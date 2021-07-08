https://ria.ru/20210708/asteroidy-1740527481.html
Ученый рассказал, каких астероидов следует бояться
Ученый рассказал, каких астероидов следует бояться - РИА Новости, 08.07.2021
Ученый рассказал, каких астероидов следует бояться
Астероиды размером более 40-50 метров являются опасными, в случае падения на Землю приведут к жертвам, рассказал в четверг на лекции в Московском планетарии... РИА Новости, 08.07.2021
2021-07-08T23:01
2021-07-08T23:01
2021-07-08T23:01
наука
земля
космос - риа наука
московский планетарий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585459906_0:250:3071:1977_1920x0_80_0_0_056840244b429dda1ae8233a4c274c49.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Астероиды размером более 40-50 метров являются опасными, в случае падения на Землю приведут к жертвам, рассказал в четверг на лекции в Московском планетарии сотрудник Астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев."Когда же начинать бояться? Какой размер еще не страшный, а какой уже всё?" - задал вопрос ученый.По его словам, в 2018 году специалисты смоделировали падение на Землю тел разных размеров. "Они показали, что жертвы начинаются, когда размер тела превышает 40-50 метров. Это тот "камушек", которого уже надо бояться", - сказал Авдеев.При этом размере космическое тело не затормозится атмосферой планеты, и в зависимости от разных параметров и типа местности падения приведет к разрушениям от взрывной волны, вызовет цунами и т.д."То есть, если 50 метров - боимся, меньше 50 метров - опасаемся, но не боимся", - подчеркнул ученый.
https://ria.ru/20210708/asteroid-1740527088.html
https://ria.ru/20210526/asteroidy-1734217249.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585459906_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_845291b4c0fa4a104e94612d23c96537.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, космос - риа наука, московский планетарий
Ученый рассказал, каких астероидов следует бояться
Ученый Авдеев рассказал, что опасными являются астероиды размером более 40-50 метров
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости.
Астероиды размером более 40-50 метров являются опасными, в случае падения на Землю
приведут к жертвам, рассказал в четверг на лекции в Московском планетарии
сотрудник Астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев.
"Когда же начинать бояться? Какой размер еще не страшный, а какой уже всё?" - задал вопрос ученый.
По его словам, в 2018 году специалисты смоделировали падение на Землю тел разных размеров. "Они показали, что жертвы начинаются, когда размер тела превышает 40-50 метров. Это тот "камушек", которого уже надо бояться", - сказал Авдеев.
При этом размере космическое тело не затормозится атмосферой планеты, и в зависимости от разных параметров и типа местности падения приведет к разрушениям от взрывной волны, вызовет цунами и т.д.
"То есть, если 50 метров - боимся, меньше 50 метров - опасаемся, но не боимся", - подчеркнул ученый.