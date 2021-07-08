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Хуснуллин пообещал довести трассу М-12 до Тюмени и Челябинска в 2024 году
Хуснуллин пообещал довести трассу М-12 до Тюмени и Челябинска в 2024 году - РИА Новости, 08.07.2021
Хуснуллин пообещал довести трассу М-12 до Тюмени и Челябинска в 2024 году
Автотрассу М-12 Москва-Казань после Екатеринбурга планируется продлить до Тюмени и Челябинска, завершение строительства намечено на 2024 год, заявил журналистам РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T18:55
2021-07-08T18:55
россия
марат хуснуллин
челябинск
тюмень
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Автотрассу М-12 Москва-Казань после Екатеринбурга планируется продлить до Тюмени и Челябинска, завершение строительства намечено на 2024 год, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Сегодня в ходе работы президент нам поставил новую задачу - дойти до Тюмени, до Челябинска и замкнуть кольцо в Екатеринбурге. Это еще примерно 600 километров дороги... Наша слаженная работа позволяет нам с уверенностью сказать, что мы в 2024 году дойдем и до Екатеринбурга, и до Тюмени, и до Челябинска", - сказал Хуснуллин.
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россия, марат хуснуллин, челябинск, тюмень
Хуснуллин пообещал довести трассу М-12 до Тюмени и Челябинска в 2024 году
18:55 08.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтроительство автомобильной дороги
Строительство автомобильной дороги - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вице-премьер Хуснуллин пообещал, что автотрасса М-12 дойдет до Тюмени и Челябинска в 2024 году

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Автотрассу М-12 Москва-Казань после Екатеринбурга планируется продлить до Тюмени и Челябинска, завершение строительства намечено на 2024 год, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Сегодня в ходе работы президент нам поставил новую задачу - дойти до Тюмени, до Челябинска и замкнуть кольцо в Екатеринбурге. Это еще примерно 600 километров дороги... Наша слаженная работа позволяет нам с уверенностью сказать, что мы в 2024 году дойдем и до Екатеринбурга, и до Тюмени, и до Челябинска", - сказал Хуснуллин.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 18:47
Хуснуллин заявил о сложностях с трассой Москва - Казань - Екатеринбург
 
РоссияМарат ХуснуллинЧелябинскТюмень
 
 
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