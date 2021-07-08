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На месте крушения Ан-26 на Камчатке начали работать водолазы
На месте крушения Ан-26 на Камчатке начали работать водолазы - РИА Новости, 08.07.2021
На месте крушения Ан-26 на Камчатке начали работать водолазы
Водолазы начали работать на месте крушения Ан-26 на Камчатке, на место идет специальное судно, сообщил РИА Новости заместитель директора Камчатского... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T02:55
2021-07-08T02:55
крушение ан-26 на камчатке
ан-26
палана
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл – РИА Новости. Водолазы начали работать на месте крушения Ан-26 на Камчатке, на место идет специальное судно, сообщил РИА Новости заместитель директора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб.Ранее сообщалось, что значительная часть обломков находится в море."Команды поступили, там работают водолазы. Нам команду дали прекратить (поиск авиацией – ред.), потому что на вертолетах искать уже нечего, на места базирования (отправляются – ред.). Туда еще направляется специально судно для поисков, проведения подводных работ", - отметил Горб.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли. Идут поисковые работы. Сообщалось об обнаружении останков 19 тел.
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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, палана, петропавловск-камчатский, происшествия
На месте крушения Ан-26 на Камчатке начали работать водолазы
02:55 08.07.2021
 
© МЧС РоссииМесто крушения Ан-26 на Камчатке. Кадр видео
Место крушения Ан-26 на Камчатке. Кадр видео
© МЧС России

На месте крушения Ан-26 на Камчатке начали работать водолазы

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл – РИА Новости. Водолазы начали работать на месте крушения Ан-26 на Камчатке, на место идет специальное судно, сообщил РИА Новости заместитель директора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб.
Ранее сообщалось, что значительная часть обломков находится в море.
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"Команды поступили, там работают водолазы. Нам команду дали прекратить (поиск авиацией – ред.), потому что на вертолетах искать уже нечего, на места базирования (отправляются – ред.). Туда еще направляется специально судно для поисков, проведения подводных работ", - отметил Горб.
Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли. Идут поисковые работы. Сообщалось об обнаружении останков 19 тел.
 
Крушение Ан-26 на КамчаткеАн-26ПаланаПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
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