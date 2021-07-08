https://ria.ru/20210708/asteroidy-1740527481.html

Ученый рассказал, каких астероидов следует бояться

Ученый рассказал, каких астероидов следует бояться - РИА Новости, 08.07.2021

Ученый рассказал, каких астероидов следует бояться

Астероиды размером более 40-50 метров являются опасными, в случае падения на Землю приведут к жертвам, рассказал в четверг на лекции в Московском планетарии... РИА Новости, 08.07.2021

2021-07-08T23:01

2021-07-08T23:01

2021-07-08T23:01

наука

земля

космос - риа наука

московский планетарий

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Астероиды размером более 40-50 метров являются опасными, в случае падения на Землю приведут к жертвам, рассказал в четверг на лекции в Московском планетарии сотрудник Астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев."Когда же начинать бояться? Какой размер еще не страшный, а какой уже всё?" - задал вопрос ученый.По его словам, в 2018 году специалисты смоделировали падение на Землю тел разных размеров. "Они показали, что жертвы начинаются, когда размер тела превышает 40-50 метров. Это тот "камушек", которого уже надо бояться", - сказал Авдеев.При этом размере космическое тело не затормозится атмосферой планеты, и в зависимости от разных параметров и типа местности падения приведет к разрушениям от взрывной волны, вызовет цунами и т.д."То есть, если 50 метров - боимся, меньше 50 метров - опасаемся, но не боимся", - подчеркнул ученый.

https://ria.ru/20210708/asteroid-1740527088.html

https://ria.ru/20210526/asteroidy-1734217249.html

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, космос - риа наука, московский планетарий