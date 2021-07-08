https://ria.ru/20210708/avtotrassa-1740503094.html

Хуснуллин пообещал довести трассу М-12 до Тюмени и Челябинска в 2024 году

Хуснуллин пообещал довести трассу М-12 до Тюмени и Челябинска в 2024 году - РИА Новости, 08.07.2021

Хуснуллин пообещал довести трассу М-12 до Тюмени и Челябинска в 2024 году

Автотрассу М-12 Москва-Казань после Екатеринбурга планируется продлить до Тюмени и Челябинска, завершение строительства намечено на 2024 год, заявил журналистам РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T18:55

2021-07-08T18:55

2021-07-08T18:55

россия

марат хуснуллин

челябинск

тюмень

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Автотрассу М-12 Москва-Казань после Екатеринбурга планируется продлить до Тюмени и Челябинска, завершение строительства намечено на 2024 год, заявил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Сегодня в ходе работы президент нам поставил новую задачу - дойти до Тюмени, до Челябинска и замкнуть кольцо в Екатеринбурге. Это еще примерно 600 километров дороги... Наша слаженная работа позволяет нам с уверенностью сказать, что мы в 2024 году дойдем и до Екатеринбурга, и до Тюмени, и до Челябинска", - сказал Хуснуллин.

https://realty.ria.ru/20210629/trassa-1739105120.html

россия

челябинск

тюмень

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россия, марат хуснуллин, челябинск, тюмень