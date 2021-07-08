https://ria.ru/20210708/aviakatastrofa-1740364965.html

На месте крушения Ан-26 на Камчатке начали работать водолазы

На месте крушения Ан-26 на Камчатке начали работать водолазы - РИА Новости, 08.07.2021

На месте крушения Ан-26 на Камчатке начали работать водолазы

Водолазы начали работать на месте крушения Ан-26 на Камчатке, на место идет специальное судно, сообщил РИА Новости заместитель директора Камчатского... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T02:55

2021-07-08T02:55

2021-07-08T02:55

крушение ан-26 на камчатке

ан-26

палана

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июл – РИА Новости. Водолазы начали работать на месте крушения Ан-26 на Камчатке, на место идет специальное судно, сообщил РИА Новости заместитель директора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб.Ранее сообщалось, что значительная часть обломков находится в море."Команды поступили, там работают водолазы. Нам команду дали прекратить (поиск авиацией – ред.), потому что на вертолетах искать уже нечего, на места базирования (отправляются – ред.). Туда еще направляется специально судно для поисков, проведения подводных работ", - отметил Горб.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли. Идут поисковые работы. Сообщалось об обнаружении останков 19 тел.

https://ria.ru/20210707/an-26-1740331935.html

палана

петропавловск-камчатский

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2021

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крушение ан-26 на камчатке, ан-26, палана, петропавловск-камчатский, происшествия