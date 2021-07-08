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Не роскошь
Подкаст о том, как автомобили меняют нашу культуру, города и психологию, моду и образ жизни. В центре каждого разговора – человек, и только на втором плане - одно из величайших его изобретений - машина. Потому что автомобиль – не роскошь, и даже не средство передвижения - это культурное явление.
https://ria.ru/20210708/avtopilot-1740336160.html
Водителей скоро не станет! Беспилотные авто: реальное будущее или сказка
Водителей скоро не станет! Беспилотные авто: реальное будущее или сказка - РИА Новости, 08.07.2021
Водителей скоро не станет! Беспилотные авто: реальное будущее или сказка
Все больше компаний берутся за разработку беспилотных авто. Такие машины уже можно увидеть на улицах городов — и даже купить. Насколько безопасны беспилотники? Отберет ли искусственный интеллект работу у водителей? Применимы ли новые технологии в российских реалиях? Разбираемся вместе с координатором движения "Синие ведерки" Петром Шкуматовым.
2021-07-08T14:00
2021-07-08T14:00
технологии
общество
антон шапарин
ян хайцеэр
искусственный интеллект
беспилотники
водительские права
tesla motors
петр шкуматов
общество синих ведерок
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Водителей скоро не станет! Беспилотные авто: реальное будущее или сказка
Все больше компаний берутся за разработку беспилотных авто. Такие машины уже можно увидеть на улицах городов — и даже купить. Насколько безопасны беспилотники? Отберет ли искусственный интеллект работу у водителей? Применимы ли новые технологии в российских реалиях? Разбираемся вместе с координатором движения "Синие ведерки" Петром Шкуматовым.
audio/mpeg
Водителей скоро не станет! Беспилотные авто: реальное будущее или сказка
Все больше компаний берутся за разработку беспилотных авто. Такие машины уже можно увидеть на улицах городов — и даже купить. Насколько безопасны беспилотники? Отберет ли искусственный интеллект работу у водителей? Применимы ли новые технологии в российских реалиях? Разбираемся вместе с координатором движения "Синие ведерки" Петром Шкуматовым.
audio/mpeg
Свои решения представили и традиционные автопроизводители, и новые игроки типа Tesla. Существуют и отечественные разработки. Смогут ли автопилоты совладать с "нашими" дорогами? Что ждёт водителей и когда им придётся искать новую работу? Ведущие Ян Хайцеэр и Антон Шапарин обсудят это с координатором движения "Синие ведерки" Петром Шкуматовым.В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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технологии, общество, антон шапарин, ян хайцеэр, искусственный интеллект, беспилотники, водительские права, tesla motors, петр шкуматов, общество синих ведерок, авто, google, аудио, подкаст

Водителей скоро не станет! Беспилотные авто: реальное будущее или сказка

14:00 08.07.2021
 
Не роскошь
Водителей скоро не станет! Беспилотные авто: реальное будущее или сказка
Вчера, 14:00
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Все больше компаний берутся за разработку беспилотных авто. Такие машины уже можно увидеть на улицах городов — и даже купить. Насколько безопасны беспилотники? Отберет ли искусственный интеллект работу у водителей? Применимы ли новые технологии в российских реалиях? Разбираемся вместе с координатором движения "Синие ведерки" Петром Шкуматовым.
Свои решения представили и традиционные автопроизводители, и новые игроки типа Tesla. Существуют и отечественные разработки. Смогут ли автопилоты совладать с "нашими" дорогами? Что ждёт водителей и когда им придётся искать новую работу? Ведущие Ян Хайцеэр и Антон Шапарин обсудят это с координатором движения "Синие ведерки" Петром Шкуматовым.
В подкасте "Не роскошь" не говорят про карбюраторы и подвески, разгон до сотни и т.д. Автомобиль — не роскошь, и даже не средство передвижения. Автомобиль — это культурное явление!
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Не роскошьТехнологииОбществоАнтон ШапаринЯн ХайцеэрИскусственный интеллектбеспилотникиводительские праваTesla motorsПетр ШкуматовОбщество синих ведерокАвтоGoogleПодкаст
 
 
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