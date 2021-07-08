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Хуснуллин пообещал довести трассу М-12 до Тюмени и Челябинска в 2024 году
Хуснуллин пообещал довести трассу М-12 до Тюмени и Челябинска в 2024 году - РИА Новости, 08.07.2021
Хуснуллин пообещал довести трассу М-12 до Тюмени и Челябинска в 2024 году
Автотрассу М-12 Москва-Казань после Екатеринбурга планируется продлить до Тюмени и Челябинска, завершение строительства намечено на 2024 год, заявил журналистам РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T18:55
2021-07-08T18:55
2021-07-08T18:55
россия
марат хуснуллин
челябинск
тюмень
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Автотрассу М-12 Москва-Казань после Екатеринбурга планируется продлить до Тюмени и Челябинска, завершение строительства намечено на 2024 год, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Сегодня в ходе работы президент нам поставил новую задачу - дойти до Тюмени, до Челябинска и замкнуть кольцо в Екатеринбурге. Это еще примерно 600 километров дороги... Наша слаженная работа позволяет нам с уверенностью сказать, что мы в 2024 году дойдем и до Екатеринбурга, и до Тюмени, и до Челябинска", - сказал Хуснуллин.
https://realty.ria.ru/20210629/trassa-1739105120.html
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россия, марат хуснуллин, челябинск, тюмень
Хуснуллин пообещал довести трассу М-12 до Тюмени и Челябинска в 2024 году
Вице-премьер Хуснуллин пообещал, что автотрасса М-12 дойдет до Тюмени и Челябинска в 2024 году