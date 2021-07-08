https://ria.ru/20210708/avtopilot-1740336160.html

Водителей скоро не станет! Беспилотные авто: реальное будущее или сказка

Водителей скоро не станет! Беспилотные авто: реальное будущее или сказка - РИА Новости, 08.07.2021

Водителей скоро не станет! Беспилотные авто: реальное будущее или сказка

Все больше компаний берутся за разработку беспилотных авто. Такие машины уже можно увидеть на улицах городов — и даже купить. Насколько безопасны беспилотники? Отберет ли искусственный интеллект работу у водителей? Применимы ли новые технологии в российских реалиях? Разбираемся вместе с координатором движения "Синие ведерки" Петром Шкуматовым.

2021-07-08T14:00

2021-07-08T14:00

2021-07-08T14:00

технологии

общество

антон шапарин

ян хайцеэр

искусственный интеллект

беспилотники

водительские права

tesla motors

петр шкуматов

общество синих ведерок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740337103_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_657a606483d399070ca92f935791fb21.jpg

Водителей скоро не станет! Беспилотные авто: реальное будущее или сказка Все больше компаний берутся за разработку беспилотных авто. Такие машины уже можно увидеть на улицах городов — и даже купить. Насколько безопасны беспилотники? Отберет ли искусственный интеллект работу у водителей? Применимы ли новые технологии в российских реалиях? Разбираемся вместе с координатором движения "Синие ведерки" Петром Шкуматовым. audio/mpeg

Водителей скоро не станет! Беспилотные авто: реальное будущее или сказка Все больше компаний берутся за разработку беспилотных авто. Такие машины уже можно увидеть на улицах городов — и даже купить. Насколько безопасны беспилотники? Отберет ли искусственный интеллект работу у водителей? Применимы ли новые технологии в российских реалиях? Разбираемся вместе с координатором движения "Синие ведерки" Петром Шкуматовым. audio/mpeg

Свои решения представили и традиционные автопроизводители, и новые игроки типа Tesla. Существуют и отечественные разработки. Смогут ли автопилоты совладать с "нашими" дорогами? Что ждёт водителей и когда им придётся искать новую работу? Ведущие Ян Хайцеэр и Антон Шапарин обсудят это с координатором движения "Синие ведерки" Петром Шкуматовым.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, общество, антон шапарин, ян хайцеэр, искусственный интеллект, беспилотники, водительские права, tesla motors, петр шкуматов, общество синих ведерок, авто, google, аудио, подкаст