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Наука
https://ria.ru/20210708/asteroid-1740527088.html
Ученые исключили астероид Апофис из списка опасных космических тел
Ученые исключили астероид Апофис из списка опасных космических тел - РИА Новости, 09.07.2021
Ученые исключили астероид Апофис из списка опасных космических тел
Самый разрекламированный в мире "астероид-убийца" Апофис выбыл из списка угрожающих Земле небесных тел, рассказал в Московском планетарии сотрудник... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-08T22:56
2021-07-09T05:22
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Самый разрекламированный в мире "астероид-убийца" Апофис выбыл из списка угрожающих Земле небесных тел, рассказал в Московском планетарии сотрудник Астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев.В то же время, отметил Авдеев, астероид продолжает оставаться интересным для наблюдения и в 2029 году пройдет от Земли на расстоянии 31 тысячи километров. "Это где у нас находятся геостационарные спутники", - сказал он."Объект вытянут, как батон белого хлеба. В длину почти 400 метров. Он будет виден на небе, как звездочка третьей звездной величины. Это чуть-чуть слабее, чем звезды ковша Большой медведицы", - добавил Авдеев.Он предложил всем желающим в ночь с 13 на 14 апреля 2029 года не строить других планов, а посвятить время наблюдению за крупным астероидом.Астероид Апофис размером в 325 метров был открыт в 2004 году. Открытие вызвало ажиотаж: расчеты показали, что существует 2,7-процентная вероятность, что Апофис, получивший имя в честь древнеегипетского бога зла и разрушения, столкнется с Землей в 2029 году. Затем ученые исключили эту угрозу, подсчитав, что 13 апреля 2029 года астероид пролетит на расстоянии 37,6 тысячи километров от центра Земли.В марте 2021 года уточненные расчеты показали, что вероятность столкновения Апофиса с Землей в 2068 году также сводится к минимуму и что никакого риска нет, по крайней мере, в ближайшие 100 лет.
https://ria.ru/20210708/asteroidy-1740527481.html
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россия, земля, космос - риа наука, московский планетарий
Ученые исключили астероид Апофис из списка опасных космических тел
22:56 08.07.2021 (обновлено: 05:22 09.07.2021)
 
© http://search.nasa.gov/searchАстероида Апофис (Apophis)
Астероида Апофис (Apophis)
© http://search.nasa.gov/search

Ученые исключили "астероид-убийцу" Апофис выбыл из списка опасных космических тел

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Самый разрекламированный в мире "астероид-убийца" Апофис выбыл из списка угрожающих Земле небесных тел, рассказал в Московском планетарии сотрудник Астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев.
"Оказалось, что зря боялись, в 2029 году Апофис с нами не столкнется, но пройдет довольно близко. Оказалось, что он не опасен и его убрали из списка 20 самых опасных астероидов", - рассказал ученый.
В то же время, отметил Авдеев, астероид продолжает оставаться интересным для наблюдения и в 2029 году пройдет от Земли на расстоянии 31 тысячи километров. "Это где у нас находятся геостационарные спутники", - сказал он.
"Объект вытянут, как батон белого хлеба. В длину почти 400 метров. Он будет виден на небе, как звездочка третьей звездной величины. Это чуть-чуть слабее, чем звезды ковша Большой медведицы", - добавил Авдеев.
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Астероид Апофис размером в 325 метров был открыт в 2004 году. Открытие вызвало ажиотаж: расчеты показали, что существует 2,7-процентная вероятность, что Апофис, получивший имя в честь древнеегипетского бога зла и разрушения, столкнется с Землей в 2029 году. Затем ученые исключили эту угрозу, подсчитав, что 13 апреля 2029 года астероид пролетит на расстоянии 37,6 тысячи километров от центра Земли.
В марте 2021 года уточненные расчеты показали, что вероятность столкновения Апофиса с Землей в 2068 году также сводится к минимуму и что никакого риска нет, по крайней мере, в ближайшие 100 лет.
Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Александр Захаров
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