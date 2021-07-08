https://ria.ru/20210708/banki-1740469278.html

Эксперт назвал риски при выдаче карт через картоматы

Эксперт назвал риски при выдаче карт через картоматы - РИА Новости, 08.07.2021

Эксперт назвал риски при выдаче карт через картоматы

Клиенты, а не банк, могут пострадать, если картомат (устройство для выдачи карт) будет взломан, заявил РИА Новости главный эксперт по кибербезопасности... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T16:41

2021-07-08T16:41

2021-07-08T16:41

сергей голованов

райффайзенбанк

лаборатория касперского

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728056755_88:0:3144:1719_1920x0_80_0_0_7520b9a26aca92d78ab9965225c59e61.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Клиенты, а не банк, могут пострадать, если картомат (устройство для выдачи карт) будет взломан, заявил РИА Новости главный эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.В четверг Райффайзенбанк сообщил, что запустил пилотный проект по выдаче перевыпущенных карт через специальные устройства - картоматы: "пластик" не нужно будет предварительно заказывать, а для получения карты будет достаточно ввести код из сообщения.Поскольку это новые для рынка устройства, то инцидентов с ними пока не наблюдалось, отметил Голованов. Однако риски можно оценить по аналогии с другими подобными устройствами - банкоматами, постаматами, вендинговыми аппаратами."Для всех них мы знаем реальные примеры взлома и получения злоумышленниками полного контроля над устройством. Большая проблема тут еще и в том, что если в случае, скажем, хищения денег из банкомата пострадавшим является банк, то в случае взлома картомата пострадавшими могут оказаться клиенты", - прокомментировал эксперт.

https://ria.ru/20210708/url-1740364025.html

https://ria.ru/20210706/karty-1740108857.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей голованов , райффайзенбанк, лаборатория касперского, технологии