пострадавшим является банк, то в случае взлома картомата пострадавшими могут оказаться клиенты", - прокомментировал эксперт.
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Сергей ГоловановРайффайзенбанкЛаборатория КасперскогоТехнологии
 
 
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